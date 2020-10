L’European Border and Coast Guard Agency (Frontex) seleziona Airbus e il suo partner IAI per la sorveglianza aerea marittima con RPAS

L’European Border and Coast Guard Agency (Frontex) ha assegnato ad Airbus Defence and Space Airborne Solutions (ADAS), una controllata al 100% di Airbus Defence and Space e leader di mercato globale nei servizi RPAS, e al suo partner Israel Aerospace Industries (IAI) un contratto per la gestione di un Medium Altitude Long Endurance (MALE) RPAS per i servizi di sorveglianza aerea marittima.

Il servizio sarà fornito in Grecia e/o in Italia e/o a Malta nell’ambito di un Contratto Quadro. Il servizio comprende la fornitura di una piattaforma RPAS, il payload, le attrezzature e la capacità di comunicazione, la memorizzazione delle missioni e la consulenza degli esperti necessari per la gestione del sistema e il supporto operativo. In base al contratto, Airbus e IAI forniranno il servizio per gli incarichi pianificati e per le chiamate ad hoc.

Il maritime Heron RPAS di IAI serve una serie di clienti in tutto il mondo e fa parte della nota “Heron family” che ha accumulato oltre 450.000 ore di volo e missioni diurne e notturne con tutte le condizioni atmosferiche. Il sistema è in grado di volare più di 24 ore in piena configurazione operativa e creare un quadro navale completo, in tempo reale, in aree geografiche per potenziali interessi di sorveglianza, ad esempio nel contesto di attività di monitoraggio coordinato a livello europeo.

L’RPAS sarà dotato di versatili payload specifici (ad es. electro-optical per il giorno e infrared per scopi notturni, radar per il pattugliamento marittimo realizzato da IAI e sistema di identificazione automatica), relative apparecchiature di comunicazione, il corrispondente controllo e supporto per le missioni a terra. La piattaforma di sorveglianza Heron utilizza un collegamento diretto quando vola all’interno della linea di visibilità (Line of Sight – LOS), passando senza soluzione di continuità ad un collegamento satellitare quando vola oltre la linea di visibilità (Beyond Line of Sight – BLOS) per trasmettere informazioni in tempo reale o quando è necessario per volare a bassa quota sul mare. Queste informazioni vengono trasmesse al centro di comando e controllo di Frontex e ai centri delle rispettive Guardie costiere.

Mike Hoofdmann, CEO di ADAS, ha sottolineato che questo contratto per la sorveglianza marittima di lunga durata per Frontex segna una nuova pietra miliare per l’azienda, che estende i suoi servizi di successo per clienti militari anche alle parti interessate civili come Frontex e altre agenzie: “Questo contratto ci dà l’opportunità di dimostrare le nostre performance a livello europeo. Come Airbus, insieme al nostro partner IAI, assumiamo un impegno essenziale per il monitoraggio e la sicurezza del confine esterno europeo e contribuiamo così alla stabilità in Europa”.



“IAI accoglie con favore la firma del contratto con Frontex e il raggiungimento di questo traguardo con Heron. Heron ha portato a termine con successo tutte le missioni, superando le aspettative dei suoi operatori. Volare nello spazio aereo civile europeo è un importante progresso per IAI e una solida prova per la capacità dell’RPAS di volare su rotte civili. Credo che questo contratto aprirà la porta a più mercati civili”, ha affermato Moshe Levy, IAI Executive Vice President and General Manager of the Military Aircraft Group.



Negli ultimi anni sono state effettuate con successo numerose prove per confermare ed evidenziare i vantaggi degli unmanned aerial systems in termini di sorveglianza precisa e di lunga durata. Il maritime Heron viene utilizzato tra l’altro dalla marina israeliana come strumento chiave per il pattugliamento, svolgendo con successo incarichi di ricognizione e sicurezza da molti anni.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)