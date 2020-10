News Brevi – 19.10.2020

SCIOPERO DIRIGENTI ENAC IL 29 OTTOBRE – ENAC comunica: “Come previsto dall’articolo 2, comma 6, della legge 146 del 1990 che disciplina il diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali e prevede che venga data adeguata informativa all’utenza, su richiesta dell’Ufficio Relazioni Sindacali (Servizio per i procedimenti negoziali per la rappresentatività e gli scioperi) della Funzione Pubblica, l’ENAC rende noto che nella giornata del 29 ottobre 2020 il sindacato UNADIS, Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato, ha proclamato uno stato di agitazione di 4 ore, dalle 10:00 alle 14:00, per i dirigenti dell’Ente aderenti alla sigla sindacale. Come previsto dalla normativa, faranno eccezione i voli garantiti. A tal fine l’ENAC rammenta ai vettori di trasmettere, secondo le consuete procedure e tempistiche, l’elenco dei voli che intendono operare, per poter procedere, entro 6 giorni dalla data prevista per lo sciopero, alla pubblicazione della lista dei voli da garantire nell’apposita sezione sul sito dell’Ente. L’ENAC, inoltre, invita i passeggeri con voli programmati per la giornata del 29 ottobre, a contattare la compagnia aerea di riferimento per verificare l’effettiva operatività del proprio volo”.

QATAR AIRWAYS DISEGNA IL SIMBOLO DEL NASTRO ROSA NEI CIELI PER CELEBRARE IL BREAST CANCER AWARENESS MOHTH – Qatar Airways ha mostrato il suo sostegno al Breast Cancer Awareness Month “disegnando” un simbolico nastro rosa nel cielo. Il volo QR9901 ha effettuato una rotta speciale per creare l’immagine del nastro sopra il Qatar, con il suo percorso di volo unico visualizzato in tempo reale da popolari siti di monitoraggio dei voli. Il volo “Think Pink” è stato operato esclusivamente da donne. Il volo QR9901 è decollato dall’Hamad International Airport (HIA) sabato 17 ottobre alle 09:00, ora locale, ed è atterrato 65 minuti più tardi, dopo aver completato il suo volo speciale. L’insolita traiettoria di volo ha attirato l’attenzione di molte persone che hanno seguito il volo per tutta la sua durata e si sono sintonizzate in diretta per guardare QR9901 disegnare il Breast Cancer Awareness Pink Ribbon nei cieli sopra il Qatar. A bordo del Boeing 787 Dreamliner, uno degli aerei tecnologicamente più avanzati ed efficienti in termini di consumo di carburante della flotta di Qatar Airways, le passeggere di sesso femminile – invitate come ospiti speciali della compagnia aerea – hanno ricevuto un esclusivo servizio ‘Think Pink’ che include un annuncio dal capitano, pink-themed food and beverage, insieme ai braccialetti “Think Pink” di Qatar Airways e ai limited edition pink BRICs amenity kits. Il volo QR9901 è l’ultimo evento di un programma di un mese organizzato dalla compagnia aerea in ottobre per sensibilizzare le sue migliaia di dipendenti in tutto il mondo, i passeggeri e il pubblico in generale sulla prevenzione e il controllo del cancro al seno.

SELEZIONATI I CINQUE FINALISTI DELL’AIRBUS QUANTUM COMPUTING CHALLENGE – Una giuria composta da ricercatori di informatica quantistica di fama mondiale ed esperti aerospaziali di Airbus, ha selezionato i cinque team finalisti dell’Airbus Quantum Computing Challenge. Dall’inizio dell’invito a presentare le proposte nel gennaio 2019, più di 800 persone hanno manifestato interesse per la sfida e sono state presentate un totale di 36 proposte. “Siamo rimasti davvero entusiasti della forte risposta della quantum computing community”, afferma Thierry Botter, Head of Blue Sky at Airbus. “La dice lunga sulla motivazione della comunità di trasformare il mondo come lo conosciamo, portando questa capacità aggiuntiva ad aziende come Airbus”. Ogni team finalista ha proposto una soluzione a una delle cinque dichiarazioni del problema, che sono state strutturate per affrontare sfide di fisica del volo rilevanti che l’industria aeronautica deve affrontare oggi, dalla progettazione degli aeromobili alle operazioni. Le proposte presentate offrivano un approccio completamente quantistico o quantistico-ibrido, con un livello di scalabilità basato sulla maturità e l’evoluzione tecnologica. Le 5 squadre finaliste sono: Team Capgemini (Paesi Bassi / Francia); Team Machine Learning Reply (Italia); Team Niels Backfisch (Germania); Team Origin Quantum (Cina); Team Universidad de Montevideo (Uruguay). I vincitori saranno annunciati a dicembre.

