L’Aeronautica Militare ecuadoriana prende in consegna i primi due elicotteri Airbus H145

Airbus Helicopters ha consegnato due elicotteri H145 all’Aeronautica Militare ecuadoriana, il primo cliente militare in Sud America per questo elicottero bimotore multiruolo. In totale, nel corso del prossimo anno, saranno consegnati sei H145. Gli elicotteri H145, conosciuti come “Cobra” nell’Aeronautica Militare ecuadoriana, saranno assegnati al 22° Stormo a Guayaquil. Il contratto prevede l’addestramento di 12 piloti e 15 tecnici, nell’ambito di un programma di addestramento operativo in loco.

“Siamo molto felici di avere nuove attrezzature tecnologiche avanzate per affrontare le sfide operative del nostro Paese, dove sono necessari elicotteri ad alte prestazioni per volare sulle Ande fino a 6.000 metri, nella giungla o sulla costa”, ha detto il colonnello Franck Cevallos, comandante del 22° Stormo dell’Aeronautica Militare ecuadoriana.

“Grazie agli equipaggiamenti di missione installati, sarà possibile passare rapidamente da una missione di soccorso a una missione di trasporto, rafforzando la capacità di risposta dell’Aeronautica Militare per i soccorsi in caso di calamità e altre missioni a sostegno del pubblico”, ha aggiunto il Colonnello Chiriboga, Capo delle Operazioni Aeree dell’Aeronautica Militare ecuadoriana.

I sei elicotteri H145 aiuteranno nelle missioni legate alla sicurezza nazionale, come la sorveglianza delle frontiere e la lotta al traffico di droga, oltre a svolgere operazioni di soccorso ad alta quota, evacuazione medica (MedEvac) e assistenza in caso di calamità naturali, sia di giorno che di notte. Questa vasta capacità operativa è possibile grazie alla varietà di equipaggiamenti inclusi, come cargo hook, rescue crane, stretchers, searchlight, electro-optical camera for reconnaissance, ecc..

“Voglio cogliere l’occasione per congratularmi con l’Aeronautica Militare ecuadoriana, che oggi festeggia il suo 100° anniversario. Il nuovo H145 aumenterà le loro capacità operative grazie alla sua versatilità e alle elevate performance in high and hot conditions e permetterà loro di affrontare qualsiasi missione con maggiore efficienza e serenità”, ha detto Julien Negrel, Commercial Vice President Latin America for Airbus Helicopters. “Il Ministero della Difesa dell’Ecuador è cliente di Airbus da 40 anni e apprezzo la loro fiducia nel nostro brand quando si tratta di rinnovare le capacità aeree del Paese con elicotteri di nuova generazione”.

In Ecuador sono attualmente operativi circa 40 elicotteri Airbus presso clienti civili e militari.

