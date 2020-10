Gulfstream ottimizza il customer service

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che sta razionalizzando e modernizzando il servizio clienti e le esperienze di supporto sfruttando strutture nuove e ampliate in tutta la sua rete.

Questa ottimizzazione della struttura è il passo successivo di una serie di investimenti a lungo raggio nella modernizzazione delle strutture che Gulfstream ha lanciato nel 2019 con la costruzione del centro servizi di Van Nuys, California, e l’espansione delle sue strutture a Savannah e Appleton, Wisconsin. La società ha inoltre costruito nuove strutture più moderne a Palm Beach, Florida, e Farnborough, Inghilterra, e ha annunciato piani per la costruzione di un nuovo centro servizi anche nell’area di Fort Worth.

Come parte dello sforzo, la società chiuderà la sua sede di Long Beach, spostando il service work a Gulfstream Van Nuys e il completions work a Savannah e Appleton. Per tutte e tre le sedi sono previste espansioni della forza lavoro a lungo termine.

“Abbiamo effettuato investimenti significativi per modernizzare ed espandere strategicamente le nostre capacità operative sia nelle nostre reti di produzione che di servizi”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Sfruttando queste posizioni più nuove e moderne e le sinergie attraverso la rete, possiamo migliorare ulteriormente l’esperienza complessiva per i nostri clienti, sia che stiano prendendo in consegna un nuovo aeromobile o pianificando un servizio”.

Long Beach subirà una chiusura graduale nei prossimi sei mesi poiché il lavoro si sposta in altre località. Per mantenere la continuità del servizio e trattenere l’ampio talento tecnico della forza lavoro di Long Beach, Gulfstream offre a questi dipendenti l’opportunità di candidarsi per posizioni in altre parti dell’azienda con un focus su Van Nuys, Savannah e Appleton.

Situata a 45 miglia da Long Beach, la struttura Gulfstream Van Nuys può ospitare quattro aerei Gulfstream G650ER o G650. Adiacente alla struttura si trova una fixed-based operation gestita dalla consociata Jet Aviation.

Oltre a offrire la manutenzione, la struttura funge anche da base operativa locale per i Gulfstream FAST Field and Airborne Support Teams, un’unità di risposta rapida specializzata nella risoluzione dei problemi degli aerei a terra. Ci sono più di 130 aeromobili Gulfstream con base all’aeroporto Van Nuys, il business aviation airport più attivo della California.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace – Photo Credits: Gulfstream Aerospace)