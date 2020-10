Boeing: due ulteriori KC-46 Tanker per il Giappone

L’U.S. Air Force ha esercitato l’opzione per il terzo e quarto Boeing KC-46 Tanker della Japan Air Self-Defense Force (JASDF) attraverso il Foreign Military Sale (FMS) process.

“I nuovi tankers giapponesi giocheranno un ruolo inestimabile nell’alleanza per la sicurezza tra i nostri due paesi”, ha affermato il Col. Jason Lindsey, U.S. Air Force KC-46 System program manager.

Il KC-46 di Boeing può rifornire aerei militari statunitensi, alleati e della coalizione compatibili con le procedure di rifornimento aereo internazionali, in qualsiasi momento, in qualsiasi missione e può trasportare passeggeri, merci e pazienti quando e dove necessario.

“Questo ordine rafforza ulteriormente la nostra duratura partnership con il Giappone”, ha affermato Will Shaffer, presidente di Boeing Japan. “Il KC-46 sarà una risorsa impareggiabile per la Japan’s air mobility fleet per i decenni a venire”.

Boeing si è aggiudicata l’initial FMS contract per il primo velivolo KC-46 del Giappone e per i servizi logistici nel dicembre 2017, a seguito della Ministry of Defense’s KC-X aerial refueling competition. Un contratto per un secondo KC-46 è stato assegnato a Boeing nel dicembre 2018.

Boeing assembla aerei KC-46A sia per la U.S. Air Force che per il JASDF nella sua 767 production line a Everett. La consegna del primo KC-46 giapponese è prevista per il 2021.

(Ufficio Stampa Boeing)