Cathay Pacific Group annuncia una ristrutturazione

Cathay Pacific Group ha annunciato una ristrutturazione aziendale in risposta al continuo impatto della pandemia COVID-19 sul mercato dell’aviazione.

“La ristrutturazione consentirà alla compagnia di garantire il proprio futuro, in modo da poter proteggere il maggior numero di posti di lavoro possibile, pur assumendo le proprie responsabilità nei confronti dell’Hong Kong aviation hub e dei suoi clienti.

Il Gruppo creerà un’attività più mirata, efficiente e competitiva. Lo farà sfruttando i punti di forza di Cathay Pacific e la customer experience senza precedenti, sfruttando al contempo il potenziale del suo low-cost carrier, HK Express”, afferma Cathay Pacific.

“Gli elementi principali della ristrutturazione includono:

– La riduzione di circa 8.500 posizioni in tutto il Gruppo, che rappresenta circa il 24% dell’organico stabilito. Attraverso un congelamento delle assunzioni e un naturale abbandono, il Gruppo è stato in grado di ridurre questo numero a 5.900 posti di lavoro effettivi (ovvero il 17% dell’organico stabilito). Ciò significa che circa 5.300 dipendenti con base a Hong Kong saranno licenziati e che circa 600 dipendenti con base al di fuori di Hong Kong potrebbero essere interessati in base ai requisiti normativi locali.

– Cathay Dragon, la sussidiaria regionale al 100% controllata dal Gruppo, cesserà le attività con effetto immediato. Verrà richiesta l’approvazione normativa per la maggior parte delle rotte di Cathay Dragon che saranno operate da Cathay Pacific e HK Express, una consociata interamente controllata.

– Ai membri dell’equipaggio di Cathay Pacific con base a Hong Kong verrà chiesto di accettare modifiche alle loro condizioni di servizio, progettate per abbinare la remunerazione più strettamente alla produttività e per migliorare la competitività.

– I tagli salariali dei dirigenti continueranno per tutto il 2021 e un terzo voluntary special leave scheme per i dipendenti non-flying sarà introdotto per la prima metà del prossimo anno. Non ci saranno aumenti salariali per il 2021 né il pagamento del bonus discrezionale annuale per il 2020 per tutti i dipendenti. I colleghi di Outport saranno soggetti agli accordi locali”, prosegue Cathay Pacific.

Augustus Tang, Cathay Pacific Chief Executive Officer, ha dichiarato: “La pandemia globale continua ad avere un impatto devastante sull’aviazione e la dura verità è che dobbiamo ristrutturare fondamentalmente il Gruppo per sopravvivere. Dobbiamo farlo per proteggere il maggior numero di posti di lavoro possibile e adempiere alle nostre responsabilità nei confronti dell’hub di Hong Kong e dei nostri clienti. La nostra priorità immediata è sostenere le persone interessate dall’annuncio. Siamo profondamente addolorati di separarci dai nostri colleghi talentuosi e rispettati, e voglio ringraziarli per il loro duro lavoro, i risultati e la dedizione”.

Cathay Pacific offrirà pacchetti di licenziamento che vanno ben oltre i requisiti di legge. Estenderà anche medical benefits and staff travel entitlements, oltre a fornire consulenza e servizi di supporto alla transizione lavorativa. Non ci sarà compensazione con i contributi pensionistici.

Tang ha detto: “Abbiamo intrapreso ogni azione possibile per evitare la perdita di posti di lavoro fino a questo punto. Abbiamo ridotto la capacità per soddisfare la domanda, posticipato le consegne di nuovi aeromobili, sospeso le spese non essenziali, implementato un congelamento delle assunzioni, effettuato tagli agli stipendi dei dirigenti e due round di piani di congedo speciale. Nonostante questi sforzi, continuiamo a bruciare HK$ 1,5-2 miliardi di contanti al mese. Questo è semplicemente insostenibile. Le modifiche annunciate ridurranno il nostro cash burn di circa HK$ 500 milioni al mese. Abbiamo studiato diversi scenari e abbiamo adottato l’approccio più responsabile per mantenere il maggior numero di posti di lavoro possibile. Anche così, è abbastanza chiaro che ora il recupero sarà lento. Prevediamo di operare ben al di sotto del 25% della 2019 passenger capacity nella prima metà del 2021 e al di sotto del 50% per l’intero anno”.

Su Cathay Dragon, Tang ha dichiarato: “Nel corso dei suoi 35 anni, Cathay Dragon si è guadagnata una meritata reputazione di eccellenza, grazie al suo servizio eccezionale e all’ospitalità distinta, forniti da un team straordinario. Anche se questo è un momento difficile, siamo un gruppo resiliente e un orgoglioso brand di Hong Kong. Credo in questo piano e so che vinceremo. Restiamo assolutamente fiduciosi nel futuro a lungo termine di Cathay Pacific, dell’hub di Hong Kong e nel ruolo fondamentale che Hong Kong svolgerà nella Greater Bay Area e oltre”.

