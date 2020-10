News Brevi – 22.10.2020

EMIRATES OPERA L’A380 VERSO AMMAN – Emirates fornirà più opzioni ai suoi clienti in Giordania con l’introduzione dei servizi di linea con Airbus A380 verso Amman, come parte del suo programma ampliato di 10 servizi settimanali. L’A380 inizierà a servire i viaggiatori da e per Amman dal 4 novembre. La compagnia aerea attualmente opera l’A380 per Il Cairo, Parigi, Londra Heathrow, Guangzhou e Mosca. I clienti possono volare con l’A380 di Emirates da Dubai ad Amman tre volte a settimana il mercoledì, il giovedì e il venerdì. Il volo Emirates EK 903 partirà da Dubai alle 14:05 e arriverà ad Amman alle 15:30 ora locale. Il volo di ritorno, EK 904, partirà da Amman alle 17:10 e arriverà a Dubai alle 22:00 ora locale. L’orario ampliato include anche i voli EK 905 ed EK 906. Il volo Emirates EK 905 partirà da Dubai alle 22:15 e arriverà ad Amman alle 23:40 ora locale. Il volo di ritorno, EK 906, partirà da Amman alle 01:45 e arriverà a Dubai alle 06:40 ora locale.

BRITISH AIRWAYS: UN 747 SARA’ PRESERVATO A DUNSFOLD AERODROME – Un 747 di British Airways partirà oggi per Dunsfold Aerodrome, dove inizierà la sua nuova vita come set televisivo e cinematografico. L’aereo, con registrazione G-CIVW, partirà dall’aeroporto di Cardiff alle 13:30 come numero di volo BA1978E, atterrando al Dunsfold Aerodrome nel Surrey alle 14:15. All’atterraggio verrà consegnato all’aeroporto che preserverà l’aereo per l’utilizzo come set cinematografico commerciale e struttura di addestramento. L’aereo, che manterrà la sua livrea Chatham Dockyard, sarà conservato in vista del pubblico sull’aerodromo. Col tempo l’aereo sarà aperto come una mostra per i visitatori per sperimentare da vicino le dimensioni della Regina dei Cieli. Dopo essere entrato nella flotta British Airways il 15 maggio 1998, G-CIVW ha operato 11.424 voli e ha volato per 90.617 ore su 45 milioni di miglia. Dopo il suo ultimo volo commerciale, l’aereo è stato immagazzinato all’aeroporto di Bournemouth prima di trasferirsi all’aeroporto di Cardiff a giugno. Ultimamente sono partiti anche G-CIVV, G-CIVB, G-CIVY e G-CIVZ.

ETIHAD AIRWAYS OTTIENE DUE RICONOSCIMENTI AI BUSINESS TRAVELLER MIDDLE EAST AWARDS 2020 – Etihad Airways è stata premiata come ‘Best Economy Class’ e ‘Best Frequent Flyer Programme’ ai Business Traveller Middle East Awards 2020. L’anno scorso, Etihad ha trasformato il suo prodotto e servizio Economy introducendo miglioramenti all’esperienza culinaria e fornendo agli ospiti maggiore controllo, scelta e valore, personalizzando le loro esperienze di viaggio. Questo riconoscimento rafforza l’impegno della compagnia aerea a innovare i viaggi in Economy, nello stesso modo in cui ha già fatto nella creazione delle sue cabine Business, First e The Residence. Un anno fa Etihad Guest ha intrapreso un viaggio di trasformazione per migliorare l’esperienza dei propri clienti, migliorando i vantaggi esistenti e introducendone di nuovi. I Business Traveller Middle East Awards 2020 si sono tenuti virtualmente e i risultati sono basati sui voti dei lettori.

ICAO RIBADISCE LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTI SOSTENIBILI PER LE CIVIL AVIATION AUTHORITIES – L’ICAO Secretary General, Fang Liu, ha ribadito l’appello dell’agenzia affinché i governi nazionali garantiscano il finanziamento sostenibile delle loro civil aviation authorities (CAA). Il suo appello è stato presentato durante le osservazioni di apertura all’ultima riunione di coordinamento virtuale degli ICAO European and North Atlantic (EUR/NAT) Region Directors General of Civil Aviation (DGCA). Liu ha invitato i governi nazionali al sostegno finanziario che è così urgentemente necessario oggi per sostenere il settore dell’aviazione, rilevando inoltre che l’ICAO CART Task Force sta attualmente valutando l’inclusione di un quadro di gestione del rischio per la valutazione di COVID-19 testing solutions, come parte delle Phase II Take-off Guidelines.

