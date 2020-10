Lufthansa Group riporta i risultati preliminari per il terzo trimestre

La crisi coronavirus ha continuato ad avere un impatto considerevole sull’andamento degli utili di Lufthansa Group nel terzo trimestre 2020. Tuttavia, a causa di un’espansione dell’orario di volo nei mesi estivi di luglio e agosto e di notevoli riduzioni dei costi, le perdite sono state ridotte rispetto al secondo trimestre.

In via preliminare, l’adjusted EBIT nel terzo trimestre è stato di -1,262 miliardi di euro (anno precedente: 1,297 miliardi di euro). Dopo nove mesi, la perdita operativa è stata di -4,161 miliardi di euro (anno precedente: 1,715 miliardi di euro).

L’adjusted free cash flow per i primi nove mesi del 2020 è stato pari a -2,579 miliardi di euro (anno precedente: 685 milioni di euro). Nel terzo trimestre, l’adjusted free cash flow è stato di -2,069 miliardi di euro (anno precedente: 416 milioni di euro). I pagamenti di 2,0 miliardi di euro per cancellazioni di voli correlati alla crisi coronavirus sono stati in parte compensati nel terzo trimestre dagli afflussi di cassa derivanti dall’espansione delle attività di volo in luglio e agosto.

Il Gruppo ha inoltre beneficiato di una rigorosa gestione del capitale circolante e del rinvio dei pagamenti delle imposte. L’indebitamento finanziario netto alla fine del terzo trimestre era di 8,930 miliardi di euro (31 dicembre 2019: 6,662 miliardi di euro).

A fine settembre il Gruppo disponeva di liquidità per 10,1 miliardi di euro. Questa cifra include i fondi non utilizzati dai pacchetti di stabilizzazione da 9 miliardi di euro provenienti da Germania, Svizzera, Austria e Belgio. Di questi, 6,3 miliardi di euro sono ancora disponibili.

Il Gruppo è anche in grado di resistere a ulteriori carichi derivanti dalla pandemia. La domanda di viaggi aerei dovrebbe rimanere bassa nei prossimi mesi invernali a causa dell’evoluzione globale della pandemia e delle restrizioni di viaggio associate. Secondo l’attuale pianificazione, le compagnie aeree del Gruppo offriranno solo un massimo del 25% della capacità dell’anno precedente nel quarto trimestre, per garantire che le operazioni di volo continuino a generare un contributo positivo.

Allo stesso tempo, Lufthansa Group sta lavorando intensamente su misure di ristrutturazione in tutti i segmenti di attività al fine di ottenere risparmi sui costi a breve e medio termine e ridurre al minimo l’operating cash outflow.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)