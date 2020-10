British Airways: 52 rotte di lungo raggio a novembre

British Airways opererà 52 rotte a lungo raggio insieme al suo short haul network questo novembre, poiché la compagnia aerea continua ad adattarsi alle mutevoli restrizioni in tutto il mondo a seguito della pandemia Covid-19.

I servizi continueranno a operare verso i gateway statunitensi, inclusi New York JFK, Boston, Los Angeles, Miami e San Francisco, con l’aggiunta di Newark all’orario. I voli per i Caraibi continuano verso destinazioni tra cui Barbados, Antigua e Santa Lucia, e opereranno voli verso destinazioni in Africa, Medio Oriente e Asia come Dubai, Mumbai, Hong Kong e Singapore. Anche i voli per Santiago e Riyadh in Arabia Saudita torneranno.

British Airways continuerà anche a servire destinazioni nazionali tra cui Manchester, Glasgow, Aberdeen e Newquay. Nell’Europa continentale, città come Parigi, Monaco, Ginevra e Amsterdam, tra le altre, saranno collegate a Heathrow da frequenti voli diretti. Ci sono anche voli regolari per destinazioni balneari come Lanzarote, Tenerife e Gran Canaria.

Sean Doyle, CEO di British Airways, ha dichiarato: “Continuiamo a collegare la Gran Bretagna con un numero considerevole di destinazioni in tutto il mondo e i clienti ci dicono di essere rassicurati dalle misure di sicurezza che abbiamo messo in atto, inclusi personal protection packs, schermi, stazioni di sanificazione, servizi di ristorazione adeguati e maschere per clienti e dipendenti. Il rischio di contrarre il Covid-19 durante un volo è incredibilmente basso. IATA suggerisce che dall’inizio del 2020 ci sono stati solo 44 casi di Covid-19 collegati ai voli. Nello stesso periodo hanno viaggiato circa 1,2 miliardi di passeggeri. Questa cifra equivale a un caso ogni 27 milioni di viaggiatori. Riteniamo che il modo migliore per far volare di nuovo le persone sia introdurre test affidabili e convenienti prima di volare. Quando ciò accadrà e la domanda ritornerà, siamo pronti a reintrodurre ancora più destinazioni nella nostra rete e continuare a collegare ancora più famiglie, amici e aziende”.

Come sempre, le operazioni di qualsiasi volo sono soggette a modifiche, restrizioni internazionali e approvazione governativa.

La compagnia aerea ha in atto una serie di misure per mantenere i clienti al sicuro quando viaggiano, sia in aeroporto che a bordo.

(Ufficio Stampa British Airways)