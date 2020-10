News Brevi – 29.10.2020

TRASPORTO AEREO: LE TECNOLOGIE DI SITA PER CONTROLLI DI FRONTIERA SICURI E “ANTI-CODE” – Controlli di frontiera più sicuri e rapidi, evitando code e assembramenti: SITA, il fornitore di tecnologia per il trasporto aereo e le agenzie di frontiera, ha già adeguato le proprie soluzioni per le operazioni di confine per soddisfare i requisiti imposti dal nuovo sistema di controllo Entry/Exit System (EES) per l’area Schengen, che sarà in vigore in UE dal 2022. “Catturando” dati biometrici di alta qualità del passeggero e autorizzandone il transito in soli 17,9 secondi – 5 in meno del tempo richiesto dagli altri controlli – le tecnologie di SITA per le frontiere come i nuovi TS6 Automated Border Control (ABC) sono strategiche già oggi, per favorire il distanziamento negli scali nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19. Il sistema EES richiederà la raccolta di dati biometrici e biografici dei passeggeri in arrivo in area Schengen, per garantire controlli accurati e rapidi ai confini esterni d’Europa (UE). Le nuove soluzioni di SITA – descritte nel nuovo paper – raccolgono e forniscono in tempi brevi ad agenzie governative e di confine dati biometrici di alta qualità – adeguati ai requisiti UE – e informazioni sull’identità del passeggero, che gli operatori usano per una valutazione dei rischi e le operazioni di check. Il Sistema EES si applicherà a tutti i cittadini di paesi terzi e consentirà la raccolta e la registrazione coerente dei dati anagrafici e biometrici alla frontiera esterna dell’area Schengen.

DELTA: ANTIMICROBICAL LIGHTING NEI LAVATORY – Delta aggiunge un ulteriore livello di protezione antimicrobica alle toilette degli aerei per migliorare la pulizia: l’illuminazione a LED che proteggerà meglio i clienti durante la pandemia COVID-19 e oltre. Attraverso una partnership annunciata per la prima volta al CES 2020 a gennaio, il vettore sta iniziando l’installazione di illuminazione a LED antimicrobica Vyv sopra i lavelli e i controsoffitti dei lavabi a bordo. Queste luci LED antimicrobiche, se combinate con l’irrorazione elettrostatica e la pulizia frequente, aiutano a migliorare la pulizia ed eliminare i germi nei lavatory. Gli equipaggi in volo utilizzano anche kit che includono spray disinfettanti, salviette e guanti per garantire la completa sanificazione prima dell’imbarco. “L’innovazione è al centro di tutto ciò che facciamo in Delta. La nostra partnership con Vyv mostra come stiamo adattando la visione che abbiamo presentato al CES per raddoppiare il nostro impegno per la salute e la sicurezza dei clienti”, ha affermato Bill Lentsch, Chief Customer Experience Officer. A partire da metà novembre con la flotta Delta 757-200, i clienti noteranno più aeromobili equipaggiati con Vyv. Dopo l’installazione su questa flotta iniziale, Delta prevede di condurre ulteriori test nel 2021 con la speranza di espandere l’installazione in futuro. I clienti sapranno che il loro volo è dotato di Vyv grazie ai cartelli di messaggistica installati nei bagni attrezzati.

ENAV: SOTTOSCRITTI DUE SUSTAINABILIY LOANS PER COMPLESSIVI 150 MILIONI DI EURO OBIETTIVI LEGATI AGLI INDICI DI SOSTENIBLITA’ – ENAV ha sottoscritto due ESG Sustainability Linked Term Loans per un ammontare complessivo di 150 milioni di euro attraverso due contratti bilaterali, rispettivamente di 100 milioni di euro con Intesa Sanpaolo e 50 milioni di euro con Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA. Entrambi gli istituti di credito agiranno sia in qualità di Original Lender che di Sustainability Coordinator. Le linee di credito avranno una durata di 3 anni e un tasso d’interesse indicizzato all’EURIBOR, con un meccanismo di pricing legato anche al raggiungimento di specifici target in ambito ESG – Environmental, Social, Governance. Queste operazioni si inseriscono, infatti, nel percorso già intrapreso da ENAV, di integrazione della sostenibilità nella propria strategia industriale che mira a coniugare crescita e sviluppo sostenibile e conferma il forte impegno del Gruppo nell’evolvere verso un modello finalizzato a consolidare sempre di più la sostenibilità come elemento strategico per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder. I Loans rientrano nella ordinaria gestione, proattiva e prudenziale, della liquidità e verranno utilizzati per ottimizzare i flussi di cassa nei prossimi anni.

