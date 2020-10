Lufthansa opererà quattro Airbus A350-900 nell’hub di Francoforte quest’inverno

Per la durata del winter timetable (fino alla fine di marzo 2021) Lufthansa opererà quattro degli Airbus A350-900 attualmente parcheggiati dal suo hub di Francoforte. L’Airbus A350-900 è uno degli aerei a lungo raggio più moderni ed ecologici al mondo.

Nei prossimi mesi l’A350-900 servirà Chicago e Los Angeles da Francoforte, sostituendo temporaneamente il Boeing 747-8 per questo periodo di tempo. Da dicembre in poi, l’A350-900 volerà anche da Francoforte sulla rotta per Tokyo Haneda invece dell’Airbus A340-300. Tutti i voli saranno operati da Munich-based cabin and cockpit crews.

L’A350-900 non solo offre ai clienti Lufthansa un prodotto di punta a bordo, ma è anche estremamente ecologico, efficiente e silenzioso. Rispetto a un Boeing 747-8, l’Airbus A350-900 consuma circa il 12% in meno di carburante ed emette meno CO2. Allo stesso tempo, operando l’A350-900 a Francoforte, la flotta sarà utilizzata in modo ottimale, efficiente e sostenibile nelle circostanze attuali.

La flotta A350-900 di Lufthansa comprende attualmente 16 aeromobili con base a Monaco. A causa della forte riduzione del numero di voli offerti a seguito della pandemia, solo sette A350-900 saranno inizialmente operati a Monaco nel winter timetable 20/21 sulle rotte verso il Nord America e l’Asia.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)