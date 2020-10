Acccordo tra WMO e IATA per migliorare gli Aircraft Meteorological Reporting

L’International Air Transport Association (IATA) e la World Meteorological Organization hanno firmato un accordo per aumentare e migliorare il reporting automatizzato dei dati meteorologici da parte degli aerei commerciali.

La nuova iniziativa, denominata WMO and IATA Collaborative AMDAR Programme (WICAP), mira ad espandere il WMO Aircraft Meteorological Data Relay (AMDAR) system esistente, per garantire la copertura su aree con pochi dati. Si prevede che nuove partner airlines entreranno nel programma, che è già supportato da circa 40 compagnie aeree e copre diverse migliaia di aerei passeggeri e cargo.

“Uno dei tanti sfortunati aspetti della crisi del COVID-19 è stata la grave perdita – fino al 90% – dei dati meteorologici derivati dagli aerei a seguito del forte calo delle operazioni aeree e dei voli passeggeri da marzo 2020”, ha affermato il WMO Secretary-General, Professor Petteri Taalas. “I servizi meteorologici e altri fornitori di dati hanno cercato di compensare questa perdita, ma c’è stato un impatto negativo misurabile sull’accuratezza delle previsioni meteorologiche a seguito della riduzione dei dati AMDAR”.

“La sicurezza è la massima priorità per l’aviazione e garantire che le compagnie aeree e altre parti interessate alla sicurezza abbiano accesso ai dati più completi e affidabili sulle previsioni meteorologiche è fondamentale per raggiungere questo obiettivo”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO. “È importante che nel ricostruire e ristabilire le loro operazioni, le compagnie aeree siano in grado di trarre vantaggio dall’efficienza operativa. Una di queste efficienze può essere derivata dall’utilizzo potenziato di previsioni meteorologiche di migliore qualità e altre informazioni meteorologiche che risultano dalla migliore disponibilità dei dati AMDAR”.

Il sistema di osservazione AMDAR produce oltre 800.000 osservazioni di alta qualità al giorno, come air temperature, wind speed and direction, insieme alle required positional and temporal information e un numero crescente di misurazioni di umidità e turbolenza.

Queste informazioni vengono fornite alle agenzie meteorologiche e ai computerized weather prediction systems. Questi a loro volta supportano la generazione di previsioni e servizi meteorologici per l’aviazione.

Il sistema AMDAR ha fornito un contributo e un miglioramento alle previsioni meteorologiche. Queste sono fondamentali per l’efficienza e la sicurezza delle compagnie aeree e dell’aviazione, in un’era in cui l’industria si impegna a rendere il volo più sostenibile e limitare il suo contributo al cambiamento climatico.

Nell’ambito della nuova collaborazione WICAP, la WMO community assumerà il ruolo di stabilire un quadro operativo su base regionale per la ricezione e l’elaborazione dei dati. IATA sarà responsabile della promozione della partecipazione delle compagnie aeree al programma e aiuterà a coordinare le soluzioni tecniche per la trasmissione dei dati, proteggendo al contempo la proprietà dei dati da parte delle compagnie aeree.

(Ufficio Stampa IATA)