VOLO DIRETTO BGY – DAKAR – Venerdì 23 ottobre un Boeing 737-800 di Blue Panorama ha inaugurato il collegamento tra BGY e Dakar. I collegamenti da BGY a Dakar sono previsti tutti i venerdì, mentre ogni sabato è previsto il volo da Dakar a Milano Bergamo con partenza alle ore 00:40 e arrivo alle ore 07:20 local time. A partire dal 14 dicembre saranno intensificati i collegamenti con i voli in partenza da BGY il lunedì, il mercoledì e il venerdì e i voli in partenza da Dakar il martedì, il giovedì e il sabato.

AIRBUS E LAUNCHSPACE SIGLANO UN MISSION CONTRACT PER UN PAYLOAD SU BARTOLOMEO – Launchspace utilizzerà uno slot sulla nuova ISS-external Bartolomeo platform per la dimostrazione in orbita di un Orbital Debris Collection and Spacecraft Shielding payload. Il carico utile è costituito da “Debris Impact Pad” orbitali, che ospitano una serie di sensori che registrano l’impatto, la forza e la posizione orbitale dei detriti sulla ISS. Questa dimostrazione in orbita è un passo fondamentale verso il piano di Launchspace di inviare unità di raccolta dei detriti nelle equatorial low-Earth orbits. La piattaforma Bartolomeo di Airbus offre external payload hosting capabilities all’esterno della ISS, offrendo opportunità uniche per missioni di dimostrazione e verifica in orbita. È stato collegato al modulo ISS Columbus all’inizio di quest’anno ed è gestito in collaborazione tra Airbus, ESA, NASA e ISS National Laboratory.

QANTAS ANNUNCIA UNA SERIE DI “SCENIC FLIGHT” – Qantas opererà una serie di scenic getaway flights che atterreranno in alcune delle principali destinazioni turistiche dell’Australia, dopo il successo del suo 7-hour aerial tourism flight, mentre erano ancora in vigore molte restrizioni alle frontiere. Man mano che si apriranno più confini nazionali, il vettore nazionale evolverà il concetto per offrire overnight getaway in alcuni dei luoghi australiani più iconici, pur includendo spettacolari sorvoli a basso livello. Il primo porterà 110 passeggeri a bordo di un Qantas 737 da Sydney a Uluru per visitare uno dei siti culturalmente più significativi del paese. Il primo Qantas Scenic Flight Getaway sarà in vendita alle 14:00 giovedì 29 ottobre tramite Qantas.com per il viaggio a Uluru nel fine settimana di sabato 5 dicembre.

IATA MIGLIORA IL TRAVEL INDUSTRY DESIGNATOR SERVICE – IATA ha migliorato il suo Travel Industry Designator Service (TIDS) e non addebiterà più alle agenzie di viaggio l’utilizzo del servizio. Con l’esperienza utente complessiva migliorata, le agenzie possono ora gestire autonomamente il proprio profilo online, semplificando i processi sia per se stesse che per i fornitori di viaggi. TIDS è un programma IATA che fornisce un codice di identificazione univoco per agenti di viaggio e intermediari di vendita (come organizzatori di riunioni e organizzatori di eventi) che non sono agenti accreditati IATA e si trovano al di fuori degli Stati Uniti. Con l’emergere di nuove fonti e piattaforme di prenotazione nello spazio di distribuzione, i fornitori del settore devono affrontare una sfida crescente nell’identificazione degli intermediari di prenotazione e vendita. In risposta, IATA, con il supporto dei suoi membri delle compagnie aeree, ha rinnovato il programma TIDS per rispondere meglio alle esigenze del settore e fare del TIDS lo standard di identificazione per le agenzie non accreditate IATA. “In questa situazione senza precedenti dovuta a COVID-19, speriamo che questa azione aiuti i nostri partner TIDS a beneficiare immediatamente della piattaforma migliorata di IATA”, ha affermato Harsha Krishnan, IATA’s Head of Travel and Tourism.