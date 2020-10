Dall’1 al 15 novembre torna la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #salvALI a sostegno del Fondo Voli Sospesi di Flying Angels Foundation, www.flyingangelsfoundation.org.

Garantire miglia di emergenza per assicurare tempestivamente il trasporto aereo di bambini gravemente malati, che non possono essere curati nel loro paese, ma anche per le equipe mediche che partono per missioni chirurgiche nei paesi in via di sviluppo. È questa la missione di Flying Angels, a cui si potrà dare un contributo concreto effettuando una donazione sul sito www.salvali.org.

Tema della campagna è il “viaggio indimenticabile”, che ciascuno interpreta secondo le proprie esperienze, la propria sensibilità e i valori personali. Media partner della campagna sono le emittenti radiotelevisive nazionali La7, Sky, Discovery Media, Radio Deejay e RDS, che hanno concesso gratuitamente gli spazi pubblicitari.

La campagna #salvALI comprende anche un annuncio stampa, sul tema “Gli angeli non si vedono ma lasciano il segno”.

“Nell’anno in cui la pandemia globale ha messo in discussione gli equilibri sociali ed economici dell’intero pianeta, sentiamo ancora più forte il senso di responsabilità per garantire il diritto alla vita e alla salute dei bambini malati che si rivolgono alla Fondazione, da qualunque paese essi arrivino. Per loro, e per i loro genitori, abbiamo attivato il Fondo Voli Sospesi, che ha potuto garantire a Daniel, e garantirà a tanti altri bambini, un trasferimento aereo immediato e l’accesso alle cure ospedaliere di cui hanno disperatamente bisogno”, ha commentato Francesco Maria Greco, Presidente Flying Angels Foundation.

Con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la campagna #salvALI di Flying Angels può contare sulla rinnovata collaborazione di ENAC, di Assaeroporti e degli aeroporti italiani per la diffusione e la promozione della campagna, sia attraverso i loro siti web e gli account social media che all’interno delle aerostazioni. In particolare, si ringraziano gli aeroporti di Bergamo, Bologna, Cagliari, Genova, Milano Linate, Milano Malpensa, Palermo, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Trapani, Trieste, Venezia e Verona.

“Come già avviene da alcuni anni abbiamo confermato il nostro patrocinio per la campagna 2020 della Fondazione Flying Angels e aderiamo, con profonda partecipazione, all’iniziativa #salvALI a tutela del diritto alla salute dei bambini che non possono essere curati nei loro Paese e che necessitano di essere trasportati in ospedali esteri per accedere alle terapie. Tutti i canali di comunicazione dell’ENAC daranno massima diffusione all’iniziativa auspicando di sensibilizzare il maggior numero di persone a contribuire in modo concreto e reale affinché i bambini che ne hanno bisogno possano raggiungere, attraverso il mezzo aereo, adeguate strutture sanitarie. Confidiamo nella generosità dei passeggeri e del mondo del trasporto aereo, da sempre attento alle iniziative di solidarietà, per garantire la tempestività dei trasferimenti e far volare questi bambini verso gli ospedali e il personale sanitario che potranno prendersi cura di loro”, commenta Alessio Quaranta, Direttore Generale dell’ENAC.

“In un periodo di profonda crisi a livello mondiale e di grandi incertezze sul futuro siamo felici di poter rinnovare il nostro patrocinio a favore di una iniziativa meritevole che da diversi anni sosteniamo con sincero slancio insieme agli aeroporti italiani. Ancor più adesso che tutta la filiera è chiamata ad affrontare una situazione di enorme difficoltà, siamo convinti che promuovere un Progetto come #salvALI sia un’opportunità. Poter contribuire a garantire un avvenire migliore a bambini bisognevoli di cure e alle loro famiglie significa poter guardare al futuro con speranza. Per questo vogliamo rivolgere un grande ringraziamento alla Fondazione Flying Angels e a tutti coloro che, col proprio aiuto, renderanno possibile tutto questo”, ha affermato Valentina Lener, Direttore Generale di Assaeroporti.

Lo spot della campagna #salvALI sarà infine diffuso presso le circa 100 aree di servizio più grandi e frequentate della rete gestita da Autostrade per l’Italia.

(Ufficio Stampa ENAC – Assaeroporti)