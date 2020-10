Ryanair annuncia 17 nuovi voli settimanali da Bari per l’inverno

Ryanair, in risposta alla forte domanda da parte dei consumatori italiani, ha annunciato oggi un incremento del 25% dei voli domestici dall’aeroporto di Bari nell’ambito dell’operativo invernale, con l’aggiunta di 17 voli settimanali a partire dal primo dicembre 2020.

L’operativo per l’inverno 2020 di Ryanair da/per l’aeroporto di Bari prevede oltre 200 voli settimanali su 23 rotte e 17 nuovi voli settimanali.

Bologna, 10 voli settimanali (+3).

Catania, 4 voli settimanali (+4).

Cuneo, 2 voli settimanali (+1).

Genova, 3 voli settimanali (+1).

Milano Bergamo, 17 voli settimanali (+3).

Trieste, 3 voli settimanali (+1).

Torino, 9 voli settimanali (+1).

Venezia, 7 voli serttimanali (+3).

Jason Mc Guinnes, Direttore Commerciale di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di continuare a contribuire alla crescita delle regioni, nonostante le sfide che la pandemia Covid-19 ci pone. L’Italia ha dimostrato un’incredibile resilienza durante questa crisi e la crescita di Ryanair è la risposta alla straordinaria domanda dei consumatori e al continuo lavoro dell’aeroporto di Bari nel garantire efficienza operativa e tariffe aeroportuali competitive. Durante la crisi legata al Covid-19, i collegamenti nazionali sono più importanti che mai. Siamo lieti di annunciare l’aggiunta di 17 nuovi voli settimanali al nostro operativo domestico da/per Bari, con ancora più voli per destinazioni come Bergamo, Bologna e Catania a partire dal 1 dicembre 2020. Per l’occasione, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da €4,99 per viaggi fino a fine dicembre. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato 24 ottobre”.

(Ufficio Stampa Ryanair)