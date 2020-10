News Brevi – 13.10.2020

AIR FRANCE: ESPERIENZA DI VIAGGIO FLESSIBILE CON “AIR FRANCE PROECT” – Air France sta adattando la sua politica commerciale e offre ai suoi clienti biglietti completamente flessibili per aiutarli a prepararsi per il loro viaggio in totale sicurezza e per posticipare o annullare facilmente il viaggio in caso di circostanze impreviste. Se il cliente desidera annullare il viaggio, il suo biglietto può essere modificato senza costi aggiuntivi nella data e nella destinazione di sua scelta. Se preferisce, può richiedere un refundable credit voucher. Queste misure si applicano a tutti i viaggi fino al 31 marzo 2021. Se il volo viene cancellato dalla compagnia aerea, i clienti possono scegliere di posticipare il viaggio alla data e destinazione di loro scelta, richiedere il rimborso completo del biglietto o ricevere un credit voucher, anch’esso rimborsabile se non utilizzato. Se il cambio di destinazione comporta una variazione di prezzo, verrà applicata solo la differenza tariffaria. Air France monitora quotidianamente l’evoluzione della situazione sanitaria in tutto il mondo e si impegna a fornire ai propri clienti condizioni igieniche e sanitarie ottimali in ogni fase del viaggio.

LUXAVIATION E’ IL PRIMO BUSINESS AIRCRAFT OPERATOR SOTTO EASA EUROPEAN AOC – Luxaviation Group, uno dei più grandi business aircraft and helicopter operators al mondo, ha trasferito la sua entità portoghese alla safety oversight dell’European Union Aviation Safety Agency (EASA), in un primo passo verso l’ottenimento della EASA regulatory supervision per tutti i Luxaviation’s European group business. L’AOC europeo, supervisionato da EASA, rappresenta un cambiamento importante per l’intero settore dell’aviazione, in quanto riduce i costi operativi per gli operatori e apre la strada a una maggiore competitività del mercato europeo. In qualità di operatore mondiale, Luxaviation Group opera attualmente 235 aeromobili e 35 elicotteri sotto l’ombrello normativo di 15 air-operating certificates (AOC) di cui nove forniti da regolatori europei. Patrick Ky, EASA Executive Director, ha dichiarato: “EASA è lieta di aver rilasciato a Luxaviation il primo European AOC per un business aircraft operator. Questo è un passo importante per l’aviazione europea e siamo felici di continuare a lavorare con Luxaviation per aiutarli a semplificare le loro operazioni e mantenere i massimi livelli di sicurezza”.

BOEING RICEVE UN PERFORMANCE BASED LOGISTIC CONTRACT DALLA DEFENSE LOGISTIC AGENCY – Boeing ha ricevuto un Performance Based Logistics (PBL) contract del valore di 477 milioni di dollari dalla Defense Logistics Agency (DLA) per supplies, full supply chain management and logistics services, garantendo un supporto a lungo termine di multiple weapon systems platforms. Il lavoro verrà eseguito in base a un fixed-price, master services agreement. In base al contratto, Boeing supporterà contratti individuali basati sui requisiti di performance operative. La prima fase include consegna e supply chain management di Honeywell proprietary parts concesse in licenza esclusivamente a Boeing e ha un valore di 39 milioni di dollari. Boeing sarà responsabile della previsione, della pianificazione della domanda, dell’acquisizione, dello stoccaggio, dell’imballaggio e della spedizione dei materiali di consumo a prezzo individuale direttamente alle warfighter locations, per soddisfare le esigenze della domanda quotidiana. Il lavoro sarà completato in un periodo di cinque anni con un’opzione aggiuntiva di cinque anni.

