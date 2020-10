News Brevi – 27.10.2020

EMIRATES: PROMOZIONI PER L’INVERNO – Emirates dà il bentornato a Dubai ai viaggiatori con nuove promozioni per l’inverno. L’offerta prevede le partenze dagli aeroporti di Roma, Milano e Bologna, con biglietti a partire da 499€ per l’Economy Class prenotabili da oggi fino al 9 novembre 2020, per i voli operati in date selezionate tra il 1° novembre e il 31 dicembre. Biglietti in Business Class a partire da 2499€, First Class a partire da 4499€. Dubai è nuovamente pronta a dare il benvenuto ai visitatori. Prenotando un biglietto di andata e ritorno sarà incluso nel prezzo l’accesso gratuito al The Dubai Frame (basterà mostrare la carta di imbarco e un documento di riconoscimento all’ingresso presso lo Zabeel Park Gate; una carta di imbarco equivale ad un ingresso), la cornice più grande del mondo. Si tratta di una struttura dorata, alta 150 metri che, grazie alle vetrate panoramiche, offre una vista mozzafiato sullo skyline della città. Per ulteriori informazioni su Emirates, comprese le modalità di prenotazione dei voli e un elenco completo dei termini e delle condizioni, visitare il sito https://www.emirates.com/it/italian/, oppure contattare l’agente di viaggio o l’ufficio vendite locale di Emirates.

EMERGENZA COVID: BARI MIGLIOR AEROPORTO PER ASSISTENZA PASSEGGERI – L’aeroporto di Bari ‘Karol Wojtyla’ è il miglior aeroporto di medio-grandi dimensioni per i livelli di assistenza prestati ai passeggeri durante l’emergenza Covid-19. Il dato emerge dall’analisi condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza pubblicata su ‘La Repubblica Affari & Finanza’, secondo la quale lo scalo del capoluogo pugliese occupa il primo posto tra gli aeroporti medio grandi, grazie ad una percentuale di apprezzamento dei passeggeri pari al 77,9%, rispetto a una media nazionale del 70,9% per la categoria in cui è inserito. “Il risultato dell’analisi condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti – rappresenta un ulteriore riconoscimento delle azioni di caring messe in campo per il raggiungimento di standard elevati di qualità dei servizi offerti ai passeggeri, ai quali AdP lavora da sempre. Il riconoscimento di oggi, che si aggiunge a quello attribuito a settembre scorso alla Società, sempre da parte dell’ITQF sull’attenzione al mondo delle donne al lavoro, ci riempie di orgoglio e ci dimostra che stiamo lavorando della direzione giusta”.

EASYJET: SALE AND LEASEBACK DI NOVE AEROMOBILI – A seguito degli elevati livelli di domanda dall’operating lease marketplace, easyJet conferma di essersi impegnata con una serie di operating lessors per raccogliere ulteriore liquidità, che verrà utilizzata per rafforzare ulteriormente la posizione finanziaria di easyJet. easyJet conferma il sale and leaseback di nove aeromobili con due controparti. Le transazioni generano proventi di cassa totali per $398,6 milioni (£305,7 milioni). La prima transazione è stata eseguita con Wilmington Trust SP Services (Dublino) Limited per il sale and leaseback di cinque aeromobili Airbus 320 Family. La seconda transazione è stata eseguita con Sky High 112 Leasing Company Limited per il sale and leaseback di quattro aeromobili Airbus 320 Family. Una volta completate queste due transazioni, easyJet manterrà 152 aeromobili completamente di proprietà, che rappresentano circa il 44% della flotta. easyJet continuerà a rivedere la sua posizione di liquidità su base regolare e continuerà a valutare ulteriori opzioni di finanziamento, comprese quelle esistenti nel robusto sale and leaseback market.

DELTA CARGO: NUOVA SOLUZIONE PER LA SPEDIZIONE DI FARMACI E VACCINI – Il trasporto sicuro, affidabile ed efficiente di prodotti farmaceutici è un obiettivo chiave per Delta Cargo. Per supportare questo obiettivo, la compagnia aerea ha approvato il DoKaSch Opticooler RAP container per l’uso sugli aeromobili Delta come parte del suo cold chain pharma program per il trasporto sicuro dei vaccini. Questa soluzione all’avanguardia offre alle aziende farmaceutiche affidabili 2-8°C and 15-25°C options, consentendone l’utilizzo per Pharma 1 transportation, compresi i vaccini, senza bisogno di ghiaccio secco. L’Opticooler ha una ridondanza quadrupla per tutte le parti critiche, il che significa che ci sono backup per ogni funzione in caso di guasto.

