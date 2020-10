Boeing e i partner si impegnano a promuovere l’economia canadese

Attraverso cinque nuovi accordi, Boeing e i suoi partner aerospaziali canadesi si preparano a fornire 61 miliardi di dollari canadesi e quasi 250.000 posti di lavoro all’economia canadese.

“Il Canada è uno dei partner più longevi di Boeing e ha continuamente dimostrato di avere un’industria solida e capace che supporta le nostre attività commerciali e della difesa”, ha affermato Charles “Duff” Sullivan, Boeing Canada managing director. “L’ampia scala e la portata di questi progetti rafforzano l’impegno di Boeing nei confronti del Canada e ci danno l’opportunità di costruire sul nostro motto ‘promesse fatte, promesse mantenute'”.

Secondo i nuovi dati e le proiezioni degli economisti della Doyletech Corp., Ottawa, i benefici economici totali per il Canada e la sua forza lavoro per l’acquisizione dell’F/A-18 Block III Super Hornet dureranno almeno 40 anni e andranno a vantaggio di tutte le regioni grazie a miliardi di dollari di crescita economica. Si prevede inoltre che una selezione del Super Hornet per il Future Fighter Capability Project (FFCP) fornirà centinaia di migliaia di posti di lavoro altamente retribuiti fondamentali per la ripresa economica del paese.

“In un momento in cui il Canada sta lavorando per tentare di recuperare dalla pandemia, la selezione del Super Hornet fornirebbe esattamente la spinta di cui abbiamo bisogno”, ha affermato Rick Clayton, economista di Doyletech Corp. “Boeing e i suoi Super Hornet industry partners hanno un lunga esperienza nel fornire crescita economica al Canada, il che ci ha dato la certezza che i nostri dati e le proiezioni dettagliate sono estremamente accurati”.

L’annuncio di oggi include partnership con cinque delle più grandi aziende aerospaziali del Canada che delineano come trarrebbero vantaggio da una selezione del Super Hornet Block III nel FFCP:

– CAE (Montreal, Quebec): il Memorandum of Understanding (MOU) di Boeing e CAE delinea l’implementazione di una soluzione di addestramento completa per il Block III Super Hornet basata in Canada e sotto il pieno controllo della Royal Canadian Air Force (RCAF). Ciò include full mission simulators and part task training devices for pilot training and maintenance technician training, nonché i corsi, il supporto logistico, i servizi di supporto alla formazione e le strutture per supportare il training RCAF.

– L3Harris Technologies (Mirabel, Quebec): l’ampio MOU include una vasta gamma di servizi di supporto, tra cui manutenzione di base e deposito, supporto tecnico e pubblicazioni per la flotta canadese Super Hornet; il potenziale per altri Super Hornet depot work; ambiti di manutenzione per la flotta CH-147 Chinook canadese.

– Peraton Canada (Calgary, Alberta): Boeing e Peraton lavorano attualmente a stretto contatto sugli aggiornamenti del CF-18. Questo lavoro si espanderà per includere una gamma completa di Super Hornet avionic repair and overhaul work in Canada.

– Raytheon Canada Limited (Calgary, Alberta): il MOU di Boeing e Raytheon Canada delinea l’implementazione della supply chain su larga scala e dei servizi di stoccaggio a Cold Lake e Bagotville per supportare la nuova flotta Super Hornet, nonché il potenziale depot avionics radar support.

– GE Canada Aviation (Mississauga, Ontario): in collaborazione con la sua organizzazione madre, GE Canada continuerà a fornire sia servizi di assistenza in loco per la manutenzione, riparazione e revisione dei motori F414 utilizzati sul Super Hornet, sia servizi tecnici e ingegneria in Canada a supporto delle operazioni della RCAF e del supporto dei motori aeronautici.

Boeing e i suoi partner hanno consegnato miliardi di dollari in benefici industriali e tecnologici risalenti a più di 25 anni fa. Il lavoro è iniziato con la vendita degli F/A-18 a metà degli anni ’80 ed è proseguito attraverso obblighi più recenti, tra cui l’acquisizione e il lavoro di sostegno sul C-17 Globemaster e sui CH-47F Chinook per soddisfare le missioni nazionali e internazionali del Canada. Nel 2019 la spesa diretta di Boeing è salita a 2,3 miliardi di dollari canadesi, un aumento del 15% in quattro anni. Quando vengono calcolati gli effetti indiretti e indotti, questo importo è più che raddoppiato a 5,3 miliardi di dollari canadesi, con 20.700 posti di lavoro, secondo Doyletech.

Oggi il Canada è tra le più grandi basi di approvvigionamento internazionali di Boeing, con oltre 500 principali fornitori in ogni regione del paese. Con quasi 1.500 dipendenti, Boeing Canada fornisce parti composite per tutti gli attuali modelli di aeroplani commerciali Boeing e supporta le compagnie aeree canadesi e le forze armate canadesi con prodotti e servizi.

