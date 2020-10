Nicola Zaccheo rassegna le dimissioni da Presidente dell’ENAC per assumere la Presidenza dell’ART

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile informa che il Presidente Nicola Zaccheo ha rassegnato oggi, 28 ottobre 2020, le dimissioni dall’incarico ricoperto in ENAC per assumere la Presidenza dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Il Direttore Generale Alessio Quaranta, nel prendere atto delle dimissioni, a nome del Consiglio di Amministrazione e dei dipendenti dell’ENAC ringrazia Nicola Zaccheo per il proficuo lavoro svolto nel periodo di presidenza, per i risultati raggiunti e soprattutto per la ferma leadership in un periodo di profonda crisi del settore aereo come quello determinato dalla pandemia tuttora in corso.

Il Direttore Quaranta, inoltre, in rappresentanza di tutto l’Ente esprime le più vive congratulazioni per il nuovo prestigioso incarico, con cui continuerà ad occuparsi, tra l’altro, anche degli aspetti di regolamentazione tariffaria del settore aereo nel contesto normativo nazionale e internazionale.

(Ufficio Stampa ENAC)