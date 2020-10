Embraer: le consegne del terzo trimestre 2020

Embraer ha consegnato un totale di 28 jets nel terzo trimestre 2020, di cui sette commercial aircraft e 21 executive jets (19 light e 2 large). Al 30 settembre, il firm order backlog ammontava a 15,1 miliardi di dollari. In tutto il 2020 Embraer ha consegnato 59 aerei, 16 commercial aircraft e 43 executive jets (33 light e 10 large).

Durante il 3° trimestre, Embraer Executive Jets ha raggiunto il traguardo del 250° business jet operativo in America Latina, con la consegna di un Phenom 100EV e di un Phenom 300E a due distinti clienti brasiliani. Nello stesso periodo, Embraer Executive Jets ha consegnato il primo Phenom 300E con i nuovi interni Bossa Nova a Joe Howley, co-fondatore di Patient Airlift Services (PALS).

Sempre nel terzo trimestre, Helvetic Airways ha firmato un impegno a convertire quattro dei rimanenti firm orders in un aeromobile E195-E2 più grande. L’ordine originale, per 12 E190-E2 con diritti di acquisto per ulteriori 12 e diritti di conversione in E195-E2, è stato annunciato nel settembre 2018. Embraer ha finora consegnato cinque E190-E2 a Helvetic Airways e tutte le consegne dei restanti sette aeromobili, inclusi i quattro E195-E2, saranno completate entro la fine del 2021. Inoltre, durante il periodo, Bamboo Airways, Vietnam, ha ricevuto e avviato le operazioni con due first generation used E195 aircraft.

(Ufficio Stampa Embraer)