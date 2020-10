Pratt & Whitney si aggiudica contratto per F135 Modernization Study

Pratt & Whitney ha annunciato di aver ricevuto un contratto da 1,5 milioni di dollari per condurre un F135 modernization study e una valutazione operativa da parte dell’F-35 Joint Program Office per determinare gli specific propulsion system growth requirements per i velivoli Block 4.2 F-35 e oltre. Lo studio dovrebbe concludersi a marzo 2021.

“Questo contratto è una pietra miliare significativa per il programma e il warfighter, poiché cerchiamo di garantire che l’F135 propulsion system continui a fornire la base per tutti gli air vehicle capability requirements per l’intero ciclo di vita dell’F-35″, ha affermato Matthew Bromberg, president, Pratt & Whitney Military Engines. “Guardando al futuro, la crescita della capacità degli aeromobili deve essere soddisfatta con una modernizzazione adeguata della propulsione. Fortunatamente, l’F135 ha un ampio margine di progettazione per supportare aggiornamenti agili e convenienti, che consentiranno a tutti gli operatori dell’F-35 di tenere il passo con gli ambienti in evoluzione”.

In base a questo contratto, Pratt & Whitney valuterà i miglioramenti del motore F135 necessari per supportare i futuri requisiti di capacità dell’F-35 weapon system, su tutte le F-35 variants, a partire dai Block 4.2 aircraft. L’ambito della valutazione si concentra sui miglioramenti volti a incrementare thrust, powered lift thrust, power and thermal management capacity, fuel burn reduction.

Progettato con la consapevolezza che gli ambienti operativi si evolveranno e le minacce avanzeranno, l’F135 è predisposto per soddisfare i futuri requisiti dell’F-35. Il suo design modulare e l’architettura digitale avanzata consentono uno sviluppo agile e spiral insertion di upgrade hardware e software. Come parte dello studio, l’organizzazione GATORWORKS di Pratt & Whitney completerà la progettazione concettuale e l’analisi di multiple F135 Engine Enhancement Package (EEP) growth options, con piani di inserimento graduale.

Sfruttando i significativi investimenti del governo degli Stati Uniti e di Pratt & Whitney nelle next generation adaptive propulsion technologies, l’EEP approach di Pratt & Whitney offre low risk, variant-common upgrade options per l’F135 che forniscono performance migliorate, in linea con la capability development and delivery (C2D2) strategy del programma, fungendo da abilitatore fondamentale per la futura crescita delle capacità dell’F-35 weapon system.

L’F135 è il più avanzato operational fighter engine, che fornisce più spinta ed efficienza rispetto ai 4th generation fighter engines, il tutto con un demonstrated mission capability rate superiore al 94%.

“Costruito su decenni di combat propulsion experience, l’F135 fornisce al warfighter un vantaggio tecnologico fondamentale sugli avversari e un valore senza precedenti per il contribuente”, ha affermato Bromberg. “Con più di 40.000 libbre di spinta, low-observable signature, world-class thermal management e innovativo engine control system, l’F135 è un abilitatore critico dell’F-35 weapons system e delle operazioni condotte in ambienti di minaccia avanzati, un elemento centrale della National Defense Strategy”.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)