ANA MODIFICA IL SERVIZIO VERSO ALCUNE ROTTE INTERNAZIONALI – All Nippon Airways (ANA) cambierà temporaneamente le frequenze di volo per determinate città. Sulla base delle misure di quarantena recentemente istituite e delle tendenze della domanda passeggeri di ciascun paese a causa dell’impatto diffuso di COVID-19, sono stati ripresi i voli per rotte selezionate, portando a un aumento del numero totale di voli programmati per ottobre e novembre. ANA continuerà ad adottare adeguate misure di salute e sicurezza e riprenderà le operazioni sulla base delle linee guida per l’ingresso e la quarantena in vigore in ogni destinazione. Inoltre, ANA si impegna a garantire il comfort e la sicurezza di tutti i suoi passeggeri e dipendenti fornendo ambienti puliti e igienici negli aeroporti, nelle lounge e negli aerei a bordo attraverso “ANA Care Promise”. Per ulteriori informazioni: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200127/.

LEONARDO A EURONAVAL 2020 – Leonardo, leader nella progettazione e fornitura di sistemi e prodotti per la difesa e la sorveglianza marittima e costiera, partecipa all’edizione digitale del Salone Euronaval, in programma dal 19 al 25 ottobre. Negli ultimi 50 anni, oltre 50 Marine nel mondo hanno scelto le tecnologie di Leonardo per equipaggiare più di 140 unità navali. Leonardo presenta la famiglia Gabbiano, radar multi-modo e multi-missione in grado di operare in ogni condizione meteo. La versione leggera, il Gabbiano TS Ultra-Light, è stata integrata nell’elicottero a pilotaggio remoto AWHERO della classe 200 kg, attualmente in sviluppo e già impiegato con successo nel corso di attività dimostrative internazionali come OCEAN2020, programma europeo di ricerca nella sorveglianza in mare. AWHERO integra sensori realizzati da Leonardo ed è ottimizzato per l’impiego su unità navali per lo svolgimento di molteplici ruoli. Leonardo vanta una posizione di leadership nel campo degli elicotteri per impieghi navali, grazie alla gamma di prodotti più ampia e moderna oggi disponibile sul mercato.

BOMBARDIER: NUOVE NOMINE AL BIGGIN HILLS SERVICE CENTRE – Bombardier Aviation ha annunciato oggi importanti nomine di leadership presso la sua Biggin Hill service facility in London, a dimostrazione di un forte impegno per la continua crescita del suo service network. Greg Hoggett è nominato General Manager, Biggin Hill Service Centre. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell’aviazione, Greg ha ricoperto numerosi ruoli nel settore e recentemente è entrato a far parte di Bombardier da AJW Group, dove era Group Operations Director. Con la nuova nomina di Greg, Corey Trudgen continuerà a supportare l’importante progetto di espansione della Biggin Hill facility. Sta anche assumendo un nuovo mandato per supportare attivamente ulteriori opportunità di crescita nel Bombardier Aviation Services network. Queste nomine arrivano sulla scia dei recenti annunci sul potenziamento delle capacità di servizio del costruttore, inclusa la creazione di un service centre interamente di proprietà a Berlino a seguito di accordi con Lufthansa Technik AG e ExecuJet Aviation Group AG; la costruzione di un nuovo service centre all’avanguardia presso Miami-Opa Locka Executive Airport; l’importante espansione del Singapore Service Centre presso il Seletar Aerospace Park e nuove Line Maintenance Stations (LMS) in posizioni strategiche negli Stati Uniti. L’espansione della struttura di Biggin Hill, che è stata annunciata all’inizio di quest’anno e include la costruzione di un nuovo hangar, è in corso e dovrebbe essere completata nel 2022. Il Biggin Hill Service Center di Bombardier è stato fondato nel 2017.

PARTNERSHIP TRA ETIHAD AIRWAYS E FRONTLINE HEROES OFFICE – In un memorandum d’intesa firmato tra Etihad Airways e Frontline Heroes Office, le due organizzazioni hanno esposto il loro impegno nei confronti dei professionisti che si sono messi in prima linea nei momenti di necessità per proteggere la comunità degli Emirati Arabi Uniti. A sostegno del Frontline Heroes Office, Etihad Airways ha svelato vantaggi esclusivi che includono uno sconto del 15% sui voli Etihad Airways e tariffe preferenziali per la gamma di pacchetti di viaggio Etihad Holidays. Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Quest’anno è stato uno dei più impegnativi della mia carriera lavorativa e ha insegnato a tutti noi alcune preziose lezioni di perseveranza e resilienza. È chiaro che abbiamo un enorme debito di gratitudine verso gli eroi in prima linea che hanno lavorato così instancabilmente per far andare avanti il nostro paese”. Dalla sua istituzione nel luglio 2020, più di 80.000 professionisti sono registrati presso il Frontline Heroes Office, incluso il personale del settore sanitario.