BOEING E L’UNIVERSITA’ DELL’ARIZONA TESTANO LE SOLUZIONI DI PULIZIA CONTRO I VIRUS – In una prima serie di test nel suo genere, Boeing e l’Università dell’Arizona hanno stabilito che le attuali soluzioni di pulizia delle compagnie aeree distruggono efficacemente il virus che causa COVID-19. Boeing ha completato i test come parte della sua Confident Travel Initiative (CTI) per supportare i clienti e migliorare la sicurezza e il benessere dei passeggeri e degli equipaggi durante la pandemia COVID-19. I test sono stati condotti su un aereo Boeing non occupato contro un virus vivo chiamato MS2 durante l’estate. L’Università dell’Arizona ha correlato questi risultati a SARS-CoV-2 in un ambiente di laboratorio protetto. “Sebbene queste soluzioni di pulizia siano state testate in altri ambienti, un aeroplano si comporta in modo diverso. Per noi era fondamentale valutare e confermare che le sostanze chimiche e le tecniche che raccomandiamo fossero efficaci e testate”, ha affermato Mike Delaney, che guida gli sforzi CTI di Boeing. “Questo studio ci ha permesso di testare e convalidare, per la prima volta, che le soluzioni disinfettanti uccidono SARS-CoV-2 su un aereo”, ha detto il microbiologo dell’Università dell’Arizona Dr. Charles Gerba. L’Università dell’Arizona ha analizzato ogni area dopo la disinfezione per determinarne l’efficacia. I risultati hanno mostrato vari livelli di efficacia, ma alla fine tutti i prodotti, i metodi e le tecnologie consigliati hanno distrutto con successo il virus MS2.

LEONARDO E’ IL “SECURITY PARTNER” DELLA 1000 MIGLIA – Leonardo è il “Security partner” della 1000 Miglia, rievocazione della storica competizione automobilistica su lunga distanza disputata dal 1927 al 1957. La corsa, giunta alla trentottesima edizione, vedrà in gara 400 equipaggi sfidarsi dal 22 al 25 ottobre sul tradizionale percorso da Brescia a Roma e ritorno. Leonardo, leader mondiale nel settore della sicurezza, difesa e aerospazio, sarà al fianco della 1000 Miglia lungo l’intero tracciato, mettendo al servizio della manifestazione le proprie competenze, tecnologie e applicazioni mobili nell’ambito delle comunicazioni mission critical per una gestione sul campo efficace, coordinata e tempestiva di personale e mezzi, rendendo più sicura l’esperienza per i partecipanti, il pubblico e le comunità locali. L’azienda fornirà un sistema mobile di sicurezza integrato, con capacità di risposta immediata in scenari di emergenza. La soluzione, installata a bordo di un veicolo, è dotata di una sala di controllo operativa completa, che integra tecnologie avanzate e sensori, un sistema radio mission critical multi tecnologia per le comunicazioni voce e dati sicure e affidabili, nonché apparati di videosorveglianza.

ROLLS-ROCYE: ACCORDO CON L’UK MOD PER IL SUPPORTO DEI ROYAL NAVY PROGRAMMES – Rolls-Royce ha firmato un accordo di collaborazione con il Ministero della Difesa britannico (MOD) per rafforzare le modalità di lavoro nei principali programmi della Royal Navy. Il Memorandum of Understanding descrive l’impegno di entrambe le parti a lavorare insieme per fornire supporto continuo per i motori Rolls-Royce MT30 e WR-21. Alex Zino, Director Business Development and Future Programs, Rolls-Royce Defense, ha dichiarato: “La firma di questo accordo di collaborazione è il risultato di uno stretto rapporto di lavoro tra Rolls-Royce e UK MOD. L’adozione di un approccio più snello al nostro modo di lavorare non solo porterà vantaggi strategici significativi, ma dimostrerà anche il nostro impegno a fornire il supporto per i nostri clienti delle forze armate”.

BOMBARDIER: ASSEGNATO IL SAFETY STANDDOWN AWARD 2020 – Antonio Cortés è stato nominato vincitore nel 2020 del Bombardier Safety Standdown Award, come selezionato dai membri del Safety Standdown Advisory Council. Cortés, Senior Advisor (U.S., Canada, South America) for GMR Aviation Consulting, è un sostenitore di lunga data del Safety Standdown di Bombardier, fornisce presentazioni e insegna in wokshop, oltre a servire come presidente dell’Advisory Council. Cortés ha ritirato il premio il 21 ottobre durante il 24° annual Bombardier Safety Standdown, presentato virtualmente. Questo premio viene assegnato ogni anno a un professionista dell’aviazione che ha dimostrato una dedizione esemplare al miglioramento della sicurezza aerea attraverso i Safety Standdown principles di apprendimento, applicazione e condivisione. Cortés è stato nominato per la sua eccezionale leadership nella gestione della sicurezza aerea nel corso dei suoi oltre tre decenni di carriera nel settore dell’aviazione.

