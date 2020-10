News Brevi – 20.10.2020

WIZZ AIR: PROMOZIONE PER VOLARE IN ITALIA A 1 EURO – Wizz Air ha annunciato oggi una promozione dedicata ai soli passeggeri italiani. Ben 10.000 biglietti saranno acquistabili dalle ore 24 di oggi e per 24 ore, a solo 1 euro, per volare su tutte le rotte interne (da Milano Malpensa a Bari, Catania e Palermo e da Catania a Bologna, Roma Fiumicino e Venezia). I biglietti ad 1 euro potranno essere acquistati su wizzair.com o su WIZZ mobile app. Prezzo sola andata, costi amministrativi inclusi. Un bagaglio a mano (max: 40x30x20 cm) incluso. Bagaglio trolley e bagaglio da stiva soggetti a un supplemento. Il prezzo è valido solo per le prenotazioni effettuate su wizzair.com e tramite la WIZZ mobile app. Con un’alta frequenza di voli, Wizz Air garantisce la facilità di spostamento ai passeggeri italiani nelle tratte interne da poco inaugurate. Questa promozione ricade nell’era dei viaggi sanificati che vede Wizz Air al comando della ripresa del settore con il motto ‘say yes to flying’.

QATAR AIRWAYS SORPASSA 20 MILIONI DI FOLLOWERS SU FACEBOOK – Qatar Airways è diventata la compagnia aerea più seguita su Facebook, con oltre 20 milioni di follower della sua pagina. La compagnia aerea ha iniziato il suo viaggio sui social media nel 2012 e oggi ha raggiunto più di 26 milioni di follower in tutto il mondo attraverso le sue piattaforme di social media attive tra cui Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. La compagnia aerea è diventata per la prima volta il vettore più popolare in assoluto su Facebook quando ha superato otto milioni di fan nel dicembre 2014 e da allora ha mantenuto il titolo costantemente, mentre continua a interagire con i suoi passeggeri e follower. Salam Al Shawa, Senior Vice President Marketing and Corporate Communications di Qatar Airways, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di questo risultato poiché siamo diventati la prima compagnia aerea al mondo a superare i 20 milioni di fan su Facebook, ribadendo la nostra posizione di compagnia aerea più popolare al mondo sulla rete social media più popolare. Il fatto che siamo cresciuti di quattro milioni di follower durante la pandemia parla della credibilità e della resilienza della nostra compagnia aerea. Abbiamo raggiunto 20 milioni di follower nel 2020 su Facebook e sono fiduciosa che raggiungeremo 30 milioni di follower prima del 2022 su tutte le piattaforme, poiché la nostra famiglia virtuale è in continua crescita”.

DELTA: IMPEGNO PER RENDERE L’IN-FLIGHT SERVICE SEMPRE PIU’ SICURO – Un team di consulenti esperti della Mayo Clinic è salito a bordo di un A330-300 Delta a Minneapolis-St. Paul International Airport il mese scorso, per provare una simulazione del servizio in volo che gli assistenti di volo forniscono ai clienti ogni giorno e per condividere le loro opinioni su considerazioni chiave in materia di salute e sicurezza, mentre Delta continua a perfezionare i processi durante la pandemia COVID-19. “Abbiamo chiesto di esaminare attentamente il nostro servizio, il modo in cui gli assistenti di volo preparano il cibo, il modo in cui lo consegnano al cliente, il modo in cui interagiscono tra loro”, ha affermato Jaime Jewell, Delta’s Director – In-Flight Service Brand Strategy and Customer Experience. “Vogliamo creare un ambiente sull’aereo in cui i clienti e i nostri equipaggi si sentano bene, fiduciosi di tornare a volare”. “Mayo Clinic ha sviluppato modelli per valutare il rischio di esposizione a COVID-19 su un volo”, ha affermato il Dr. Eric Polley of Mayo Clinic’s Department of Health Sciences Research. Delta e Mayo Clinic hanno avviato una partnership a giugno e hanno lavorato a stretto contatto per rivedere e migliorare continuamente i protocolli di salute e sicurezza. “Mayo Clinic ci sta aiutando a trovare quell’equilibrio tra la riduzione al minimo del rischio e farlo in un modo che sia caloroso e premuroso”, ha detto Jewell.

AIRBUS: COLLABORAZIONE PER SVILUPPARE FUEL CELLS – Le hydrogen fuel cells stanno emergendo come una tecnologia ad alto potenziale che offre significativi vantaggi in termini di efficienza energetica e decarbonizzazione a una vasta gamma di settori, inclusi quello automobilistico e dei trasporti pesanti. In una partnership strategica con il fornitore di sistemi automobilistici ElringKlinger, Airbus sta investendo per maturare sistemi di propulsione a celle a combustibile per il mercato dell’aviazione. Negli ultimi due decenni, le industrie automobilistiche e spaziali sono state in prima linea nella maturazione della tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno. Questa stessa tecnologia sta ora ispirando gli ingegneri aeronautici a considerare nuovi modi per alimentare i sistemi elettrici a bordo dei futuri aeromobili. Si prevede che l’Airus ZEROe concept aircraft utilizzerà celle a combustibile a idrogeno per creare energia elettrica che integra i modified gas-turbine engines, risultando un highly efficient hybrid-electric propulsion system. L’accordo prevede co-developing and co-validating di aviation-compatible fuel cell stacks. In particolare, testare la power density di fuel cell stacks per gli aeromobili sarà un’area di interesse chiave.

ANA MILEAGE DONATION PROGRAM: $200.000 RACCOLTI PER LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE – ANA HOLDINGS INC. celebra il successo del suo recente programma di donazione di miglia e la generosità dei suoi membri ANA Mileage Club (AMC), che hanno contribuito con miglia aeree pari a $200.000 in favore di numerose organizzazioni sanitarie. ANA ha inizialmente lanciato il programma a giugno, consentendo ai membri AMC di scambiare le miglia accumulate con donazioni per aiutare a sostenere gli operatori sanitari che combattono COVID-19. “ANA è orgogliosa che i membri dell’ANA Mileage Club condividano il nostro impegno per migliorare il mondo e aiutare i bisognosi”, ha affermato Yutaka Ito, Senior Executive Vice President of ANA HD. “Il successo di questo programma dimostra che c’è spazio per tutti noi per contribuire alla lotta contro il COVID-19, anche quelli di noi che non sono professionisti medici. ANA elogia coloro che sono in prima linea in questa lotta e continuerà a sostenere i loro sforzi”.