News Brevi – 23.10.2020

PRATT & WHITNEY ANNUNCIA PIANI DI INVESTIMENTO IN UNA NUOVA TURBINE AIRFOIL PRODUCTION FACILITY – Pratt & Whitney ha annunciato che prevede di investire almeno 650 milioni di dollari entro il 2027 in una world-class turbine airfoil production facility in Asheville, North Carolina. Il nuovo impianto di 1.000.000 di piedi quadrati ospiterà una advanced casting foundry per la produzione di turbine airfoils, nonché attrezature per condurre lavorazioni, rivestimenti e finiture di airfoils in loco. “Questo investimento consentirà a Pratt & Whitney di continuare a modernizzare e trasformare le sue operazioni con tecnologie all’avanguardia”, ha affermato Chris Calio, president, Pratt & Whitney. “Il mercato si riprenderà nei prossimi anni. Dobbiamo investire oggi per assicurarci di disporre dell’infrastruttura, delle capacità di produzione e della forza lavoro per soddisfare la futura domanda e fornire i migliori prodotti ai nostri clienti in tutto il mondo”. L’investimento è destinato a creare 800 nuovi posti di lavoro entro il 2027 nella contea di Buncombe.

FIR E RYANAIR INSIEME PER GUINNESS SEI NAZIONI E AUTUMN NATIONS CUP – La Federazione Italiana Rugby e Ryanair hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per la finestra internazionale dell’autunno 2020, con il vettore low-cost irlandese che garantirà i trasferimenti aerei delle Nazionali FIR in occasione dei recuperi del Sei Nazioni e, per la Squadra Maschile, delle trasferte di novembre e dicembre nella Autumn Nations Cup. Ad inaugurare la partnership, venerdì mattina, il volo charter che da Roma Ciampino porterà nella capitale irlandese la Nazionale Italiana Femminile e la Nazionale Italiana Maschile, entrambe impegnate sabato nei recuperi del quarto turno del Guinness Sei Nazioni. Le due Nazionali rientreranno insieme nella Capitale nella notte di sabato, per iniziare da subito la preparazione ai rispettivi scontri con l’Inghilterra del 31 ottobre e 1 novembre. L’Italia Maschile tornerà a volare con Ryanair a novembre, per la trasferta di Autumn Nations Cup contro la Francia del 28 novembre e, una settimana più tardi, per il turno conclusivo del nuovo torneo internazionale d’autunno la cui sede sarà definita a conclusione della fase a gironi.

DRONI PER IL TRASPORTO DI CAMPIONI MEDICI, MIT: “SPERIMENTAZIONE UTILE ANCHE CONTRO IL COVID” – “Un volo sperimentale che apre una rotta nel futuro, per migliorare le nostre vite e aiutarci anche a vincere la sfida contro il Covid. Per la prima volta campioni biologici e generi biomedicali sono stati trasportati con un drone a controllo remoto, che ha effettuato un volo di oltre 30 chilometri in sicurezza, sorvolando il traffico urbano con un mezzo a propulsione elettrica. Voglio complimentarmi con l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Leonardo e Telespazio, che con la collaborazione di ENAC, hanno sperimentato con successo una modalità innovativa di trasporto, che potrà incidere a fondo sul futuro della nostra mobilità”. Lo afferma la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, dopo il trasporto di materiali sanitari attraverso droni sperimentata con successo dall’Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù” di Roma (leggi anche qui). “Lo sviluppo di una infrastruttura tecnologica che consenta di migliorare la movimentazione di medicinali o la diagnostica, mettendo in comunicazione più diretta e rapida centri medici e ospedali, è una sfida nella quale siamo impegnati anche come Ministero dei Trasporti. Le implicazioni sulla vita di tutti noi possono essere di grande rilievo: pensiamo alla possibilità di un utilizzo dei sistemi autonomi di volo anche per il trasporto di campioni sanitari o dei vaccini nella battaglia contro la pandemia che stiamo combattendo”.

EUROWINGS RITORNA A VOLARE ALLE ISOLE CANARIE – Eurowings vola di nuovo regolarmente alle Isole Canarie dal 7 novembre, dopo la revoca dell’avviso di viaggio. A causa delle condizioni climatiche oceaniche-tropicali, le isole di Lanzarote, Tenerife, Fuerteventura, La Palma e Gran Canaria sono tradizionalmente destinazioni molto popolari per i passeggeri Eurowings in autunno / inverno. Eurowings collega nuovamente le Isole Canarie senza scalo da cinque aeroporti tedeschi: Berlino, Düsseldorf, Amburgo, Colonia / Bonn e Stoccarda. Jens Bischof, CEO di Eurowings, afferma: “La decisione del governo tedesco di revocare l’avviso di viaggio per le Isole Canarie è un raggio di speranza per il turismo in tempi difficili. Stiamo nuovamente espandendo in modo significativo la capacità di volo a Lanzarote, Tenerife, Fuerteventura, La Palma e Gran Canaria. Lo facciamo con la massima cautela e nel rigoroso rispetto con un concetto di igiene leader del settore, a bordo e a terra”.

QANTAS GROUP: SARA’ FONDAMENTALE RIDURRE I COSTI – Durante l’AGM 2020, il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha affermato che il Gruppo dopo il COVID deve essere strutturalmente diverso da quello prima del COVID: “Sappiamo che l’economia troverà la sua via d’uscita da una recessione, con tutte le implicazioni per la fiducia e la spesa dei consumatori. Sappiamo che il mercato interno sarà estremamente competitivo e sappiamo che le nostre entrate saranno notevolmente inferiori per un po’ di tempo. L’unico antidoto è abbassare i costi. Abbiamo identificato $15 miliardi di risparmi sui costi nei prossimi tre anni, principalmente attraverso una ridotta attività di volo. Stiamo inoltre puntando a 1 miliardo di dollari in continui miglioramenti dei costi dal FY23. Non c’è dubbio che siamo nel bel mezzo del periodo più difficile che la compagnia abbia mai affrontato. Siamo entrati in questa crisi in una posizione forte e abbiamo molte ragioni per essere fiduciosi. Supereremo questa crisi in modo più efficiente e più mirato, pronti a sfruttare le opportunità”. Il Chairman di Qantas Group, Richard Goyder, ha detto: “Garantire la nostra sopravvivenza ha significato alcune decisioni molto difficili. Come già annunciato, più di 6.000 persone lasceranno l’attività, con una revisione di altri 2.000 e più ruoli in ground handling in corso. L’impatto umano di queste azioni merita di essere riconosciuto. Si tratta di preservare il maggior numero di posti di lavoro possibile a lungo termine. In definitiva, il ritmo della ripresa è incerto, ma abbiamo un piano che ci guida di nuovo al profitto e alla crescita”.