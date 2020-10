Primo NH90 consegnato all’Aeronautica Militare spagnola per missioni di ricerca e soccorso

NHIndustries e i suoi partner (Airbus Helicopters, Leonardo e Fokker) hanno consegnato il primo NH90 all’Aeronautica Militare spagnola per potenziare le sue search and rescue (SAR) and combat search and rescue (CSAR) mission capabilities.

L’Aeronautica Militare spagnola riceverà 12 NH90 destinati a sostituire la sua vecchia flotta di AS332 Super Puma e avrà base a Cuatro Vientos, vicino a Madrid. La Spagna ha ordinato un totale di 45 NH90 nella versione da trasporto tattico, che saranno operati dai tre componenti delle Forze Armate. 13 elicotteri sono già stati consegnati alla Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) spagnola per il Maneuver III Battalion ad Agoncillo.

“Per l’Aeronautica Militare Spagnola, l’NH90 è un mezzo essenziale in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni, tra cui il trasporto tattico delle truppe e il supporto logistico nelle missioni di mantenimento della pace o di ricostruzione e, naturalmente, le principali missioni di ricerca e soccorso in condizioni ostili, tra le missioni più impegnative e complesse per le unità elicotteristiche”, ha sottolineato Javier Salto, Generale dell’Aeronautica Militare.

“L’NH90 è particolarmente adatto ad operare con temperature elevate e si rivelerà una vera e propria risorsa per le fondamentali missioni svolte dall’Aeronautica Militare Spagnola” ha dichiarato Nathalie Tarnaud-Laude, responsabile del programma NH90 presso Airbus Helicopters e Presidente di NHIndustries.

L’NH90 fornirà a tutti e tre i componenti delle forze armate spagnole un elicottero versatile e moderno che offre capacità militari senza pari. La variante spagnola dell’NH90 è dotata di motori General Electric CT7 8F5 di nuova generazione, di un sistema di comunicazione personalizzato e di un sofisticato sistema di guerra elettronica sviluppato da Indra e sarà supportata da dispositivi di addestramento (compresi simulatori di volo completi), automatic maintenance equipment (SAMe) e automatic mission planning system (AMPS) sviluppati anch’essi da Indra.

Airbus Helicopters in Spagna è coinvolta nella produzione della fusoliera e nello sviluppo e integrazione dell’avionica.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Anthony Pecchi/Airbus)