IATA: le compagnie aeree non sono in grado di tagliare i costi a sufficienza per preservare i posti di lavoro

IATA ha presentato una nuova analisi che mostra che il settore del trasporto aereo non può tagliare i costi in modo sufficiente per neutralizzare le gravi perdite di denaro, per evitare fallimenti e preservare i posti di lavoro nel 2021. IATA ha ribadito la sua richiesta di misure di soccorso governative per sostenere finanziariamente le compagnie aeree ed evitare massicci licenziamenti. IATA ha anche chiesto che i test COVID-19 pre-volo aprano i confini e consentano il viaggio senza quarantena.

“I ricavi totali del settore nel 2021 dovrebbero diminuire del 46% rispetto alla cifra del 2019 di $838 miliardi. L’analisi precedente prevedeva che i ricavi del 2021 scendessero di circa il 29% rispetto al 2019. Ciò si basava sulle aspettative di una ripresa della domanda a partire dal quarto trimestre del 2020. La ripresa è stata tuttavia ritardata, a causa dei nuovi focolai di COVID-19 e restrizioni di viaggio obbligatorie. IATA prevede che il traffico per l’intero anno 2020 diminuirà del 66% rispetto al 2019, con la domanda di dicembre in calo del 68%”, afferma IATA.

“Il quarto trimestre del 2020 sarà estremamente difficile e ci sono poche indicazioni che la prima metà del 2021 sarà significativamente migliore, fintanto che i confini rimarranno chiusi e le quarantene rimarranno in vigore. Senza ulteriori aiuti finanziari dei governi, una compagnia aerea media ha solo 8,5 mesi di liquidità rimanenti agli attuali burn rate. E non possiamo tagliare i costi abbastanza velocemente per recuperare il ritardo sui ricavi”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

“Sebbene le compagnie aeree abbiano adottato misure drastiche per ridurre i costi, circa il 50% dei costi delle compagnie sono fissi o semi-fissi, almeno a breve termine. Il risultato è che i costi non sono diminuiti alla stessa velocità dei ricavi. Ad esempio, il calo anno su anno dei costi operativi per il secondo trimestre è stato del 48% rispetto a un calo del 73% dei ricavi operativi, sulla base di un campione di 76 compagnie aeree.

Inoltre, poiché le compagnie aeree hanno una capacità ridotta in risposta al crollo della domanda di viaggio, i costi unitari (costo per ASK o CASK) sono aumentati, poiché ci sono meno seat kilometers su cui “ripartire” i costi. I risultati preliminari del terzo trimestre mostrano che i costi unitari sono aumentati di circa il 40% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

Guardando al 2021, IATA stima che per ottenere un risultato operativo in pareggio e neutralizzare il cash burn, i costi unitari dovranno diminuire del 30% rispetto al CASK medio per il 2020. Tale calo è senza precedenti”, prosegue IATA.

“Ci sono poche buone notizie sul fronte dei costi nel 2021. Anche se massimizziamo la nostra riduzione dei costi, non avremo ancora un’industria finanziariamente sostenibile nel 2021”, ha affermato de Juniac.

“Per ogni giorno in cui la crisi continua, il potenziale per la perdita di posti di lavoro e la devastazione economica aumenta. A meno che i governi non agiscano rapidamente, circa 1,3 milioni di posti di lavoro nelle compagnie aeree sono a rischio. E ciò avrebbe un effetto domino, mettendo a rischio 3,5 milioni di posti di lavoro aggiuntivi nel settore dell’aviazione insieme a un totale di 46 milioni di persone nell’economia più ampia i cui posti di lavoro sono supportati dall’aviazione. Inoltre, la perdita di connettività per il trasporto aereo avrà un impatto drammatico sul PIL globale, minacciando 1,8 trilioni di dollari di attività economica. I governi devono agire con fermezza per evitare questa imminente catastrofe economica e lavorativa. Devono farsi avanti con ulteriori misure. Devono inoltre utilizzare test COVID-19 sistematici per riaprire in sicurezza i confini senza quarantena”, conclude de Juniac.

(Ufficio Stampa IATA)