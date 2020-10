IATA: test COVID-19 e supporto finanziario continuo sono fondamentali per salvare il trasporto aereo

IATA ha ribadito l’urgente necessità di riaprire i confini con i test COVID-19 e l’esigenza di ulteriore sostegno finanziario per l’aviazione.

“Le restrizioni alle frontiere, in particolare le misure di quarantena, hanno minato uno dei cardini dello sviluppo europeo, la libera circolazione delle persone. Di conseguenza, la domanda passeggeri è precipitata e nel 2020 si prevede che il numero di passeggeri diminuirà di almeno il 70% rispetto al 2019 per i viaggi da / per / all’interno dell’Europa. Si prevede che solo 340 milioni di viaggiatori nella regione voleranno nel 2020, rispetto ai quasi 1,2 miliardi che hanno volato nel 2019.

Questo crollo del traffico aereo ha avuto un impatto devastante a livello globale sull’aviazione e sui milioni di lavoratori del settore. Una ricerca dell’Air Transport Action Group stima che siano a rischio circa 4,8 milioni di posti di lavoro direttamente collegati al trasporto aereo. Anche molti altri milioni di lavoratori nel settore dei viaggi e del turismo sono minacciati. È imperativo che i governi lavorino insieme per coordinare un piano per riavviare il settore. Nel frattempo, è necessario un ulteriore sostegno finanziario per aiutare l’industria a superare l’inverno”, afferma IATA.

“Le compagnie aeree stanno bruciando denaro contante al ritmo di $300.000 al minuto nella seconda metà del 2020. Gran parte del sostegno dei governi che ha permesso loro di rimanere vitale si sta esaurendo. La prospettiva di catastrofiche perdite di posti di lavoro è molto reale. È disperatamente necessario un sostegno finanziario continuo fino a quando l’industria non sarà in grado di rimettersi in piedi”, ha affermato Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President for Europe, che ha parlato oggi al Portugal Air Summit.

“È essenziale che i governi in Europa e nel mondo adottino un approccio armonizzato e coordinato per riaprire in sicurezza i confini senza quarantena utilizzando il test COVID-19. L’industria aeronautica ha definito una visione chiara riguardo i pre-departure testing, per dare ai governi la fiducia necessaria per riaprire le frontiere. Ma la raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea non riesce a stabilire condizioni chiare per l’uso dei test in sostituzione della quarantena”, prosegue IATA.

“La quarantena di qualsiasi durata continuerà la distruzione economica. I test devono sostituire, non accorciare, la quarantena. E i costi dei test dovrebbero essere sostenuti dai governi, in linea con i regolamenti sanitari internazionali dell’OMS. Un’azione rapida e coerente da parte dei governi europei è essenziale se si vuole salvare la stagione dei viaggi di fine anno in qualsiasi forma”, ha affermato Schvartzman.

Il sondaggio IATA sui viaggiatori indica un ampio supporto per i test al posto della quarantena. L’83% non volerà se dovrà mettersi in quarantena all’arrivo, ma l’88% afferma di essere disposto a essere testato per facilitare i viaggi. Il 65% concorda sul fatto che la quarantena non è necessaria se una persona risulta negativa per COVID-19. Circa il 39% ha affermato che il governo dovrebbe pagare per i test, mentre solo il 25% ritiene che dovrebbe essere responsabilità dei viaggiatori.

Con il Portogallo che assumerà la presidenza del Consiglio europeo a partire da gennaio, Schvartzman ha anche delineato le politiche dell’aviazione che il governo portoghese dovrà perseguire per affrontare la crisi COVID-19. La principale delle preoccupazioni del settore è la riforma dell’EU 261 passenger rights regulation, per garantire che sia adatta allo scopo per far fronte alle esigenze uniche della pandemia. L’aviazione è anche determinata a mantenere i suoi impegni di sostenibilità. A tal fine, l’UE deve incoraggiare in particolare gli investimenti nei combustibili sostenibili per l’aviazione e accelerare lo sviluppo del Single European Sky.

“Il Portogallo ha un importante ruolo di leadership da svolgere. La ricerca di un pianeta più verde deve essere affrontata collettivamente e rispettando pienamente gli standard e gli impegni globali. Non vediamo l’ora di collaborare con le autorità portoghesi verso i nostri obiettivi comuni. Assicuriamoci insieme che l’aviazione continui a portare vantaggi sia alle società che alle economie e rimanga il business of freedom”, ha affermato Schvartzman.

(Ufficio Stampa IATA)