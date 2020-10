Emirates lancia il percorso biometrico integrato in aeroporto per una maggiore comodità

Come parte dell’impegno di Emirates verso l’innovazione continua, la compagnia aerea ha lanciato un percorso biometrico integrato presso il Dubai International Airport (DXB). L’esperienza aeroportuale contactless è ora aperta ai passeggeri Emirates che viaggiano da e attraverso Dubai.

Il percorso biometrico integrato offrirà ai passeggeri un viaggio senza interruzioni dal check-in ai gate di imbarco, migliorando il flusso attraverso l’aeroporto con meno controlli dei documenti e meno code. Utilizzando la più recente tecnologia biometrica, un mix di riconoscimento facciale e dell’iride, i passeggeri Emirates possono ora effettuare il check-in per il loro volo, completare le formalità di immigrazione, entrare nell’Emirates Lounge e salire a bordo dei loro voli, semplicemente passeggiando per l’aeroporto. I vari punti di contatto nel percorso biometrico consentono un igienico contactless travel, riducendo l’interazione umana e ponendo l’accento sulla salute e la sicurezza.

Adel Al Redha, Chief Operating Officer di Emirates, ha dichiarato: “Ci siamo sempre concentrati sul fornire un’ottima esperienza al cliente in qualsiasi punto di contatto e ora è più vitale di prima utilizzare la tecnologia, implementare prodotti e introdurre processi che si concentrano non solo sul fast tracking, ma soprattutto sulla salute e la sicurezza durante il viaggio. Il percorso biometrico senza contatto all’avanguardia è l’ultima di una serie di iniziative che abbiamo introdotto per assicurarci che viaggiare con Emirates sia un viaggio senza interruzioni e offra ai clienti una maggiore tranquillità”.

I punti di contatto biometrici sono attualmente installati presso alcuni banchi check-in First, Business ed Economy Class nel Terminal 3 di DXB; gli immigration gates che includono uno “smart tunnel”; l’ingresso alla lounge premium di Emirates presso il concourse B e gate di imbarco selezionati. Le aree in cui sono installate apparecchiature biometriche saranno chiaramente contrassegnate e in futuro verranno installate unità aggiuntive in ogni punto di contatto.

Lo Smart Tunnel, un progetto del General Directorate of Residence and Foreigners Affairs in Dubai (GDRFA) in collaborazione con Emirates, è una prima mondiale per il controllo dei passaporti, dove i passeggeri semplicemente camminano attraverso un tunnel e vengono “autorizzati” dalle autorità di immigrazione senza intervento umano o la necessità di un timbro fisico sul passaporto.

Emirates è anche la prima compagnia aerea al di fuori dell’America a ricevere l’approvazione per il biometric boarding dalla U.S. Customs Border Protection (CBP). I clienti che volano da Dubai verso le destinazioni di Emirates negli Stati Uniti potranno scegliere la tecnologia di riconoscimento facciale ai gate di partenza.

Il percorso biometrico è l’ultimo di una serie di iniziative di Emirates per fornire un viaggio intelligente senza contatto. Nell’ultimo mese, la compagnia aerea ha introdotto altri servizi tra cui self-check-in and bag drop kiosks presso DXB, per un’esperienza aeroportuale più fluida.

Emirates inoltre dà il bentornato a Dubai ai viaggiatori con le nuove promozioni per l’inverno. L’offerta prevede le partenze dagli aeroporti di Roma, Milano e Bologna, con biglietti a partire da 499€ per l’Economy Class prenotabili da oggi fino al 9 novembre 2020, per i voli operati in date selezionate tra il 1° novembre e il 31 dicembre. Biglietti in Business Class a partire da 2499€, First Class a partire da 4499€. Dubai è nuovamente pronta a dare il benvenuto ai visitatori. Prenotando un biglietto di andata e ritorno sarà incluso nel prezzo l’accesso gratuito al The Dubai Frame (basterà mostrare la carta di imbarco e un documento di riconoscimento all’ingresso presso lo Zabeel Park Gate; una carta di imbarco equivale ad un ingresso), la cornice più grande del mondo. Si tratta di una struttura dorata, alta 150 metri che, grazie alle vetrate panoramiche, offre una vista mozzafiato sullo skyline della città.

Per ulteriori informazioni su Emirates, comprese le modalità di prenotazione dei voli e un elenco completo dei termini e delle condizioni, visitare il sito https://www.emirates.com/it/italian/, o contattare l’agente di viaggio o l’ufficio vendite locale di Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)