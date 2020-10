News Brevi – 21.10.2020

BOEING E LA U.S. NAVY DIMOSTRANO LA FUTURA RAMJET MISSILE TECHNOLOGY – Boeing e la Marina degli Stati Uniti dimostreranno tecnologie missilistiche avanzate che renderanno i carrier air wing strike fighters più efficienti contro le minacce nel prossimo decennio. Boeing si è aggiudicata un contratto da 30 milioni di dollari dalla Marina Militare per lo sviluppo congiunto del Supersonic Propulsion Enabled Advanced Ramjet (SPEAR) flight demonstrator con la Navy’s Air Warfare Center Weapons Division. L’aggiudicazione del contratto arriva dopo che il Department of Defense ha richiesto informazioni all’industria della difesa per aiutare la Marina a determinare i requisiti tecnici dei futuri carrier-based land and sea strike weapons systems. “Lo SPEAR flight demonstrator fornirà all’F/A-18 Super Hornet e al carrier strike group miglioramenti significativi in termini di portata e capacità di sopravvivenza contro sistemi difensivi avanzati”, ha affermato Steve Mercer, Boeing’s SPEAR program manager. Boeing e la Navy Air Warfare Center Weapons Division hanno in programma di far volare il dimostratore SPEAR alla fine del 2022.

IATA ACCOGLIE CON FAVORE IL JORDAN / ISRAEL AIRSPACE AGREEMENT – IATA ha accolto con favore il recente accordo di sorvolo tra il Regno di Giordania e lo Stato di Israele, che consente ai voli di attraversare lo spazio aereo di entrambi i paesi. L’accordo apre la strada alle compagnie aeree commerciali per poter volare attraverso il corridoio Israele-Giordania, il che ridurrà i tempi di volo, riducendo il consumo di carburante e le emissioni di CO2. La rotta diretta attraverso lo spazio aereo giordano e israeliano taglierà in media 106 km in direzione est e 118 km in direzione ovest sui voli operanti dagli Stati del Golfo e dall’Asia verso destinazioni in Europa e Nord America. Sulla base del numero di aeroporti di partenza ammissibili, ciò comporterà un risparmio di 155 giorni di volo all’anno e una riduzione annuale delle emissioni di CO2 di circa 87.000 tonnellate. Inoltre, se il numero di aeroporti di partenza ammissibili aumentasse e il traffico raggiungesse i livelli pre-COVID-19, il risultato sarebbe un risparmio di 403 giorni di volo all’anno e una riduzione annuale delle emissioni di CO2 di circa 202.000 tonnellate. Gli elementi operativi del nuovo accordo sono guidati dalle Civil Aviation Authorities di Giordania e Israele, supportate da Eurocontrol e IATA.

ICAO: L’ALLINEAMENTO INTERNAZIONALE E’ FONDAMENTALE PER IL RECUPERO E LA SICUREZZA DELL’AVIAZIONE – L’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano e l’ICAO Secretary General Fang Liu hanno parlato ieri al Flight Safety Foundation 2020 International Air Safety Summit. “Non dovrebbero esserci idee sbagliate riguardo alla dipendenza della velocità ed efficacia della ripresa del nostro settore dal grado di coordinamento internazionale che stabiliamo”, ha detto il Presidente. “Anche se abbiamo visto alcune tendenze leggermente positive nelle cifre dei passeggeri durante la stagione dei viaggi estivi, con le seconde ondate della pandemia che stanno emergendo, non dovremmo farci illusioni sulla rapidità con cui avverrà la ripresa globale”, ha sottolineato il Segretario generale. “Ciò evidenzia che ora dobbiamo prestare particolare attenzione ai nuovi tipi di rischi sistemici e organizzativi che possono sorgere”. La leadership di ICAO ha sottolineato la serie di supporti che l’agenzia ha fornito agli Stati e agli operatori durante la pandemia per raggiungere questo obiettivo, con un’attenzione particolare alle raccomandazioni preparate dalla ICAO Council Aviation Recovery Taskforce (CART) e dal Global Aviation Safety Plan (GASP). “Le CART guidelines sono state sviluppate tenendo presenti tutte le priorità chiave e alla fine di ottobre ci aspettiamo che la Phase II di questa guidance venga adottata dal Consiglio”, ha dichiarato Sciacchitano, osservando che “alcune delle nuove disposizioni sono state progettate per aiutare i paesi a valutare nuove opzioni di test, in particolare come mezzo per alleviare gli attuali requisiti di quarantena dei viaggiatori”. “Tra i suoi obiettivi chiave, il GASP prevede l’attuazione di State Safety Programmes and Safety Management System. Questi sono necessari più che mai oggi”, ha sottolineato Liu, indicando una serie di preoccupazioni che sono state segnalate all’ICAO dagli Stati.

