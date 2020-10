ATR amplia l’offerta di servizi agli operatori con 30 nuove Upgrade Solutions

ATR ha rilasciato due nuove edizioni dei suoi Upgrades Catalogues. Offrono ora 120 soluzioni – sviluppate internamente o esternamente – agli operatori ATR che desiderano aggiornare i loro aeromobili con design e capacità all’avanguardia.

La creazione di un catalogo di external changes – Supplemental Type Certificates (STC) e minor modification sviluppate e fornite da external Design Organisation Approval (DOA) partners, è un importante passo avanti per il produttore. ATR può ora integrare la propria esperienza con il know-how e le risorse di partner esterni affidabili: Aero Engineering Services, Akka Technologies, ECM Skyservices, Eirtech Aviation Services, PMV Engineering e Recaero.

Con soluzioni che vanno da cabin reconfigurations, in-flight entertainment systems ad avionics upgrades e freighter conversions, gli operatori ATR hanno accesso a una vasta gamma di possibilità per i loro aeromobili nuovi o di seconda mano, per esplorare nuove opportunità di business e migliorare la passenger experience e le aircraft performance. Tutte queste soluzioni sono state sviluppate da ATR o traggono vantaggio dall’esperienza del produttore, che garantisce la loro integrazione ottimale nell’aeromobile.

“La combinazione di questi due cataloghi ci consente di portare ulteriori soluzioni rapide e competitive alla nostra famiglia di operatori e di aumentare il valore residuo dei loro aeromobili. Ora ci sono sette grandi aziende che progettano i migliori prodotti e servizi per supportare gli operatori ATR, in modo che possano continuare a fornire connettività essenziale in tutto il mondo. Questi nuovi cataloghi forniscono soluzioni all’avanguardia, sia per il trasporto di passeggeri che per le operazioni cargo”, ha affermato David Brigante, Senior Vice-President Programmes and Customer Support and Services at ATR. Ha aggiunto: “Questo è molto in linea con l’attenzione di ATR sull’innovazione continua, attraverso la progettazione di servizi innovativi, per migliorare ulteriormente la nostra risposta alle esigenze del mercato”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)