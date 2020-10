News Brevi – 24.10.2020

SAS ANNUNCIA L’IMPLEMENTAZIONE DEL RECAPITALIZATION PLAN – SAS annuncia l’implementazione del piano di ricapitalizzazione. Il piano di ricapitalizzazione aumenterà complessivamente il capitale sociale di SAS e il numero totale di azioni. Il piano porterà il governo della Svezia e il governo della Danimarca a detenere azioni ordinarie corrispondenti a circa il 21,80% del numero totale di shares and votes della compagnia ciascuno. Attraverso il piano di ricapitalizzazione, SAS converte 2,25 miliardi di SEK di debito in azioni, raccoglie proventi corrispondenti a circa 12 miliardi di SEK prima dei costi di emissione e quindi ripristina il capitale per un importo corrispondente a 14,25 miliardi di SEK.

EASYJET RIPRENDE I VOLI VERSO LE ISOLE CANARIE DAL REGNO UNITO – easyJet ha annunciato che metterà in vendita più voli per le Isole Canarie, in seguito all’annuncio del governo britannico che sono state aggiunte all’elenco delle destinazioni esenti da quarantena per i viaggiatori britannici. easyJet metterà in vendita voli aggiuntivi sulle sue rotte per le Isole da Londra Gatwick, Londra Luton, Bristol, Manchester, Liverpool, Edimburgo, Glasgow e Belfast. Oltre 180.000 posti aggiuntivi per le Isole Canarie saranno odisponibili fino alla fine di marzo 2021. easyJet sta inoltre lanciando cinque nuove rotte da Edimburgo a Lanzarote e Fuerteventura, da Glasgow a Tenerife e Gran Canaria, da Belfast a Tenerife, con voli in partenza dal 7 novembre.

IBERIA AUMENTA LE FREQUENZE TRA LA CORUNA E MADRID – Iberia ha raggiunto un accordo con la Camera di Commercio e il Comune di La Coruña per aumentare le frequenze sulla rotta per Madrid per almeno tre mesi, a partire da metà novembre. La compagnia passerà da 14 a 20 voli settimanali che copriranno tutte le fasce orarie, con partenze da La Coruña verso Madrid alle 06:30, 13:35, 17:40 e 21:40, a seconda del giorno della settimana. Ciò migliora notevolmente la connettività, poiché a Madrid i clienti potranno proseguire verso più di 70 altre destinazioni di Iberia in Europa e in America. Inoltre, diversi giorni alla settimana gli aerei e gli equipaggi Iberia trascorreranno la notte ad Alvedro (Aeroporto di La Coruña), consentendo loro di partire per Madrid di prima mattina, in particolare, lunedì, martedì e mercoledì. In quei giorni il primo volo decollerà da La Coruña alle 06:30 del mattino e sarà possibile rientrare da Madrid alle 19:40, arrivando ad Alvedro alle 21:00.

RYANAIR RIPRENDE I VOLI VERSO LE CANARIE DAL REGNO UNITO – Ryanair ha annunciato che riprenderà i voli dal Regno Unito alle Canarie, a seguito della rimozione del gruppo di isole dalla travel danger list del Regno Unito. L’apertura delle Canarie consente ai clienti Ryanair di volare verso le isole con le tariffe convenienti e con una nuova serie di misure sanitarie che è stata implementata per proteggere i clienti e l’equipaggio. Alejandra Ruiz di Ryanair ha dichiarato: “Siamo lieti che il Regno Unito abbia aggiunto le Isole Canarie alla travel corridor list. Ciò consente ai nostri clienti del Regno Unito di prenotare una vacanza invernale senza la preoccupazione di dover essere messi in quarantena al ritorno”.