BOMBARDIER AVIATION: NUOVO SERVICE CENTRE A MELBOURNE – Bombardier Aviation ha annunciato oggi lo sviluppo di un nuovo service centre a Essendon Fields Airport, Melbourne, Australia, basandosi sul suo impegno per il mercato australiano e proseguuendo la crescita del suo global customer support network. Il nuovo OEM-operated Melbourne Service Centre impiegherà circa 50 persone, tra cui più di 40 tecnici altamente qualificati, e aumenterà di circa 50.000 piedi quadrati la customer service footprint di Bombardier nella regione Asia-Pacifico. L’Australia è un mercato chiave per Bombardier. Con più della metà della 168-aircraft Australian business fleet composta da aeromobili Bombardier, questa nuova struttura fungerà da importante gateway per l’Asia-Pacifico. La nuova struttura fornirà ai clienti una varietà di opzioni di servizio tra cui scheduled and unscheduled maintenance, modifications, avionics installations, AOG support for Learjet, Challenger and Global aircraft. Avrà anche la capacità di servire contemporaneamente due velivoli Global 7500, l’aereo di punta di Bombardier. Il nuovo service centre vanterà anche un deposito ricambi di 4.000 piedi quadrati. La costruzione inizierà quest’anno ed è previsto che la struttura sarà operativa nel 2022.

ROLLS-ROYCE: I BUSINESS AVIATION CUSTOMERS RICONOSCONO IL VALORE DI CORPORATECARE ENHANCED – Rolls-Royce ha annunciato di aver firmato il 500° CorporateCare Enhanced service contract da quando il programma è diventato disponibile meno di 24 mesi fa. Il CorporateCare Enhanced service copre una vasta gamma di servizi aggiuntivi per i motori AE 3007 e Tay, inclusi troubleshooting and mobile repair team travel costs. Per i motori Pearl 15, Pearl 700, BR710 e BR725 copre anche la manutenzione dell’intero gruppo propulsore, compresi i servizi relativi a nacelle, engine build-up and thrust reverser unit-related services, così come erosion and corrosion di tutte le engine and nacelle parts. Il servizio migliorato è stato introdotto come standard per tutti i nuovi CorporateCare customers dal 2019 in poi ed è disponibile anche come aggiornamento dei contratti esistenti. Andy Robinson, SVP Customers & Services – Business Aviation, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Da quando abbiamo lanciato CorporateCare Enhanced nel 2018 abbiamo riscontrato una domanda molto forte da parte dei clienti, che vedono chiaramente il valore di questo programma. L’abbiamo sviluppato con la mentalità ‘if we provide it, we cover it’ e i nostri clienti lo adorano”. Rolls-Royce è il principale business aviation engine supplier, equipaggiando oltre 3.200 business aircraft in servizio. Oggi, più di 2.000 aeromobili sono coperti da CorporateCare e più del 70% dei nuovi aeromobili con motore Rolls-Royce sono iscritti al programma.

NUOVE ROTTE DOMESTICHE PER QANTAS – Qantas ha annunciato che lancerà una nuova rotta tra Sydney e Launceston per le vacanze estive a seguito dell’allentamento delle restrizioni tra New South Wales e la Tasmania. A partire dal 4 dicembre 2020, Qantas opererà tre voli di andata e ritorno a settimana con i suoi Boeing 717, aumentando a quattro voli dalla settimana successiva in poi fino al 1° febbraio. Questa è la prima volta che il canguro volante vola tra Launceston e Sydney dal 2004. Con l’apertura delle frontiere, Qantas riavvierà anche i voli tra Hobart e Sydney, con 11 voli di andata e ritorno a settimana dal 6 novembre 2020. Questo annuncio fa seguito ad altre due nuove rotte che Qantas Group ha lanciato: Brisbane-Hobart con Qantas e Gold Coast-Hobart con Jetstar.