THAT AVIATION ITALIA VOLA PER AC MONZA CON ALBASTAR – That Aviation Italia, broker italiano leader nell’organizzazione del trasporto di associazioni sportive, annuncia la nuova collaborazione con AC Monza in qualità di Sponsor e Fornitore ufficiale di tutti i voli della squadra per la stagione 2020/2021, che verranno effettuati con la flotta di aeromobili B737/800 di Albastar. “Affidarsi al know-how di That Aviation Italia e Albastar, due realtà aziendali unite da anni di proficua collaborazione, significa offrire al cliente il miglior servizio per viaggiare senza stress verso la meta della trasferta e la massima soddisfazione”, afferma il comunicato. “Questa collaborazione ci onora e ci gratifica, poiché è il riconoscimento della cura e dell’attenzione che da sempre prestiamo alle esigenze dei nostri Clienti”, commenta Luigi Annichini, co fondatore di That Aviation Italia. Membro IATA con certificazione IOSA, Albastar è una compagnia aerea privata spagnola in possesso dei più elevati standard operativi e di sicurezza. Albastar opera con una flotta di cinque B737-800NG configurati a 189 posti in classe unica e un B737-400 configurato a 170 posti in classe unica, che rispettano i più severi e stringenti standard di sicurezza richiesti da EASA.

AMERICAN AIRLINES: NUOVE TECNOLOGIE PER MIGLIORARE LA CUSTOMER EXPERIENCE – American Airlines sta implementando innovazioni tecnologiche per fornire un’esperienza cliente più fluida. I clienti possono trovare i propri flight and trip credits memorizzati in un portafoglio elettronico quando accedono al proprio account AAdvantage su aa.com. Per prenotare un nuovo viaggio, i clienti possono facilmente pagare i loro biglietti utilizzando i loro crediti di viaggio semplicemente scegliendo flight credit come opzione di pagamento. I clienti i cui piani di viaggio sono cambiati, ora possono servirsi autonomamente quando si tratta di cambiare un biglietto premio AAdvantage su aa.com. American ripristinerà automaticamente le miglia di un cliente quando un cliente annulla un biglietto premio idoneo. A partire dal 21 ottobre, i clienti al Dallas/Fort Worth International Airport (DFW) avranno la possibilità di testare la nuova mobile ID technology, che verifica le identità dei clienti utilizzando il proprio dispositivo mobile quando consegnano il bagaglio con un agente. I clienti che scelgono di partecipare al test non dovranno consegnare un documento d’identità all’agente come fanno oggi. Invece, possono registrarsi a un’app di terze parti prima del check-in che creerà un token ID digitale sul loro dispositivo mobile, che può essere utilizzato per verificare la loro identità alla consegna dei bagagli. La piattaforma chat di American è stata lanciata quest’estate. Nell’app American Airlines, i clienti possono utilizzare una funzione chat per chiedere aiuto all’assistente virtuale e se la conversazione richiede informazioni più dettagliate, un rappresentante dell’assistenza clienti è pronto ad assisterli in tempo reale.

