Boeing: le consegne del terzo trimestre 2020

The Boeing Company ha annunciato le consegne nei programmi delle sue commercial and defense operations per il terzo trimestre 2020.

“Continuiamo a lavorare a stretto contatto con i nostri clienti in tutto il mondo, comprendendo le loro esigenze a breve e lungo termine, allineando la domanda e l’offerta mentre affrontiamo l’impatto significativo che questa pandemia globale continua ad avere sul nostro settore”, ha affermato Greg Smith, Boeing executive vice president of Enterprise Operations and chief financial officer. “Stiamo intraprendendo azioni per ridimensionare, rimodellare e trasformare la nostra attività per preservare la liquidità, adattarci alla nuova realtà del mercato e garantire che forniamo i più elevati standard di sicurezza e qualità, mentre posizioniamo la nostra azienda per essere più resiliente a lungo termine. Il nostro portafoglio diversificato, compresi i servizi governativi, la difesa e i programmi spaziali, continua a fornire una certa stabilità mentre ci adattiamo e ricostruiamo più forti”.

Riguardo i Commercial Airplanes Programs, il programma 737 ha realizzato 3 consegne nel terzo trimestre 2020 (12 dall’inizio dell’anno), una consegna per il programma 747 (2 dall’inizio dell’anno). 6 le consegne ottenute nel trimestre dal programma 767 (20), 5 per il programma 777 (15). Il programma 787 ha ottenuto 13 consegne nel trimestre (49 dall’inizio dell’anno)

In totale, Boeing ha consegnato 28 aerei commerciali nel terzo trimestre 2020, 98 dall’inizio dell’anno.