ADR: PREMIATI GLI SCULTORI VINCITORI DEL CONCORSO “LEONARDO E IL VIAGGIO” – Si è conclusa con due vincitori l’iniziativa avviata lo scorso giugno da Aeroporti di Roma dal titolo “Leonardo e il Viaggio. Oltre i confini dell’uomo e dello spazio”. I due scultori, Alda Marina Iacoianni e Diego Perrone, risultati vincitori rispettivamente per le categorie Young e Over del concorso, assieme alla scultrice Silvia Scaringella, nominata vincitrice dal pubblico tramite votazione web, hanno ricevuto una targa ciascuno durante la cerimonia di premiazione che si è svolta stamattina, alla presenza del Direttore Generale dell’ENAC, Alessio Quaranta e dell’Amministratore delegato di ADR, Marco Troncone. Il progetto ha visto coinvolti artisti provenienti da tutto il mondo. Agli scultori è stata richiesta la realizzazione di opere d’arte contemporanee che richiamassero il genio di Leonardo da Vinci da cui l’aeroporto capitolino prende il nome, tramite un bando di concorso pubblicato sui siti internet della società di gestione aeroportuale e diffuso sui siti di settore del mondo dell’arte. Le sculture degli artisti, selezionate da una commissione di esperti del settore, sono state poi realizzate per il 90% nei propri atelier e ultimate dal vivo nei laboratori installati al Terminal 3. Una volta completate sono state trasferite al Molo di imbarco E, dove sono attualmente esposte per essere ammirate dai passeggeri del Leonardo da Vinci insieme alle opere degli altri finalisti.

AIRBUS: LO SPAINSAT NG PROGRAMME SUPERA IL PRELIMINARY DESIGN REVIEW – Il programma SPAINSAT NG, di proprietà e gestito da Hisdesat, ha superato con successo la preliminary design review (PDR) del payload e dell’intero satellite, compresi gli elementi PDR di Pacis 3 (PPP). SPAINSAT NG è prodotto da un consorzio di quattro co-primes, Airbus in Spagna e Francia e Thales Alenia Space in Spagna e Francia. Questo importante traguardo conferma la solidità del progetto preliminare e le capacità tecniche del sistema satellitare SPAINSAT NG. Il programma SPAINSAT NG comprende due satelliti, SpainSat NG I e II, che saranno situati in diverse posizioni geostazionarie per operare nelle bande X, Ka militare e UHF. I satelliti sono basati sulla piattaforma Eurostar Neo, il nuovo prodotto satellitare per telecomunicazioni geostazionario di Airbus, una significativa evoluzione della serie Eurostar.

BRITISH AIRWAYS: OFFERTE SU LUXURY FLIGHT E VACANZE – British Airways ha lanciato oggi una gamma di luxury flight and holiday deals, offrendo risparmi ai viaggiatori per una vasta gamma di destinazioni attraverso la sua rete globale. Vi sono offerte sui voli Club World (business class a lungo raggio) e Club Europe (business class a corto raggio). Le offerte di voli e vacanze sono vendita fino al 3 novembre 2020. Claire Bentley, Managing Director of British Airways Holidays, ha dichiarato: “Sappiamo che i nostri clienti hanno bisogno di assoluta rassicurazione e flessibilità in questo momento per consentire loro di pianificare i loro viaggi, motivo per cui abbiamo recentemente lanciato la nostra ‘British Airways Holidays Customer Promise'”.

EMIRATES SKYCARGO CREA CARGO HUB A DUBAI PER LA DISTRIBUZIONE DEL VACCINO COVID-19 – Emirates SkyCargo sta intensificando la sua disponibilità a gestire le complessità logistiche della distribuzione di un potenziale vaccino COVID-19 a livello globale, creando il primo hub cargo al mondo dedicato per il vaccino a Dubai. Il vettore aereo cargo sta assumendo una posizione di leadership globale annunciando che riaprirà il suo Emirates SkyCentral DWC cargo terminal a Dubai South, per fungere da hub di ancoraggio dedicato a cold chain storage and distribution del vaccino. L’Emirates SkyCargo vaccine hub in Dubai South sarà la più grande airside facility dedicata al mondo per i vaccini COVID-19. L’hub di Dubai consentirà al vettore aereo cargo di trasportare vaccini dai siti di produzione a livello globale, immagazzinare e preparare le spedizioni per la distribuzione regionale e globale.