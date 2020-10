Il C-390 Millennium riceve l’Aviation Week Grand Laureate nel Defense Segment

L’Embraer C-390 Millennium multi-mission aircraft ha ricevuto oggi il Grand Laureate in the Defense Segment e il Laureate Award for the “Best New Product” in Defense da Aviation Week Network. La citazione per il premio recita: “Il primo C-390 tanker/transport, l’aereo più grande e sofisticato mai sviluppato da Embraer, è stato consegnato all’Aeronautica Militare brasiliana nel 2019″.

“Ricevere un premio con tanto prestigio quanto il Laureate è un riconoscimento molto significativo dell’eccezionale lavoro di tutti i dipendenti Embraer. Questo è un riconoscimento sostanziale dei meriti dei nostri ingegneri e della capacità della nostra forza lavoro di eseguire lo sviluppo di un prodotto così avanzato con eccellenza”, ha affermato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer S.A.. “La nuova strategia aziendale di Embraer mira ad aumentare i ricavi e la redditività e il C-390 Millennium svolge un ruolo importante nel consolidare la Società come un serio concorrente in un nuovo segmento di mercato”.

“Siamo onorati di ricevere questo premio, che riconosce l’eccellenza dei nostri programmi e di questo velivolo, che è stato sviluppato per stabilire nuovi standard nella sua classe, offrendo performance eccezionali integrate dal life-cycle cost più basso del mercato”, ha affermato Jackson Schneider, Presidente e CEO di Embraer Defence & Security. “Il C-390 Millennium offre maggiore flessibilità e valore agli operatori che svolgono missioni di trasporto aereo e mobilità aerea, tra gli altri”.

Gli Aviation Week Laureates Awards riconoscono i risultati straordinari e le personalità innovative che rappresentano i valori e la visione della comunità aerospaziale globale. I programmi premiati con il Laureates Awards hanno cambiato il modo in cui le persone lavorano e si muovono in tutto il mondo.

Nel 2009 l’Aeronautica Militare brasiliana (FAB) ha incaricato Embraer di progettare, sviluppare e produrre il velivolo C-390 Millennium in sostituzione della sua vecchia flotta C-130. Le consegne a FAB sono iniziate nel settembre 2019. Il C-390, che è stato recentemente ordinato dal governo portoghese, è un new generation multi-mission transport aircraft che offre mobilità, riconfigurazione rapida, alta disponibilità e maggiore sicurezza di volo, il tutto su una piattaforma unica ed esclusiva.

L’aereo può svolgere una serie di missioni, come troop transport, cargo and paratrooper airdrop, aerial refueling, search and rescue, aerial firefighting, medical evacuation, humanitarian missions.

Il C-390 beneficia di un moderno fly-by-wire flight control system che riduce il carico di lavoro dell’equipaggio e aumenta la sicurezza delle operazioni. Inoltre, l’aereo può rifornire altri velivoli in volo, con l’installazione di internal fuel tanks rimovibili. Il velivolo può anche essere rifornito in volo, fornendo così una maggiore flessibilità per missioni più lunghe. Un avanzato sistema di autodifesa aumenta la capacità di sopravvivenza in ambienti ostili.

Equipaggiato con due motori turbofan International Aero Engines V2500, avionica di ultima generazione, rear ramp e advanced cargo handling system, il C-390 è in grado di trasportare fino a 26 tonnellate di carico a una velocità massima di 470 nodi (870 km/h), con capacità di operare in ambienti austeri, comprese piste non asfaltate o danneggiate. L’aereo può trasportare truppe, pallet, veicoli corazzati ed elicotteri.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)