Airbus consegna l’aeromobile A320 Family MSN10.000 a Middle East Airlines

Middle East Airlines (MEA) ha preso in consegna l’aeromobile Airbus A320 Family con manufacturer serial number 10.000. MSN10.000 è il terzo A321neo a unirsi alla Airbus MEA fleet, portando la dimensione della flotta a 18 aeromobili. MEA ha ricevuto il suo primo A321neo all’inizio del 2020 e riceverà altri sei A321neo nei prossimi mesi.

La consegna dell’aereo è avvenuta a Tolosa alla presenza di Mohamad El-Hout, Chairman and Director General of MEA.

“Siamo onorati di ricevere l’A321neo con il suo numero di serie 10.000, in coincidenza con il 75° anniversario di Middle East Airlines e specialmente dopo aver ricevuto MSN5.000 nel 2012. Da quando abbiamo acquistato per la prima volta un aeromobile della famiglia A320 nel 2003, non solo abbiamo beneficiato dell’eccezionale efficienza operativa dell’aeromobile, ma siamo stati anche la prima compagnia aerea a introdurre il wide-body cabin product su un single-aisle aircraft, che in seguito è diventato una tendenza nel settore delle compagnie aeree”, ha detto Mohamad El Hout, Chairman and Director General of MEA. “Sfortunatamente, a causa dell’attuale situazione in Libano, questa volta non potremo celebrare la consegna di MSN10.000 a Beirut, come abbiamo fatto con MSN5.000, ma sono sicuro che in queste difficili circostanze, è un raggio di luce, speranza e motivazione per superare le difficoltà della nostra nazione”.

“Airbus è orgogliosa di continuare a costruire la sua partnership di lunga data con Middle East Airlines, che opera già una delle flotte di Airbus più moderne al mondo. In qualità di operatore interamente Airbus, MEA beneficia dell’esclusiva Airbus fleet commonality tra le famiglie di aeromobili e ora aggiunge il terzo A321neo ad alta efficienza in termini di consumo di carburante. Ammiro l’agilità e la resilienza di questa compagnia in questo ambiente complesso”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer, Airbus. “La consegna di MSN10.000 è una pietra miliare che dimostra il successo della A320 Family e ringraziamo i nostri clienti a livello globale per la loro fiducia nei nostri prodotti”.

“MEA ha acquisito MSN5.000 nel 2012, dopo 23 anni di Airbus A320 Family production. I successivi 5.000 hanno impiegato solo altri otto anni per segnare questo importante traguardo, MSN10.000, sempre con MEA. Questo risultato è una testimonianza del progresso industriale e delle capacità di Airbus e della popolarità della versione NEO più recente e ancora più efficiente”, afferma Airbus.

L’A321neo della compagnia aerea è dotato di motori Pratt & Whitney PurePower PW1100G-JM geared turbofan ed è configurato in un comodo layout a due classi, con 28 posti in Business Class e 132 posti in Economy Class. È inoltre dotato di un sistema di intrattenimento in volo di ultima generazione e di connettività ad alta velocità.

Incorporando i motori più recenti, i progressi aerodinamici e le innovazioni della cabina, l’A321neo offre una riduzione del consumo di carburante del 20% e una riduzione del rumore del 50%.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)