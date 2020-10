Air France-KLM Group: risultati fortemente impattati dalla pandemia

Il Board of Directors di Air France-KLM, presieduto da Anne-Marie Couderc, si è riunito il 29 ottobre 2020 per approvare il bilancio per i primi nove mesi del 2020. La continuazione della crisi Covid-19 ha avuto un grave impatto sui risultati nel terzo trimestre 2020 di Air France-KLM Group.

Il fatturato è pari a 2,524 miliardi di euro, in calo del 67% rispetto allo scorso anno (per i nove mesi, fatturato pari a 8,725 miliardi di euro, -57%). EBITDA in perdita a -442 milioni di euro, contenuta grazie al controllo dei costi e agli aiuti di Stato

Risultato operativo pari a –1,046 miliardi di euro, in calo di 1,955 miliardi di euro rispetto allo scorso anno (per i nove mesi -3,414 miliardi di euro, in calo di 4,464 miliardi di euro).

Utile netto pari -1.665 milioni di euro, in calo di 2,027 miliardi di euro rispetto allo scorso anno, comprensivo di fondo ristrutturazione di -565 milioni di euro, copertura per Covid-19 di -39 milioni di euro e svalutazione flotta di -31 milioni di euro. Per i nove mesi, net income pari a -6,078 miliardi di euro, in calo di 6,213 miliardi di euro rispetto allo scorso anno.

Indebitamento finanziario netto pari a 9,308 miliardi di euro, in aumento di 3,161 miliardi di euro rispetto a fine 2019.

Al 30 settembre 2020 il Gruppo dispone di 12,4 miliardi di euro di liquidità o linee di credito

Air France e KLM hanno concordato con i rappresentanti dei lavoratori piani di ristrutturazione sostanziali e li hanno presentati per la convalida finale agli stati francese e olandese.

Il CEO del Gruppo, Benjamin Smith, ha dichiarato: “Dopo una promettente ripresa durante l’estate, la graduale chiusura dei confini internazionali nella seconda metà di agosto e la recrudescenza della pandemia hanno fortemente influenzato i nostri risultati nel terzo trimestre, con una perdita operativa di 1,0 miliardi di euro da parte del Gruppo. Abbiamo accelerato l’implementazione di misure di riduzione dei costi e di conservazione del contante. Stiamo anche lavorando a stretto contatto con i nostri partner su vari mezzi, come i test di rilevamento rapido, che consentirebbero il traffico nelle migliori condizioni igieniche per i nostri clienti e dipendenti. Al di là di queste misure immediate e necessarie, siamo impegnati in una trasformazione più profonda del nostro Gruppo, con l’obiettivo di uscire da questa crisi in una posizione più forte, pronti ad affrontare le sfide future del nostro settore. Il trasporto aereo continuerà a connettere persone e culture, ma prevediamo cambiamenti nelle aspettative dei clienti. Ci aspettiamo un quarto trimestre 2020 impegnativo, con prenotazioni a termine in forte calo rispetto allo scorso anno”.

Tradizionalmente, il terzo trimestre è particolarmente forte nel settore del trasporto aereo, ma KLM ha subito una perdita di 234 milioni di euro per il trimestre, in calo di 745 milioni di euro rispetto al terzo trimestre dello scorso anno. Il risultato conseguito nei primi nove mesi del 2020 è peggiorato di 1,7 miliardi rispetto al 2019. Ci sono stati cauti segnali di ripresa a luglio e agosto, con un aumento delle prenotazioni per i voli europei di KLM. Purtroppo, KLM è stata costretta a rispondere ai cambiamenti degli avvisi di viaggio per molti paesi europei a settembre, riducendo la sua rete europea per la stagione invernale, il che si tradurrà in un ulteriore calo dei ricavi.

È già stata adottata un’ampia gamma di misure per ridimensionare le operazioni di KLM in linea con il forte calo della domanda e dei voli. Entro la fine dell’anno, KLM Group darà l’addio a circa 5.000 dipendenti (-15%). Alla luce dei recenti sviluppi indotti dalla seconda ondata di pandemia e dalle prospettive oscure, sarà preso in considerazione un ulteriore ridimensionamento dell’organizzazione.

“Questi risultati confermano quanto siano brutte le cose nel settore del trasporto aereo. KLM ha subito una perdita di 234 milioni di euro nel terzo trimestre, in calo di 745 milioni di euro rispetto al terzo trimestre dello scorso anno. Senza il programma di sostegno NOW del governo olandese, avremmo subito una perdita di 500 milioni di euro. Per salvaguardare il futuro della nostra compagnia aerea e le opportunità di lavoro, i prestiti e le garanzie sui prestiti offerti dal governo olandese sono di fondamentale importanza. Questi scarsi risultati non riflettono certamente il continuo impegno dei dipendenti KLM, che stanno affrontando condizioni di lavoro difficili per continuare a servire i nostri clienti. Apprezzo molto e rispetto i loro sforzi”, afferma Pieter Elbers, CEO e Presidente KLM.

