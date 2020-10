ACI e IATA chiedono un supporto urgente per sostenere la ripresa

Airports Council International (ACI) World e International Air Transport Association (IATA) hanno rafforzato la richiesta urgente ai governi di utilizzare i test come mezzo per riaprire in sicurezza le frontiere e ristabilire la connettività globale e prevenire il collasso sistemico dell’industria aeronautica con sostegno finanziario non generatore di debito.

“Le doppie misure proteggerebbero i paesi dall’importazione di casi COVID-19, eviterebbero una crisi occupazionale nel settore dei viaggi e del turismo e garantirebbero che la struttura critica dell’aviazione rimanga vitale e in grado di supportare i benefici economici e sociali su cui il mondo fa affidamento”, affermano ACI World e IATA.

“L’Air Transport Action Group (ATAG) stima che 46 milioni di posti di lavoro sono a rischio a causa della perdita di connettività causata dalla crisi COVID-19. La stragrande maggioranza di questi (41,2 milioni di posti di lavoro) sono nel settore dei viaggi e del turismo che si basa sull’aviazione. I restanti (4,8 milioni di posti di lavoro) sono distribuiti tra l’occupazione diretta nel settore dell’aviazione, inclusi aeroporti e compagnie aeree.

La redditività del settore del trasporto aereo per sostenere l’occupazione è messa a dura prova dal grave e prolungato calo degli affari: ACI stima che l’industria aeroportuale subirà una riduzione dei ricavi del -60%, raggiungendo una cifra senza precedenti di 104,5 miliardi di dollari; a giugno, IATA ha stimato che i ricavi delle compagnie aeree scenderanno almeno del 50% ($419 miliardi rispetto a $838 miliardi nel 2019).

Riaprire in modo sicuro i confini senza quarantena utilizzando un approccio coordinato ai test darebbe impulso all’intera economia e costituirebbe un’ancora di salvezza per le compagnie aeree e gli aeroporti. ACI e la IATA hanno chiesto all’ICAO Council Aviation Recovery Task Force di fornire un approccio ai test concordato e riconosciuto a livello internazionale, che possa essere adottato a livello nazionale.

I governi sono inoltre esortati ad affrontare l’impatto devastante della chiusura delle frontiere e di altre restrizioni ai viaggi imposte, sostenendo la fattibilità dell’aviazione attraverso un sostegno finanziario diretto che protegga i posti di lavoro e le operazioni, non aumenti i livelli di debito e minimizzi il default sul debito e le perdite su crediti”, proseguono ACI World e IATA.

“La pandemia COVID-19 rimane una crisi esistenziale e gli aeroporti, le compagnie aeree e i loro partner commerciali hanno bisogno di un’assistenza finanziaria diretta e rapida per proteggere le operazioni e i posti di lavoro essenziali”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Ma tale assistenza è solo un pezzo del puzzle mentre il settore si riavvia e si prepara a sostenere le operazioni continue incentrate sulla salute e il benessere dei viaggiatori, del personale e del pubblico. ACI e IATA sono allineati nel chiedere un’azione governativa urgente per introdurre test diffusi e coordinati sui passeggeri, per consentire la rimozione dei requisiti di quarantena. Senza questa azione, non è un’esagerazione che l’industria stia affrontando il collasso”.

Alexandre de Juniac, IATA Director General and CEO, ha dichiarato: “Abbiamo bisogno di agire rapidamente. Ampie parti della rete aerea globale sono state gravemente interrotte per oltre sei mesi. La perdita di posti di lavoro, all’interno e all’esterno del settore, aumenta ogni giorno che i confini vengono chiusi. Con ogni posto di lavoro perso, la ripresa e l’impatto sull’economia più ampia diventano ancora più difficili. Costruire sostegno ai test per riaprire i confini è la massima priorità operativa. E per assicurarci di avere un settore dell’aviazione vitale alla fine di questa crisi è inevitabile un secondo round di aiuti finanziari”.

In conformità con le World Health Organization (WHO) International Health Regulations, ACI e IATA sono unite nella convinzione che i costi relativi alle misure di sanità pubblica volte a mitigare la diffusione delle malattie trasmissibili, compresa l’introduzione di un approccio coordinato alla sperimentazione, dovrebbero essere sostenuti dai governi nazionali.

(Ufficio Stampa ACI World – IATA)