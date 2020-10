KLM Cityhopper introduce la formazione in realtà virtuale per i piloti

A partire dal 5 novembre KLM Cityhopper introdurrà il Virtual Reality (VR) training per i piloti di Embraer 175 e 190. Sviluppati internamente, i VR training courses consentiranno ai piloti di utilizzare in modo più efficace il loro tempo di formazione e produrranno anche risparmi sui costi. KLM Cityhopper è la prima compagnia aerea a integrare la realtà virtuale nel pilot training per aerei Embraer.

“La realtà virtuale (VR) rende la formazione più accessibile. È on-demand e indipendente dal sito: i piloti non devono essere in una classe o in un simulatore in un determinato momento. Inoltre, li invita a esplorare, qualcosa che possono fare in sicurezza in un ambiente virtuale”, afferma Sebastian Gerkens, Senior Instructor Embraer at KLM Cityhopper. “La realtà virtuale consente ai piloti di familiarizzare in anticipo con il cockpit, in modo da utilizzare in modo più efficace il tempo al simulatore”. Il nuovo approccio alla formazione genererà anche risparmi sui costi, perché riduce il numero di fornitori esterni e rende più flessibile il pilot scheduling.

I VR training courses per l’Embraer 175 e 190 sono stati sviluppati dagli esperti di KLM in collaborazione con KLM Cityhopper. L’addestramento consiste in tre applicazioni, tutte parte del Type Rating Course in cui i piloti apprendono le caratteristiche specifiche del tipo di aeromobile che intendono volare.

Virtual cockpit: il pilota si trova all’interno del cockpit, con un’immagine interattiva generata dal computer dei control panels.

Instruction video: il pilota guarda un video POV a 360 gradi di un volo dal cockpit jump seat.

Virtual walkaround: il pilota cammina attraverso e intorno all’aereo, composto da fotografie statiche a 360 gradi.

“Questi sono anche i tre diversi modi per acquisire i contenuti utilizzati per creare applicazioni VR”, spiega Werner Soeteman, manager of the VR Centre Of Excellence at KLM IT. “L’interactive virtual cockpit è stato creato su computer interamente dal nostro team di sviluppatori VR e designer 3D. Per produrre il video e le fotografie a 360 gradi, uno dei nostri ingegneri di realtà virtuale si è seduto nel cockpit azionando una fotocamera avanzata a 360 gradi durante il volo, in stretta collaborazione con i piloti KLM Cityhopper. I nostri sviluppatori non hanno la più pallida idea di come funzioni un Embraer, sebbene abbiano sicuramente imparato molto”.

KLM è da tempo interessata all’utilizzo della realtà virtuale nella formazione del personale. Ad esempio, ha già corsi di formazione VR per ingegneri di manutenzione e personale di cabina KLM Cityhopper. Ora i piloti Embraer 175 e 190 si uniscono a questa formazione.

I corsi VR completano il programma di formazione esistente di KLM. KLM Cityhopper sta valutando se può ottenere la certificazione EASA per questi corsi, che alla fine sostituiranno alcuni dei componenti di formazione standard, come classroom instruction, cockpit poster and textbooks. La sicurezza e la qualità della formazione è e naturalmente sarà sempre la massima priorità.

(Ufficio Stampa KLM)