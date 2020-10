News Brevi – 28.10.2020

AMERICAN AIRLINES: SECONDO GLI ESPERTI LE MISURE APPLICATE DALLE COMPAGNIE COMBATTONO LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 – American Airlines si è presa cura dei clienti attraverso il Clean Commitment della compagnia aerea, un approccio multiforme che include requisiti di copertura del viso, migliori misure di pulizia e sanificazione e partnership con le principali istituzioni in materia di salute. “I passeggeri possono continuare a viaggiare in aereo con la massima tranquillità, grazie a uno studio pubblicato dalla Harvard University’s T.H. Chan School of Public Health, che ha scoperto che una solida strategia a più livelli può ridurre efficacemente il rischio di esposizione a COVID-19 durante i viaggi aerei. Lo studio ha anche rilevato che l’uso universale di rivestimenti per il viso è la parte più essenziale di una serie completa di misure per ridurre la trasmissione di COVID-19 durante i viaggi aerei. Lo studio inoltre afferma che ad oggi il CDC non ha confermato un solo caso di trasmissione virale su un aereo statunitense”, afferma American Airlines. “Abbiamo sempre preso sul serio il nostro impegno a prenderci cura della sicurezza e del benessere dei clienti e COVID-19 ci ha dato tutte le ragioni per scalare in modo aggressivo questi sforzi attraverso il nostro Clean Commitment”, ha affermato Alison Taylor, Chief Customer Officer di American Airlines. “Siamo incoraggiati dai risultati e speriamo che la ricerca fornisca ulteriore tranquillità riguardo al viaggio”.

KLM PARCHEGGIA ALCUNI AEROMOBILI A GRONINGEN EELDE – A causa della capacità limitata a Schiphol, KLM parcheggerà un certo numero di aeromobili all’aeroporto di Groningen Eelde. Si tratta di due Airbus A330 e dieci Boeing 737. Ciò è necessario perché KLM vola molto meno a causa del COVID-19 e più aerei sono inutilizzati a terra. KLM volerà meno nel prossimo orario invernale rispetto allo stesso periodo nel 2019, per il network europeo a novembre attualmente vola circa il 49% della capacità del 2019. Per mantenere l’aeronavigabilità degli aeromobili durante questo periodo, KLM sta conducendo un programma di parcheggio attivo, in cui i dipendenti di KLM Engineering & Maintenance conducono ispezioni periodiche. Gli aerei sono ben protetti dagli agenti atmosferici, tra le altre cose. Inoltre, il programma consente a KLM di rendere i velivoli pronti per l’uso rapidamente quando nuovamente possibile.

DELTA: VOLARE PRESENTA UN RISCHIO DI TRASMISSIONE DEL COVID-19 MOLTO BASSO – Anche Delta riporta lo studio della Harvard’s T.H. Chan School of Public Health, il quale conclude che l’approccio a più livelli che le compagnie aeree statunitensi, inclusa Delta, hanno adottato per proteggere clienti e dipendenti da COVID-19 significa che il rischio di esposizione durante i viaggi aerei è molto basso. Ad oggi, i Centers for Disease Control and Prevention non hanno confermato un singolo caso di trasmissione di COVID-19 su un aereo statunitense. “Il rischio di trasmissione del COVID-19 a bordo degli aerei è inferiore a quello di altre attività di routine durante la pandemia, come fare la spesa o mangiare fuori”, hanno concluso i ricercatori di Harvard. “L’implementazione di queste strategie stratificate di mitigazione del rischio richiede la conformità dei passeggeri e delle compagnie aeree ma contribuirà a garantire che il viaggio aereo sia altrettanto sicuro o sostanzialmente più sicuro delle attività di routine che le persone intraprendono in questi periodi”. Il rapporto conclude che l’uso universale di maschere facciali, protocolli di pulizia diligenti e sistemi avanzati di ventilazione e filtrazione offrono una protezione significativa contro il COVID-19, riducendo il rischio di trasmissione su un aereo a livelli minimi.