Embraer consegna sei A-29 Super Tucano alla Philippine Air Force

Tutti e sei gli aerei Super Tucano ordinati dalla Philippine Air Force (PAF) sono stati ufficialmente consegnati oggi. Gli aerei saranno operati per close air support, light attack, surveillance, air-to-air interception, counter-insurgency missions, advanced training e fanno parte del piano di modernizzazione in corso della PAF.

“L’Air Force filippina è orgogliosa di accogliere i sei A-29B Super Tucano di Embraer Defence and Security. L’aggiunta di questi close air support aircraft è un grande balzo in avanti nella nostra capacità”, afferma il Lieutenant General Allen T. Paredes AFP, Commanding General of the Philippine Air Force.

“È un onore consegnare questi sei A-29 Super Tucano alla Philippine Air Force”, ha affermato Jackson Schneider, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “Consegnare un aereo in mezzo a una pandemia globale è impegnativo, ma ci siamo impegnati a fare il possibile in ogni fase del percorso”.

Questi aeromobili saranno operati e mantenuti dal 15° Strike Wing. Nel novembre 2017 è stato effettuato un ordine fermo per sei A-29 Super Tucano light attack and advanced training aircraft per la Philippine Air Force (PAF), dopo una procedura di gara pubblica completa.

L’A-29 Super Tucano è un aereo turboprop resistente, versatile e potente, in grado di svolgere una vasta gamma di missioni, anche operando da piste non preparate. Ad oggi il Super Tucano è stato selezionato da 15 forze aeree mondiali.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)