Airbus consegna il primo A220 assemblato a Mobile, Alabama

Airbus ha consegnato il suo primo A220 assemblato negli Stati Uniti a Mobile, Alabama, sottolineando il ruolo del costruttore come global aircraft producer e annunciando l’arrivo di una nuova era nella produzione di aeromobili Airbus negli Stati Uniti. L’aereo è stato consegnato a Delta Air Lines.

“La consegna del primo A220-300 costruito negli Stati Uniti è un momento storico che evidenzia la crescente impronta industriale di Airbus in Nord America e ci rende tutti estremamente orgogliosi”, ha affermato C. Jeffrey Knittel, Presidente e CEO di Airbus Americas, Inc. “Non vedo l’ora di vedere i passeggeri deliziati dall’esperienza di viaggiare a bordo di questo nuovissimo A220-300, orgogliosamente costruito a Mobile, Alabama”.

Diverse pietre miliari hanno portato a questo momento storico. Dall’inizio della costruzione della Mobile A220 Final Assembly Line nel gennaio 2019, attraverso l’inizio ufficiale della produzione dell’A220 nell’agosto 2019 e il volo inaugurale di questo aereo a giugno, i team A220 di Mirabel (Quebec) e Mobile hanno lavorato insieme per rendere la produzione dell’A220 negli Stati Uniti un successo.

“La consegna del primo velivolo assemblato negli Stati Uniti a un cliente con base negli Stati Uniti è un vero punto di orgoglio per il programma A220”, ha affermato Philippe Balducchi, a capo del programma A220. “Questa consegna è la prima di molte in arrivo e mostra il forte spirito di collaborazione tra i team dell’A220 Programme a livello globale”.

Ad oggi, circa 400 dipendenti statunitensi sono stati formati sulla produzione dell’A220, alcuni a Mirabel, Quebec, Canada, dove l’A220 program e la primary final assembly line sono basati. Un anno fa, il primo U.S. based A220 production team, composto da membri del team esperti e nuovi, ha iniziato ad assemblare l’A220 in Mobile.

Delta Air Lines è attualmente il più grande cliente A220, con un totale di 95 aeromobili A220 ordinati, e sarà il primo A220 operator nelle Americhe ad operare con entrambi i tipi di aeromobili A220-100 e A220-300.

Grazie alle più recenti tecnologie, l’A220 è l’aeromobile più silenzioso, più pulito e più rispettoso dell’ambiente della sua categoria. Con un’impronta acustica ridotta del 50% rispetto agli aeromobili della generazione precedente, il consumo di carburante per poltrona ridotto del 25% e le emissioni di NOx inferiori del 50% rispetto agli standard del settore, l’A220 è un aeromobile eccellente per gli aeroporti cittadini. Grazie al suo design elegante, l’A220 offre un’efficienza operativa senza pari e costi operativi per poltrona inferiori del 25% rispetto agli aeromobili della generazione precedente.

Alla fine di settembre 2020, 123 aeromobili A220 sono stati consegnati a sette operatori e sono operativi su rotte in Asia, America, Europa e Africa, a dimostrazione della grande versatilità dell’ultimo membro della Famiglia Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Tad Denson – Airwind, Inc./Airbus)