“Air France-KLM Group continua a implementare i più elevati standard di sicurezza per i propri clienti e dipendenti per contrastare i rischi di trasmissione dei virus. Dopo il blocco, il Gruppo ha osservato un trend positivo di ripresa della domanda fino a metà agosto. Successivamente, l’inversione di tendenza negativa per l’attività Passeggeri ha portato le compagnie aeree del Gruppo ad adeguare al ribasso la capacità prevista per il periodo autunnale e invernale.

La visibilità sulla curva di ripresa della domanda è limitata poiché il comportamento di prenotazione dei clienti è molto più orientato a breve termine e anche fortemente dipendente dalle restrizioni di viaggio imposte, in particolare sulla rete a lungo raggio. Il periodo di blocco che inizia oggi in Francia è una nuova difficoltà che peserà sulle attività del Gruppo.

In questo contesto il Gruppo si aspetta: capacità in Available Seat kilometers di circa index 45 per KLM e inferiore a index 35 per Air France nel quarto trimestre 2020 rispetto al 2019 per la Network passenger activity; andamento negativo del load factor per il quarto trimestre 2020, in particolare sulla rete di lungo raggio, ed effetti negativi del mix di rendimento a causa di una ripresa ritardata del traffico business.

Il Gruppo prevede un quarto trimestre 2020 impegnativo, con un EBITDA notevolmente inferiore rispetto al terzo trimestre 2020”, afferma Air France-KLM Group.

Gli orientamenti strategici del Gruppo definiti durante l’Investor Day 2019 hanno iniziato a fornire risultati nel 2019 e all’inizio del 2020. Tuttavia, il Covid-19, iniziato nel primo trimestre del 2020 in tutto il mondo, sta avendo un impatto senza precedenti sul settore e il Gruppo ha ha reagito immediatamente con misure di sicurezza, operative e di protezione del contante. L’attenzione alla riduzione delle spese esterne e il numero di dipendenti erano una delle massime priorità. Inoltre, i governi francese e olandese hanno fornito pacchetti finanziari e l’attività parziale realizzata in Francia e il meccanismo “NOW” in Olanda hanno consentito al Gruppo di ridurre ulteriormente il costo del lavoro.

Per superare la crisi e far fronte alla nuova realtà, Air France-KLM Group sta accelerando i suoi piani di trasformazione e ha presentato un piano di ristrutturazione sostanziale attorno ai pilastri della competitività e della sostenibilità. I negoziati con i sindacati hanno portato a diversi accordi in Air France e KLM.

Per allineare meglio la flotta alla minore domanda di passeggeri, Air France-KLM Group ha accelerato l’eliminazione graduale degli aeromobili Airbus 380, Airbus 340, Boeing 747, Canadair Jet ed Embraer 145. Queste decisioni porteranno a risparmi sui costi e guadagni di efficienza grazie al minor numero di tipi di aeromobili. Il Gruppo non prevede di tornare ai livelli pre-crisi della domanda globale prima di diversi anni e la ripresa a breve termine prevista è stata ritardata con la ripresa del Covid-19 a fine estate.

Il modello di business di KLM è ancora valido e prezioso, ma deve essere rimodellato alla nuova realtà. KLM sarà più piccola, più economica, più agile e più sostenibile. I costi operativi saranno strutturalmente ridotti nel 2021 e oltre, con 750 milioni di euro di benefici nel 2021 derivanti da manodopera, flotta, acquisti e diminuzione dei costi del carburante.

Il piano di ristrutturazione di KLM prevede una riduzione di 5.000 FTE (Full Time Equivalent) alla fine del 2020. Il piano presentato al governo olandese all’inizio di ottobre è conforme alle condizioni degli aiuti di Stato.

Air France amplierà e accelererà il suo piano di ristrutturazione per costruire un modello di successo post-crisi su diversi pilastri.

Ciò comporterà 800 milioni di euro di benefici strutturali entro il 2021 e 1,2 miliardi di euro in totale entro il 2022. Il piano di ristrutturazione di Air France prevede una riduzione di 4.000 FTE alla fine del 2020 e un totale di 8.500 FTE entro il 2022. Il piano presentato al governo francese è conforme a condizioni degli aiuti di Stato. L’istituzione di attività parziale a lungo termine è in discussione con i sindacati rappresentativi.

(Ufficio Stampa Air France-KLM)