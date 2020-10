Emirates ottiene riconoscimenti ai Business Traveller Middle East Awards 2020

Emirates è stata riconosciuta ai Business Traveller Middle East Awards 2020, ottenendo quattro premi tra cui l’ambito “Best Airline Worldwide” per il settimo anno consecutivo. La compagnia aerea ha anche portato a casa i riconoscimenti “Airline with the Best First Class”, “Airline with Best Cabin Crew” e “Best Airport Lounge in the Middle East”.

“I riconoscimenti sottolineano l’impegno di Emirates a offrire un’esperienza migliore e più sicura per i clienti in volo e a terra in ogni classe di viaggio. I premi evidenziano anche il modo in cui la compagnia aerea ha supportato i propri clienti durante la pandemia COVID-19, soddisfacendo rapidamente le aspettative dei consumatori in evoluzione durante questi periodi. Emirates ha riprogettato la sua customer experience con misure di salute e sicurezza leader del settore in ogni punto di contatto del viaggio e ha introdotto iniziative per offrire assicurazione di viaggio, maggiore flessibilità e ripristinare la fiducia nel volo.

Emirates ha aperto la strada diventando la prima compagnia aerea ad offrire ai clienti una copertura Covid-19 gratuita per aiutare i clienti a viaggiare con maggiore sicurezza, sapendo che saranno coperte le spese mediche fino a 150.000 EUR e i costi di quarantena di 100 EUR al giorno per 14 giorni se viene diagnosticato il COVID-19 durante il viaggio, mentre si è lontani da casa”, afferma Emirates.

“Emirates rivede regolarmente tutte le sue misure di biosicurezza in linea con le ultime indicazioni degli esperti. Questa settimana Emirates ha reintrodotto i suoi iconici prodotti A380 e le onboard experiences, incluse Onboard Lounge e Shower Spa, nonché le social areas in Business Class e in First Class su aeromobili Boeing 777 selezionati, dopo una revisione approfondita e l’implementazione di ulteriori misure di sicurezza. Con i servizi modificati in atto, i clienti possono nuovamente usufruire dei prodotti e dei servizi esclusivi di Emirates a bordo.

Il servizio è stato temporaneamente modificato, tuttavia molti dei prodotti e servizi esclusivi sono stati ripristinati e viaggiare in First Class su Emirates rimane un’esperienza senza precedenti.

I clienti premium di Emirates possono usufruire della Business Class lounge della compagnia nel Concourse B a Dubai. Con le misure di sicurezza e igiene in atto, la lounge a DXB offre ai clienti premium di Emirates un’oasi di relax, facendo rivivere gradualmente le sue rinomate offerte pre-pandemia, come full food and beverage services, aree relax, tra le altre esperienze”, conclude Emirates.

I Business Traveller Middle East Awards 2020 sono stati presentati virtualmente, con la partecipazione di centinaia di professionisti del settore in tutta la regione. I premi vengono assegnati da una giuria di esperti di viaggi, insieme alla redazione della rivista.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)