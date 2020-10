Gulfstream: performance migliorate per i velivoli G500 e G600

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che i next-generation Gulfstream G500 e Gulfstream G600 hanno dimostrato ancora una volta additional range capabilities attraverso real-time operations.

Il nuovo range aumentato per il G500 e il G600 si applica sia alla high-speed cruise di Mach 0.90 che alla long-range cruise speed di Mach 0.85.

Il G500 ora offre 5.300 nm / 9.816 Km a Mach 0.85 e 4.500 nm / 8.334 km a Mach 0.90.

Il range del G600 a Mach 0.85 è migliorato a 6.600 nm / 12.223 km e 5.600 nm / 10.371 km a Mach 0.90.

“Il G500 e il G600 hanno superato le aspettative da quando sono entrati in servizio”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Questo ultimo aumento di range dimostrato fornisce un’ulteriore prova dell’enorme efficienza e versatilità di questi velivoli. Il team di Gulfstream è sempre alla ricerca di opportunità per migliorare le capacità degli aeromobili e l’esperienza cliente e siamo lieti di offrire un ulteriore miglioramento delle performance sia per i clienti esistenti che per quelli futuri”.

Oltre all’aumento del range, il G600 offre ora una maggiore payload capacity con full fuel. Come risultato della produzione avanzata e dell’esperienza di costruzione di Gulfstream, il basic operating weight del G600 è stato ridotto di 570 libbre / 259 Kg rispetto ai valori originali, portando le sue full-fuel payload capabilities fino a 2.600 libbre / 1.179 kg. Ciò offre agli operatori del G600 una flessibilità ancora maggiore.

“Ciò che è entusiasmante per i nostri clienti esistenti è che questi miglioramenti esistono già sui loro aeromobili in servizio senza che siano necessarie modifiche”, ha affermato Burns.

Durante il flight-test program per il G500 e il G600, entrambi i velivoli hanno superato le aspettative di performance iniziali con maggiori range capabilities. Il G600 ha ottenuto un secondo incremento dell’high-speed cruise range prima di entrare in servizio, guadagnando 700 nm / 1.296 km rispetto alle proiezioni originali. La maximum operating speed di entrambi i velivoli è Mach 0.925.

(Ufficio Stampa Gulfstream – Photo Credits: Gulfstream)