Airbus riporta i risultati finanziari per i primi nove mesi del 2020

Airbus SE ha riportato i risultati finanziari consolidati per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2020.

“Dopo nove mesi del 2020 vediamo ora i progressi compiuti nell’adattare la nostra attività al nuovo contesto di mercato COVID-19. Nonostante la ripresa dei viaggi aerei più lenta del previsto, abbiamo fatto convergere la produzione e le consegne di aerei commerciali nel terzo trimestre e abbiamo interrotto il consumo di contanti in linea con la nostra ambizione”, ha affermato Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer. “Inoltre, l’accantonamento per ristrutturazione mostra che le nostre discussioni con le parti sociali e le parti interessate sono progredite bene. La nostra capacità di stabilizzare il flusso di cassa nel trimestre ci dà fiducia nell’emettere una free cash flow guidance per il quarto trimestre”.

Gli ordini netti di aeromobili commerciali sono stati 300 (9m 2019: 127 aeromobili) con order backlog che comprendeva 7.441 aeromobili commerciali al 30 settembre 2020. Airbus Helicopters ha registrato 143 ordini netti (9m 2019: 173 unità), di cui 8 H160 e 1 H215 durante il terzo trimestre. L’assunzione di ordini di Airbus Defence and Space è aumentata a 8,2 miliardi di euro, con il terzo trimestre che include un ulteriore A330 MRTT e contratti in satelliti per telecomunicazioni.

I ricavi consolidati sono scesi a 30,2 miliardi di euro (9m 2019: 46,2 miliardi di euro, -35%), guidati dal difficile contesto di mercato che ha avuto un impatto sul business degli aerei commerciali con circa il 40% di consegne in meno su base annua. Sono stati consegnati un totale di 341 aeromobili commerciali (9m 2019: 571 aeromobili), di cui 18 A220, 282 A320 Family, 9 A330 e 32 A350. I ricavi nel terzo trimestre sono pari a 11,213 miliardi di euro (Q3 2019: 15,302 miliardi di euro, -27%). Durante il terzo trimestre 2020 sono stati consegnati un totale di 145 aerei commerciali, di cui 57 a settembre.

Airbus Helicopters ha registrato ricavi sostanzialmente stabili, riflettendo minori consegne di 169 unità (9m 2019: 209 unità) parzialmente compensate da servizi più elevati. I ricavi di Airbus Defence and Space riflettono principalmente i volumi inferiori nei sistemi spaziali e per l’A400M, nonché l’impatto di COVID-19 sulla fase di business. Un totale di 5 aerei da trasporto militari A400M sono stati consegnati nel periodo di nove mesi, con il Lussemburgo che è diventato un nuovo operatore.

Il consolidated EBIT Adjusted ammonta a -125 milioni di euro (9m 2019: 4,133 miliardi di euro).

L’Airbus EBIT Adjusted di -641 milioni di euro (9m 2019: 3,593 miliardi di euro) riflette principalmente la riduzione delle consegne di aeromobili commerciali e la minore efficienza dei costi. Comprende anche -1,0 miliardi di euro di oneri relativi a COVID-19. Sono state prese le misure necessarie per adattare la struttura dei costi ai nuovi livelli di produzione e i benefici si stanno concretizzando man mano che il piano viene eseguito. Alla fine di settembre, il numero di aerei commerciali che non potevano essere consegnati a causa del COVID-19 si era ridotto a circa 135.

L’EBIT Adjusted di Airbus Helicopters è aumentato a 238 milioni di euro (9m 2019: 205 milioni di euro), riflettendo un mix favorevole, servizi più elevati, un contributo positivo dall’esecuzione del programma e minori spese di ricerca e sviluppo (R&S). Durante il terzo trimestre, il primo elicottero H145 five blades è stato consegnato a seguito della certificazione di EASA nel secondo trimestre.

L’EBIT Adjusted di Airbus Defence and Space è diminuito a 266 milioni di euro (9m 2019: 355 milioni di euro), riflettendo principalmente il volume inferiore nei sistemi spaziali, in particolare nel settore dei lanciatori a causa dell’impatto di COVID-19, in parte compensato da misure di riduzione dei costi. Il piano di ristrutturazione della Divisione aggiornato nel primo semestre 2020 è in corso e proseguono i negoziati con le parti sociali. Il relativo fondo è stato contabilizzato nel terzo trimestre.

Consolidated EBIT (reported) pari a -2,185 miliardi di euro (9m 2019: 3,431 miliardi di euro), comprese le rettifiche per un totale netto di -2,060 miliardi di euro. Questi aggiustamenti comprendono, tra le altre cose, -1,200 miliardi di euro registrati nel terzo trimestre relativi al piano di ristrutturazione a livello aziendale, di cui -981 milioni di euro per Airbus e -219 milioni di euro per Airbus Defence and Space (l’importo tiene conto delle misure di sostegno del governo. Riflette lo stato più recente dei negoziati con le parti sociali e pertanto può essere rivalutato); -358 milioni di euro relativi al costo del programma A380, di cui -26 milioni di euro nel terzo trimestre.

La perdita per azione consolidata di -3,43 euro (9m 2019: guadagno di 2,81 euro) include il risultato finanziario di -712 milioni di euro (9m 2019: -233 milioni di euro).

Consolidated net loss pari a -2,686 milliardi di euro (9m 2019 net income: 2,186 miliardi di euro). Nel terzo trimestre 2020, net loss pari a -767 milioni di euro (Q3 2019: net income di 989 milioni di euro).

Il consolidated free cash flow before M&A and customer financing ammonta a -11,798 miliardi di euro (9m 2019: -4,937 miliardi di euro) di cui +0,6 miliardi di euro nel terzo trimestre. La Q3 2020 free cash flow performance riflette il livello più elevato di consegne rispetto al trimestre precedente, gli sforzi di contenimento della liquidità e la forte attenzione alla gestione del capitale circolante.

La spesa in conto capitale nei nove mesi è stata di circa 1,2 miliardi di euro, in calo di circa 0,3 miliardi di euro su base annua, guidata da una riduzione della spesa nel terzo trimestre in linea con gli sforzi di contenimento della liquidità della Società.

La guidance per l’intero anno 2020 della Società è stata ritirata a marzo. Dato il continuo impatto del COVID-19 sull’attività e sui rischi associati, non vengono emesse nuove guidance sulle consegne di aeromobili commerciali o sull’EBIT.

Come base per la guidance Q4 2020 per il free cash flow before M&A and customer financing, la Società assume l’assenza di ulteriori interruzioni per l’economia mondiale, il traffico aereo, le operazioni interne di Airbus e la sua capacità di fornire prodotti e servizi. Su questa base, la Società mira almeno a un breakeven free cash flow before M&A and customer financing nel quarto trimestre 2020.

(Ufficio Stampa Airbus)