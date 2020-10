Emirates espande la propria presenza in Sud Africa tramite un accordo interlinea con Airlink

Emirates e Airlink hanno annunciato un accordo interlinea, che amplierà la presenza di Emirates nell’Africa meridionale man mano che i paesi inizieranno ad aprire i loro confini ai viaggiatori. L’accordo di Emirates con Airlink fornirà ai clienti una maggiore connettività attraverso i suoi gateway di Johannesburg e Città del Capo verso più di 25 destinazioni nazionali e 20 destinazioni regionali in Sud Africa. I collegamenti offerti da questa nuova partnership forniscono ai clienti opzioni di viaggio non disponibili con altre compagnie aeree.

Emirates e Airlink offriranno la possibilità di viaggiare con un biglietto unico per i clienti che si trasferiscono da Johannesburg e Città del Capo a destinazioni come Bloemfontein, George, Upington, Nelspruit, Hoedspruit e Port Elizabeth, oltre a città in Africa meridionale come Gaborone, Kasane, Vilanculos, Maun, Victoria Falls, Maputo, Windhoek, Harare, Lusaka, Ndola, Bulawayo e Livingstone.

I clienti possono prenotare il loro viaggio con entrambe le compagnie aeree su emirates.com, attraverso agenzie di viaggio online e con agenti di viaggio locali.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates, ha commentato la nuova partnership: “Emirates è lieta di collaborare con Airlink su un nuovo accordo interlinea che ci aiuterà a rafforzare la nostra presenza e offrire ai clienti più scelta, flessibilità e migliori collegamenti in 45 città dell’Africa meridionale. Siamo impegnati nelle nostre operazioni in Sud Africa, mentre continuiamo a cercare modi per espandere il nostro network e aiutare i clienti a trarre vantaggio con diverse opzioni di viaggio. L’accordo di interlinea entrato in vigore con Airlink è solo l’inizio di un’ulteriore collaborazione e non vediamo l’ora di esplorare ulteriori opportunità per ampliare la portata della nostra partnership in futuro”.

Emirates ha ripreso le sue operazioni verso Johannesburg e Città del Capo il 1° ottobre e verso Durban l’8 ottobre, con misure di sicurezza rafforzate in atto in tutti i suoi punti di contatto a bordo e a terra. La compagnia aerea continua a supportare la domanda collegando i clienti tramite Dubai verso quasi 100 destinazioni, oltre a creare maggiori opportunità di collegamento in Sud Africa attraverso partnership con compagnie aeree come Airlink che creano valore per i suoi clienti.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)