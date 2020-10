Delta: da 15 anni al fianco di BCRF per la lotta al tumore al seno

Come ogni anno nel mese di ottobre, Delta raccoglie fondi per sostenere i progetti di ricerca di BCRF (Breast Cancer Research Foundation), Fondazione per la ricerca sul cancro al seno. Dall’inizio della collaborazione nel 2005, Delta ha raccolto oltre 19 milioni di dollari e finanziato 76 progetti di ricerca. Quest’anno, gli eventi e le iniziative hanno assunto una diversa modalità, per consentire alla compagnia di supportare BCRF anche durante la gestione della pandemia.

Delta ha adattato le iniziative annuali di raccolta fondi per BCRF per aderire alle linee guida sulla sicurezza stabilite dai partner sanitari. Qui di seguito alcune delle modalità in cui è possibile sostenere le iniziative Delta di raccolta fondi per BCRF anche quest’anno.

A bordo: i passeggeri e i dipendenti possono donare a BCRF a bordo con due nuove procedure sicure. In primo luogo, i passeggeri possono inserire del denaro o delle carte regalo in un sacchetto di plastica fornito dal personale di bordo che verrà poi ritirato dagli assistenti di volo che indossano i guanti. Per massimizzare il potenziale di raccolta fondi a bordo, Delta accetta contanti, la maggior parte delle principali valute estere e carte regalo. Chi invece preferisce un’esperienza contactless, nel kit fornito da Delta sui voli superiori alle 250 miglia, contenete snack e acqua, è incluso un codice QR, scansionandolo i passeggeri possono utilizzare una carta per donare a BCRF.

Online: disponibile tutto l’anno, i passeggeri e i dipendenti possono donare a BCRF per la raccolta fondi di quest’anno su delta.com e tramite SkyWish, il braccio caritatevole del programma frequent flyer di Delta, SkyMiles, che permette a Delta e ai suoi membri SkyMiles di donare miglia a organizzazioni caritatevoli in tutto il mondo.

Quest’anno la Pink Boutique è ancora una volta virtuale e i passeggeri possono acquistare tramite il negozio online prodotti co-brandizzati Delta e BCRF a prezzi scontati. I proventi degli acquisti vanno direttamente a BCRF.

Sono 15 anni che Delta sostiene BCRF, un’organizzazione no-profit impegnata nella prevenzione e nella cura del cancro al seno. Fondata nel 1993 da Evelyn H. Lauder, la Breast Cancer Research Foundation è il più grande finanziatore privato al mondo della ricerca sul cancro al seno. Investe in un’ampia gamma di ricerche – dalla prevenzione alle metastasi – volte a trovare la cura di cui abbiamo urgente bisogno.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)