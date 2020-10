Lufthansa: volo speciale per l’inaugurazione di BER

Con l’arrivo del volo speciale LH2020, Lufthansa partecipa all’inaugurazione del nuovo Berlin Capital Airport BER il 31 ottobre.

L’Airbus A320neo “Neubrandenburg” di Lufthansa decollerà da Monaco (MUC) alle 12:50 e atterrerà a BER nei tempi previsti alle 14:00. Oltre al Chairman of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG, Carsten Spohr, saranno a bordo circa 40 ospiti invitati. Il volo speciale è a emissioni zero al 100%, poiché tutte le emissioni saranno compensate tramite la piattaforma Lufthansa Compensaid, utilizzando carburante sostenibile.

Il primo volo per il nuovo aeroporto sottolinea il rapporto speciale e di lunga data di Lufthansa con la capitale. La compagnia aerea vola a Berlino da 30 anni. Da settembre Lufthansa Group, che vola nella capitale con sei delle sue compagnie aeree, è leader di mercato a Berlino. La quota di mercato del gruppo è di circa il 30% di tutti i voli, il doppio rispetto al secondo classificato. Nessun altro gruppo di compagnie aeree ha portato tanti berlinesi in tutto il mondo negli ultimi decenni come Lufthansa Group.

I clienti delle Lufthansa Group Airlines possono aspettarsi un’ampia gamma di servizi nel nuovo aeroporto per rendere la loro esperienza di viaggio ancora più piacevole. Ad esempio, sarà aperta una nuova lounge Lufthansa di 650 mq con ca. 150 posti. La lounge è stata progettata nel rispetto delle vigenti normative igieniche e di distanziamento sociale. La vetrata panoramica offre una vista del piazzale e, con il bel tempo, una vista esclusiva della famosa torre della televisione di Berlino.

I voli Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Air Dolomiti sono operati al “Mainpier”, a pochi passi dalla lounge. I voli Eurowings vengono effettuati principalmente al north pier.

Le operazioni regolari di volo Lufthansa a BER inizieranno dall’8 novembre.

L’8 novembre 2020 l’aeroporto di Berlino-Tegel chiuderà le sue operazioni e Lufthansa si trasferirà a BER. Alle 6.45, il volo LH173 di Lufthansa per Francoforte decollerà per la prima volta dal nuovo aeroporto della capitale. I primi arrivi a BER sono previsti il 7 novembre. Insieme a Lufthansa, Austrian Airlines e SWISS inizieranno le operazioni di linea a BER l’8 novembre. Brussels Airlines segue il 9 novembre. Eurowings si trasferisce a BER pochi giorni prima. Il 4 novembre un volo regolare EW decollerà per la prima volta da BER. La compagnia aerea, che a lungo termine avrà base nel T2, decollerà inizialmente da BER T1. Air Dolomiti inizierà a volare verso BER durante il summer flight schedule.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)