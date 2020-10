Etihad Airways: primo commercial passenger flight da una nazione del GCC a Israele

Etihad Airways è la prima compagnia aerea del GCC (Gulf Cooperation Council) ad operare un volo passeggeri commerciale da e per Israele.

Lo storico volo, effettuato in collaborazione con Maman Group, è partito da Tel Aviv il 19 ottobre, operato da un Boeing 787 Dreamliner di Etihad Airways, per il viaggio di tre ore e mezza da Israele agli Emirati Arabi Uniti. Il viaggio di ritorno partirà da Abu Dhabi il 21 ottobre.

Come travel trade mission, il volo porterà un gruppo di leader del settore turistico, decisori aziendali chiave, travel agents and cargo agents, insieme ai media, a sperimentare Abu Dhabi e gli Emirati Arabi Uniti, su invito di Etihad Airways e dei rappresentanti dell’industria del turismo di Abu Dhabi.

Questo è l’ultimo sviluppo di una crescente cooperazione tra le due nazioni dopo l’istituzione di legami diplomatici e la firma degli Abraham Accords tra gli Emirati Arabi Uniti e Israele a Washington D.C. il 15 settembre. Segue anche il primo volo commerciale simbolico della compagnia aerea nazionale israeliana El Al tra Tel Aviv e Abu Dhabi il 31 agosto.

Mohamed Mubarak Fadhel Al Mazrouei, Chairman, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Il volo di oggi è un’opportunità storica per lo sviluppo di forti partnership qui negli Emirati Arabi Uniti e in Israele. Stiamo appena iniziando a esplorare il potenziale a lungo termine di queste relazioni appena forgiate, che sicuramente apporteranno grandi benefici alle economie di entrambe le nazioni, in particolare nelle aree del commercio e del turismo e in definitiva alle persone”.

In qualità di importante facilitatori del commercio, i voli tra Tel Aviv e Abu Dhabi trasporteranno anche merci destinate a punti del network globale di Etihad, oltre agli ospiti commerciali.

In concomitanza con il primo volo commerciale e per celebrare i recenti accordi di pace tra Emirati Arabi Uniti e Israele, Etihad è diventata la prima compagnia aerea non israeliana in Medio Oriente a lanciare un sito web dedicato per il mercato israeliano in ebraico. Disponibile anche in inglese, la versione israeliana del sito web ufficiale della compagnia aerea contiene contenuti digitali tra cui ampie informazioni sulle operazioni, sui prodotti, sui servizi e sulla rete di Etihad. Il sito include anche una guida alla destinazione di Abu Dhabi.

