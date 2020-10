Delta Air Lines: finisce l’era del 777 per la compagnia

Oggi, 31 ottobre 2020, il volo 8777 segnerà la fine dell’era del 777 per Delta, durante quello che è stato un periodo senza precedenti per l’industria aerea. Il volo di cinque ore e mezza New York-JFK – Los Angeles includerà annunci speciali e prelibatezze a bordo per i clienti e gli appassionati di aviazione. Alcuni passeggeri hanno prenotato questo volo finale solo per vivere un’esperienza unica e per far parte della storia.

Il 23 marzo 1999 il primo Boeing 777 di Delta è atterrato all’Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport come uno dei 13 custom-designed aircraft in ordine. L’accordo con Boeing è stato valutato oltre $1,4 miliardi, con grandi speranze di gettare le basi per Delta come un vero concorrente nei viaggi internazionali. Solo poche settimane dopo, il 1° maggio 1999, i 277 posti dell’aereo furono occupati per la prima volta mentre il 777 si preparava per il suo volo inaugurale da Atlanta a Londra.

Progettato per il lungo raggio, il 777-232 di Delta ha offerto un’esperienza cliente leader del settore con 2-2-2 seating in BusinessElite, video personale sul sedile, poggiapiedi regolabili, poggiatesta e supporto lombare in Economy Class.

Con la sua combinazione di comfort e silenziosità, il 777 avrebbe presto stabilito lo standard premium per i viaggiatori d’affari in tutto il mondo.

Nel 2008 Delta ha raggiunto nuovi traguardi come primo vettore statunitense a prendere in consegna il Boeing 777-200LR. Con questo nuovo e migliorato velivolo, 276 clienti a bordo, 44 dei quali BusinessElite, hanno potuto viaggiare all’estero come mai prima. L’LR era equipaggiato con i primi lay-flat first-class seats di Delta, personal storage e accesso diretto al corridoio in una configurazione 1-2-1. Il nuovo jet ha rafforzato l’espansione internazionale di Delta, con la capacità di servire quasi tutte le coppie di città in tutto il mondo senza sosta, comprese Atlanta – Johannesburg, Los Angeles – Sydney e altre destinazioni a lungo raggio.

Dopo 10 anni e milioni di miglia, Delta ha deciso di riconfigurare i suoi 777 per investire ulteriormente nell’esperienza dei clienti internazionali. L’aereo riconfigurato ha fatto il suo debutto nel 2018. Delta ha speso circa 100 milioni di dollari per il retrofit di tutti i 18 aeromobili, che all’epoca effettuavano viaggi a lungo raggio tra gli Stati Uniti e Sydney, Shanghai, Johannesburg e Mumbai.

“Il 777 è stato un cavallo di battaglia nell’aiutare Delta a diventare il vettore premium per i viaggi d’affari e senza dubbio ha fissato il livello per la nostra posizione nei mercati internazionali”, ha dichiarato John Laughter – Senior Vice President and Chief of Operations. “Anche nei suoi ultimi mesi, il 777 ha generato entrate per Delta sostenendo i nostri obiettivi più ambiziosi”.

Anche durante la più grande crisi nella storia delle compagnie aeree, i 777 di Delta hanno continuato a svolgere un ruolo fondamentale. Ad agosto, Delta è diventata la prima compagnia aerea statunitense a volare con merci sul main deck dell’aereo rimuovendo i sedili di un 777-220ER, consentendo così una capacità di carico aggiuntiva di oltre 10.000 libbre, con un aumento di oltre il 35% in più di peso per volo. Il carico trasportato comprendeva attrezzature mediche e DPI, prodotti farmaceutici, home office supplies, posta degli Stati Uniti e cibo.

Guardando al futuro, il ritiro della flotta 777 accelererà la strategia di Delta di semplificare e modernizzare la flotta, pur continuando a utilizzare aeromobili più nuovi ed economici. La compagnia aerea continuerà a volare i suoi Airbus A350-900 di nuova generazione a lungo raggio, che consumano il 21% in meno di carburante per posto rispetto ai 777 che sostituiscono.

“Il ritiro di una flotta iconica come il 777 non è una decisione facile, so che ha un impatto diretto su molti di voi che volano e lavorano su questi jet”, ha affermato il CEO di Delta, Ed Bastian. “Il 777 ha svolto un ruolo importante con Delta dal 1999, consentendoci di aprire nuovi mercati a lungo raggio e di accrescere la nostra rete internazionale trasformandoci in una compagnia aerea globale. Ho volato spesso su quell’aereo e adoro la customer experience che ha offerto nel corso degli anni”.

L’Airbus A350 sostituirà quasi tutte le rotte 777 a lunghissimo raggio, ma la rotta da Atlanta a Johannesburg richiederà una leggera modifica. Il servizio sudafricano seguirà un nuovo percorso circolare Atlanta – Johannesburg – Città del Capo – Atlanta. Lo stop consentirà il refueling at sea level prima di iniziare il viaggio di 8.130 miglia verso gli Stati Uniti e aggiungerà una nuova città all’impronta globale di Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)