Air Astana annuncia l’operativo autunno-inverno

Durante il periodo autunno-inverno Air Astana opererà su destinazioni internazionali con alcune modifiche. Dal 21 ottobre 2020, in conformità con l’ordine del Ministero della Salute della Repubblica del Kazakistan, ridurrà il numero dei voli internazionali verso Turchia, Emirati Arabi Uniti, Ucraina e Germania. La frequenza settimanale dei voli per Istanbul diminuirà da 16 a 12, per Dubai da 12 a 8, per Kiev da 3 a 1, per Francoforte da 6 a 4. Allo stesso tempo, la compagnia aerea opererà voli charter per Sharm El Sheikh e le Maldive. L’orario dei voli nazionali rimane invariato.

“Apprezziamo e comprendiamo le ragioni e gli sforzi dei governi per sopprimere la diffusione del virus. Allo stesso tempo i viaggi e il turismo sono un enorme generatore di attività e posti di lavoro. È fondamentale che queste industrie siano in grado di riavviarsi in modo significativo all’inizio del 2021, in caso contrario le conseguenze economiche e sociali saranno elevate. Crediamo fermamente, in linea con IATA e l’Association of Asia Pacific Airlines (AAPA), di cui siamo membri a pieno titolo, che i test Covid-19 pre-partenza per i passeggeri che intendono prendere voli internazionali contengano la chiave per un riavvio”, ha commentato Peter Foster, CEO e Presidente di Air Astana.

“Secondo gli studi IATA, la cabina dell’aereo è più sicura contro l’infezione da coronavirus rispetto ad altri luoghi pubblici e i test PCR e le maschere a bordo sono metodi efficaci per combattere la diffusione dell’infezione. Dall’inizio del 2020 si sono registrati 44 casi di possibile contagio durante il trasporto, nonostante nello stesso periodo siano stati trasportati 1,2 miliardi di passeggeri, si tratta in media di 1 caso ogni 27 milioni di passeggeri.

Le caratteristiche del design dell’aeroplano aggiungono un ulteriore livello di protezione. Ciò include: uso di filtri HEPA con un’efficienza di rimozione di oltre il 99,9% di batteri / virus nella cabina. L’aria viene cambiata 20-30 volte all’ora a bordo della maggior parte degli aerei. Air Astana JSC è conforme a tutti gli standard sanitari stabiliti dal Chief State Sanitary Doctor per i trasporti della Repubblica del Kazakistan, come fra l’altro, l’utilizzo delle maschere da parte dell’equipaggio e dei passeggeri”, afferma Air Astana.

Air Astana, il vettore nazionale del Kazakistan, opera voli su oltre 60 rotte nazionali e internazionali dagli hub di Nur-Sultan e Almaty. La compagnia ha iniziato le operazioni nel 2002. La flotta è composta da 36 aeromobili tra cui Boeing 767/757, Airbus A320/A320neo, A321/A321neo/A321LR ed Embraer E-190/E2.

Air Astana è una joint venture tra il fondo patrimoniale nazionale del Kazakistan, Samruk Kazyna, e BAE Systems, con quote rispettivamente del 51% e del 49%.

(Ufficio Stampa Air Astana)