SITA COLLABORA CON SAFETY LINE PER VOLI PIÙ SOSTENIBILI – Sviluppare analisi predittive tramite big data per aiutare piloti e compagnie aeree a ridurre il consumo di carburante durante il volo e le emissioni di CO2: questo l’obiettivo di una partnership stretta da SITA, fornitore globale di tecnologie per il trasporto aereo, con la start up francese Safety Line, specializzata in soluzioni predittive per aerolinee e aeroporti. Le soluzioni software di Safety Line per la fase di crociera – OptiSpeed, OptiDirect e OptiLevel, denominate collettivamente OptiCruise – sono integrate nell’applicazione mobile eWas Pilot di SITA, nel portfolio “Digital Day of Operations” di SITA FOR AIRCRAFT, che fornisce a oltre 50mila piloti di compagnie aeree commerciali, business jet, cargo previsioni meteo accurate in 4D e aggiornate in tempo reale, grazie al crossing tra varie fonti. In questo modo, è possibile ricevere in anticipo alert in caso di temporali, fulmini, turbolenze, venti forti, ghiacci atmosferici e persino cenere vulcanica. Per la fase di salita, OptiClimb utilizza modelli di performance specifici, che combinano il machine learning con le previsioni del tempo in 4D per raccomandare a ogni variazione di quota cambi di velocità specifici per le diverse altitudini. Sébastien Fabre, CEO di SITA FOR AIRCRAFT, ha dichiarato: “Noi di SITA continuiamo a cercare modi più intelligenti di utilizzare sia le nuove tecnologie che quelle già esistenti e collaboriamo con i partner del trasporto aereo per rendere le operazioni delle aerolinee più efficienti e rispettose dell’ambiente. La partnership con Safety Line è un altro passo importante, che permetterà alle compagnie aeree di abbracciare il passaggio digitale necessario per reinventare l’operatività degli aerei. Si tratta di adottare pratiche più sostenibili ed economiche”. Sostenibilità e redditività dei costi, insieme alla sicurezza, rimarranno le massime priorità per le compagnie aeree nell’era Covid-19.

BOMBARDIER E JETEX COLLABORANO PER UNA FBO EXPERIENCE A SINGAPORE – Bombardier e Jetex hanno unito le forze per stabilire una fixed-base operator (FBO) experience di livello mondiale a Singapore. Bombardier sta espandendo capacità e hangar space presso il suo Singapore Service Center al Seletar Aerospace Park, per trasformare questa struttura in un high-capacity, one-stop-shop super centre, offrendo ai clienti una gamma completa di servizi richiesti per tutta la vita di un aereo. Parte di questa importante espansione è l’introduzione dei Jetex world-class FBO and ground handling systems, per fornire agli operatori e ai passeggeri un servizio senza interruzioni dall’arrivo alla partenza, come parte dell’impegno di Bombardier per offrire un’eccezionale esperienza al cliente. “Siamo entusiasti di collaborare con un fornitore di servizi di questo calibro come parte dell’espansione del Singapore Service Center di Bombardier, un hub chiave per la business aviation nella regione Asia-Pacifico”, ha affermato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Service and Support, and Corporate Strategy, Bombardier Aviation. “Jetex condivide l’impegno di Bombardier a fornire il servizio eccezionale che i clienti richiedono e meritano”. Singapore diventa la quarta destinazione di Jetex in Asia-Pacifico dopo Tokyo (Haneda e Narita) e Osaka. I viaggiatori più esigenti possono aspettarsi nuovi livelli di comfort, ospitalità e convenienza, realizzati da team altamente professionali e impegnati.

ROLLS-ROYCE ESPANDE IL POWER GENERATION BUSINESS NEGLI STATI UNITI – Rolls-Royce ha annunciato un investimento di 13,9 milioni di dollari nella sua Power Systems business unit per l’aggiunta di un nuovo research and development building e multi-phase expansion della sua MTU power generation manufacturing facility in Mankato, Minnesota, USA. Il progetto è il risultato della crescita del mercato – il 2019 è stato un anno record per la Mankato facility – e della richiesta di una maggiore offerta di prodotti che ha portato alla necessità di strutture, attrezzature e processi aggiornati per gestire in sicurezza le esigenze dei clienti. Fa anche parte del continuo viaggio di Power Systems verso lo sviluppo di soluzioni sostenibili. La parte principale dell’espansione di Mankato sarà l’aggiunta di 28.000 piedi quadrati alla assembly hall esistente della struttura, consentendo ulteriori linee di assemblaggio, migliori capacità di test del prodotto e la creazione di 20 nuove posizioni di produzione. Espandendo una delle linee di assemblaggio esistenti per ospitare la produzione di high-power MTU gas generator sets, si prevede che la capacità dell’impianto aumenterà di circa il 25%. Questo segnerà la prima volta che questi gas generator sets sono stati prodotti negli Stati Uniti.