News Brevi – 26.10.2020

BRITISH AIRWAYS PRESERVA UN 747 A COTSWOLD AIRPORT – L’aeroporto di Cotswold sarà la sede permanente di un 747 di British Airways per il divertimento di residenti e visitatori. Il Boeing 747, registrazione G-CIVB, sarà definitivamente ritirato all’aeroporto di Cotswold, vicino a Kemble nel Gloucestershire. L’aereo è dipinto nell’esclusiva livrea Negus che adornava gli aerei British Airways negli anni ’70 e ’80. L’aereo era uno dei quattro dipinti con livree storiche per celebrare il centenario della compagnia aerea lo scorso anno. È stato anche uno degli ultimi due 747 di British Airways a lasciare Heathrow il mese scorso. L’aeroporto manterrà l’aereo e progetta di convertire un’area del suo interno da utilizzare come un luogo unico per affari, conferenze e noleggio privato, nonché un cinema per la gente del posto e una struttura educativa per gite scolastiche. Si prevede che l’aereo sarà aperto al pubblico dalla primavera del 2021. Da quando è entrato nella flotta British Airways il 15 febbraio 1994, G-CIVB ha operato 13.398 voli e ha volato per 118.445 ore su quasi 60 milioni di miglia. Il suo ultimo volo passeggeri è stato da Miami a Heathrow il 6 aprile 2020. Ultimamente sono partiti anche G-CIVW e G-CIVF.

NUOVE CLEAN INNOVATIONS NEI DELTA SKY CLUB – Dall’inizio dell’estate, i Delta Sky Club hanno riaperto con ulteriori livelli di protezione per mantenere gli ospiti al sicuro e supportare il crescente network di Delta. I club di Austin, Miami e Palm Beach riapriranno questo novembre. Ad oggi, 26 Delta Sky Club in tutto il paese sono aperti e pronti per gli ospiti. Gli ospiti del Delta Sky Club ad Atlanta saranno anche i primi a sperimentare la nuova clean technology che Delta sta testando. Un self-service UV disinfection cubby consente agli ospiti di pulire dispositivi personali come telefoni e tablet, rimuovendo il 99,99% di batteri e virus sulle superfici. Inoltre, i dispositivi di sterilizzazione a raggi UV sono discretamente montati sui soffitti per agire sulle superfici in tutto il club, utilizzando una speciale lunghezza d’onda UV che non è dannosa per l’uomo.

GE: VIRTUAL CELEBRATION PER I LM2500 GAS TURBINE COMPOSITE MODULE GE TEAM – GE Marine ha recentemente ospitato un incontro virtuale che ha richiamato più di 60 partecipanti, per celebrare i team coinvolti nel Module Modernization Program (MMP). L’evento ha anche lodato le persone che hanno partecipato alla produzione e all’assemblaggio di questo primo nuovo modulo per l’Arleigh Burke destroyer USS Ted Stevens (DDG 128). Questo programma di collaborazione quadriennale con la US Navy ha portato alla progettazione, allo sviluppo, alla qualificazione e alla produzione di un nuovo lightweight composite module design per la LM2500 marine gas turbine di GE. Il GE marine gas turbine business fa parte di GE Aviation e ha sede a Cincinnati, Ohio. GE è uno dei principali produttori mondiali di prodotti, sistemi e soluzioni per la propulsione, comprese sei turbine a gas aeroderivate che vanno da 6.100 a 70.656 cavalli di potenza / da 4,6 a 52,7 megawatt.

ANA MODIFICA TEMPORANEAMENTE LE FREQUENZE SU DETERMINATI VOLI – All Nippon Airways (ANA) cambierà temporaneamente le frequenze di volo per determinate città. Sulla base delle modifiche al controllo dell’immigrazione, delle misure di quarantena recentemente istituite e delle tendenze della domanda passeggeri in ciascun paese a causa dell’impatto diffuso di COVID-19, la compagnia rivede gli orari dei voli da novembre a gennaio per rotte selezionate. ANA continuerà ad adottare adeguate misure di salute e sicurezza e riprenderà le operazioni sulla base delle linee guida per l’ingresso e la quarantena in vigore in ogni destinazione. ANA si impegna a garantire il comfort e la sicurezza di tutti i suoi passeggeri e dipendenti fornendo ai clienti ambienti puliti e igienici negli aeroporti, nelle lounge e negli aerei a bordo attraverso “ANA Care Promise”. Per maggiori informazioni: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200127/.

ANA E JAPAN AIRLINES FORMULANO NUOVE ACCESSIBILITY GUIDELINES – All Nippon Airways (ANA) e Japan Airlines (JAL), sotto la diretta supervisione del Nippon Care-Fit Education Institute, hanno annunciato oggi nuove guideline sull’accessibilità per i clienti che richiedono assistenza speciale in aeroporto e durante i voli, per garantire un viaggio sicuro e accessibile quando si viaggia in aereo durante la crisi COVID-19. La linea guida segue la “Guidance on Accessible Air Travel in Response to COVID-19” di IATA, che stabilisce i principi di base che le compagnie aeree devono seguire in caso di richieste di assistenza speciale, e le linee guida giapponesi del Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) sulle misure di assistenza basata sulla comunicazione per i clienti che necessitano di un’assistenza speciale. Sulla base delle nuove linee guida annunciate congiuntamente, ANA e JAL agiranno in modo responsabile e risponderanno alle esigenze del pubblico in viaggio, rafforzando nel contempo gli sforzi per prevenire la diffusione di COVID-19.

ANA AVANZA IL SUO IMPEGNO NEI SUSTAINABLE AVIATION FUEL (SAF) – All Nippon Airways (ANA) sta avanzando la sua leadership nella sostenibilità stipulando un accordo per l’acquisto di carburante per aviazione sostenibile (SAF) da Neste, il principale produttore mondiale di diesel rinnovabile e carburante per aviazione sostenibile. Sebbene l’epidemia di COVID-19 in corso abbia avuto un impatto significativo sul settore del trasporto aereo, ANA si impegna a mantenere i suoi obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG) esistenti per il 2050. Questa partnership vedrà ANA diventare la prima compagnia aerea a utilizzare SAF sui voli in partenza dal Giappone e rappresenta anche la prima fornitura SAF di Neste a una compagnia aerea asiatica. Le operazioni iniziali inizieranno a partire da ottobre 2020 poiché ANA pianifica voli con carburante SAF sia dall’Haneda International Airport che dal Narita International Airport. La consegna del SAF è stata resa possibile grazie alla collaborazione e allo stretto coordinamento sulla logistica tra Neste e Itochu Corporation.