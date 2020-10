News Brevi – 17.10.2020

ENAV: SCIOPERI LOCALI VENERDI’ 23 OTTOBRE – ENAV informa che venerdì 23 ottobre, dalle ore 13.00 alle ore 17.00, sono previsti i seguenti scioperi locali: Aeroporto di Milano Linate, indetto dall’organizzazione sindacale UNICA; Aeroporto di Catania, indetto dall’organizzazione sindacale UGL-TA; Aeroporto di Ciampino, indetto dalle organizzazioni sindacali Uiltrasporti, UGL-TA e UNICA; Aeroporto di Verona, indetto dalle organizzazioni sindacali Uiltrasporti, UGL-TA e UNICA. Saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo normativa vigente.

SKY EXPRESS ENTRA IN UNA NUOVA ERA – SKY express, la compagnia aerea con il più alto tasso di crescita in Grecia e membro del gruppo IOGR, ha annunciato l’acquisizione di sei Airbus A320neo (leggi anche qui). L’acquisizione degli A320neo rappresenta l’ingresso in una nuova era per SKY express perchè, oltre a afforzare il network domestico che già copre 34 destinazioni, permetterà alla compagnia di espandersi in Europa. Il primo A320neo opererà il 14 dicembre sulla rotta Atene-Salonicco e poi gradualmente, entro marzo 2021, opererà su rotte nazionali e internazionali, servendo migliaia di passeggeri con prezzi convenienti e servizi di qualità. “Un nuovo look, Blu: perchè è il colore della Grecia. Fucsia: perchè simboleggia il carattere fresco e ottimista della compagnia. 7 linee blu per i 7 giorni della settimana. 8 linee fucsia perchè 8 è il simbolo dell’infinito, dell’orizzonte e del cielo. Con un piano tariffario attraente e competitivo, ogni passeggero ha l’opportunità di costruire la propria esperienza personale in modo semplice, senza problemi e con un buon rapporto qualità-prezzo, a testimonianza del messaggio principale di SKY express sul semplificare i viaggi più che mai: ‘Fly Every Day'”, afferma la compagnia.

IL PARTNER DI EASYJET WRIGHT ELECTRIC SELEZIONATO PER L’U.S. DEPARTMENT OF ENERGY ELECTRIC AIRCRAFT PROGRAMME – Il partner di easyJet Wright Electric è stato selezionato dall’U.S. Department of Energy per un programma a supporto dello sviluppo di sistemi di propulsione elettrica innovativi e ultra efficienti. easyJet collabora con Wright Electric per lo sviluppo di un programma di aeromobili completamente elettrici. All’inizio di quest’anno Wright Electric ha svelato i concetti per un 186-seater electric plane engine development programme, denominato Wright 1. Il lavoro continua su questo single-aisle airliner progettato per voli fino a 800 miglia, che coprirebbe circa il 50% dell’attuale rete di easyJet. Il fondamento del rivoluzionario aereo Wright 1 di Wright è il suo innovativo sistema di propulsione elettrica ad alta efficienza. Nell’ambito del Department of Energy programme (Advanced Research Projects Agency – Energy (ARPA-E)), Wright progetterà sistemi di propulsione che utilizzano innovazioni all’avanguardia nel raffreddamento integrato, nell’elettronica di potenza e nella progettazione strutturale. Le innovazioni uniche nel sistema di propulsione elettrica aiuteranno lo sviluppo di aeromobili che volano interamente a energia elettrica. David Morgan, Director of Flight Operations for easyJet, ha commentato: “Siamo entusiasti di vedere questa notizia poiché i finanziamenti saranno cruciali per sbloccare il potenziale delle nuove tecnologie, quindi questo segna un altro passo nel viaggio verso lo sviluppo del loro velivolo completamente elettrico. Ci impegniamo a collaborare allo sviluppo di queste nuove tecnologie, come dimostrato dal nostro supporto a Wright Electric, con l’obiettivo di essere tra i primi ad adottarli quando arriveranno sul mercato”.