IATA RIVEDE AL RIBASSO LE PREVISIONI PER L’AFRICA – IATA ora prevede che il numero di passeggeri per l’intero 2020 in Africa raggiungerà solo il 30% dei livelli del 2019, in calo significativo rispetto al 45% previsto a luglio. In numeri assoluti, si prevede che la regione vedrà circa 45 milioni di viaggiatori nel 2020 rispetto ai 155 milioni nel 2019. Nel 2021, la domanda dovrebbe rafforzarsi fino al 45% dei livelli del 2019, per raggiungere quasi 70 milioni di viaggiatori. Un pieno ritorno ai livelli del 2019 non è previsto fino alla fine del 2023. Attualmente, i residenti di due soli paesi africani – Ruanda e Tunisia – possono entrare nei confini dell’UE. Quattro compagnie aeree in tutta l’Africa hanno cessato le operazioni a causa dell’impatto di COVID-19 e due sono in amministrazione volontaria, con molte altre in gravi difficoltà finanziarie. “Centinaia di migliaia di posti di lavoro nelle compagnie aeree sono a rischio se ci sarà un fallimento sistemico nell’aviazione africana. E questo non solo nel settore dell’aviazione, ma in tutti i settori che dipendono da una connettività globale efficiente. È stato promesso il necessario sostegno finanziario, ma poco si è concretizzato. La situazione è critica. I governi e le organizzazioni devono agire rapidamente”, ha detto Muhammad Albakri, IATA’s Regional Vice President for Africa and the Middle East.

IATA RIVEDE AL RIBASSO LE PREVISIONI PER IL MEDIO ORIENTE – IATA ha abbassato le sue previsioni di traffico per il Medio Oriente, riflettendo una ripresa più debole del previsto. Si prevede che il numero di passeggeri per l’intero 2020 in Medio Oriente raggiungerà solo il 30% dei livelli del 2019, in calo significativo rispetto al 45% previsto a luglio. In numeri assoluti, si prevede che il Medio Oriente vedrà 60 milioni di viaggiatori nel 2020 rispetto ai 203 milioni nel 2019. Nel 2021, la domanda in Medio Oriente dovrebbe rafforzarsi al 45% dei livelli del 2019 per raggiungere 90 milioni di viaggiatori. Un pieno ritorno ai livelli del 2019 non è previsto fino alla fine del 2024. “Il ritorno nei cieli più lento del previsto per i viaggiatori in Medio Oriente è una cattiva notizia per l’industria aeronautica della regione. Ciò aumenta l’urgenza per i governi di adottare sistematici test COVID-19 per riavviare i viaggi e frenare la devastazione economica causata dal fatto che le persone non possono viaggiare”, ha affermato Muhammad Albakri, IATA’s Regional Vice President for Africa and the Middle East.

ICAO: LE FLESSIONI NEL TRASPORTO AEREO HANNO IMPATTI SIGNIFICATIVI SUL TURISMO – Le flessioni nel trasporto aereo hanno impatti significativi sui mercati del turismo in tutto il mondo e le recenti lievi riprese sono state insignificanti se confrontate con quanto gravemente il trasporto aereo globale e il turismo sono crollati a causa del COVID-19. Questo messaggio è stato sottolineato oggi dall’ICAO Secretary General, Fang Liu, mentre si è rivolto all’ultima riunione dell’UN World Tourism Organization’s (UNWTO’s) Global Tourism Crisis Committee. “Sta diventando evidente un preoccupante calo nelle riprese di alcune regioni, probabilmente a causa della seconda ondata di pandemia che alcuni paesi stanno registrando”, afferma Liu. Ha inoltre riconosciuto che le linee guida emesse all’inizio della pandemia dall’ICAO Council’s Aviation Recovery Taskforce (CART) non hanno ottenuto gli effetti desiderati sulla pandemia e le restrizioni sul trasporto aereo internazionale. In termini di ultime azioni intraprese, ha sottolineato che l’ICAO CART Task Force sta ora finalizzando la Phase II delle sue ‘Take-off’ guidelines. “Questa guidance modificata può includere un quadro di gestione del rischio per la valutazione delle soluzioni di test COVID-19 e queste potrebbero avere il potenziale per alleviare la necessità di quarantene per i viaggiatori e i turisti internazionali”. Nel concludere le sue osservazioni, Liu ha sottolineato che “con centinaia di milioni di mezzi di sussistenza ora in bilico, la necessità di una continua solidarietà e collaborazione tra i settori dei viaggi e del turismo non è mai stata più urgente”.