Albastar apre le vendite dei voli in continuità territoriale dall’Aeroporto di Trapani

Albastar comunica di aver aperto le vendite dei voli verso tre nuove rotte aggiudicate al vettore, correlate al Bando di Continuità territoriale dall’Aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, che saranno operati dal 1 novembre 2020.

Le destinazioni servite sono Brindisi, Napoli e Parma, che si aggiungono alla programmazione di linea che il vettore ha già in partenza da Trapani Birgi, ovvero Roma, Milano Malpensa e Cuneo.

I voli sono già acquistabili sul sito www.albastar.es e saranno acquistabili a breve su tutti i principali GDS. La programmazione è pubblicata fino al termine della Stagione IATA Winter 20-21. A breve seguirà la pubblicazione della programmazione IATA Summer 2021.

Trapani-Brindisi e viceversa, ogni martedì e sabato, a partire dal 3 novembre.



Trapani-Napoli e viceversa, ogni martedì, a partire dal 3 novembre.



Trapani-Parma e viceversa, ogni venerdì e domenica, a partire dal 6 novembre.



Le tariffe residenti, correlate alla continuità territoriale, sono totalmente rimborsabili. Esse includono un bagaglio in stiva fino a 27 Kg, un bagaglio a mano di 7 Kg e un articolo aggiuntivo di piccole dimensioni come borsa da donna/zainetto. Permettono il cambio nome e data senza penali e il check-in gratuito fino a 25 ore prima della partenza del volo o in alternativa in aeroporto fino a 45 minuti prima della partenza.

Un’ulteriore riduzione del 10% sulle tariffe è applicabile per gli studenti universitari, i bambini al di sotto di 12 anni, gli anziani e gli invalidi.

Su tutti i voli è offerto gratuitamente un servizio snack per tutti i passeggeri.

“Seppure in un contesto macro economico e sociale complesso, l’integrazione delle nuove rotte al network già esistente di Albastar da/per Trapani, completa il progetto della compagnia aerea di essere il primo vettore dell’Aeroporto di Trapani Birgi per numero di destinazioni servite e collegamenti offerti”, commenta Giancarlo Celani, Chief Commercial Officer & Deputy C.E.O di Albastar.

Membro IATA con certificazione IOSA, Albastar è una compagnia aerea privata spagnola in possesso dei più elevati standard operativi e di sicurezza. Albastar opera con una flotta di cinque B737-800NG configurati a 189 posti in classe unica e un B737-400 configurato a 170 posti in classe unica, che rispettano i più severi e stringenti standard di sicurezza richiesti da EASA.

(Ufficio Stampa Albastar – Photo Credits: Albastar)